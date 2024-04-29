Misiones | El ingeniero forestal y docente Juan Perié presentó su libro «Una historia para no olvidar»

Fue en la sede la Facultad de Ciencias Forestales de la Universidad Nacional de Misiones, en Eldorado. La obra relata la militancia, utopía y cárcel en los años ’70″. Juan Perié hizo un recorrido por las características de la Cátedra de Derechos Humanos y el proceso de creación de su libro. El evento contó con la participación de aproximadamente 100 personas, incluyendo miembros de la comunidad universitaria, militantes políticos y público en general.

Fuente: FCF-UNaM

MISIONES (29/4/2024).- El viernes 26 de abril, el docente Juan Domingo Perié presentó su libro «Una historia para no olvidar: militancia, utopía y cárcel en los años ’70» en las instalaciones de la Facultad de Ciencias Forestales.

Durante el evento, destacadas personalidades dirigieron unas palabras al público en relación con la obra literaria de Perié.

Entre ellos estuvieron presentes el decano de la Facultad, Fabián Romero; la activista por los derechos humanos, Amelia Báez, quien además escribió el prólogo de la obra; Francisco Aníbal Perié, hermano de Juan Domingo y compañero de prisión durante la dictadura; la escritora Renata Otto; el estudiante e ilustrador de la portada del libro, José Luis Melgarejo; y Romina Pino, graduada de la Facultad y colaboradora de la Cátedra Libre de Derechos Humanos.

Asimismo, concejales de la ciudad de Eldorado dedicaron palabras al autor y se proyectó un video con mensajes de antiguos compañeros de cárcel de Juan en Santiago del Estero, quienes enviaron sus felicitaciones y buenos deseos.

Posteriormente, Juan Perié hizo un recorrido por las características de la Cátedra de Derechos Humanos y el proceso de creación de su libro.

El evento contó con la participación de aproximadamente 100 personas, incluyendo miembros de la comunidad universitaria, militantes políticos y público en general.

Cabe destacar que la obra fue declarada de Interés Municipal el jueves 25 de abril por el Concejo Deliberante de Eldorado.

Los ingresos obtenidos por la venta del material se destinarán a la impresión de nuevos libros y al beneficio del merendero del parque Schwelm. El libro está disponible por $10.000 en la Secretaría de Extensión de la Facultad de Ciencias Forestales.