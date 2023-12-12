Encuesta regional revela el alto impacto de la IA, las redes sociales y los estilos de trabajo híbridos en los periodistas argentinos

La cuarta encuesta anual de LatamIntersect PR sobre el estado del periodismo en América Latina , después de las tres ediciones realizadas en 2020, 2021 y 2022, la agencia de relaciones públicas decidió ampliar su serie para abordar temas como la inteligencia artificial y las redes sociales en la producción de noticias en el país. Conocé el resultado sobre lo que revela el estudio respecto a los estilos de trabajo híbridos en los periodistas argentinos.

Fuente: LatAmIntersect PR

ARGENTINA (12 de diciembre de 2023).- En un panorama de noticias ininterrumpido que está siendo moldeado cada vez más por los rápidos avances tecnológicos, los periodistas argentinos deben mantenerse al tanto y ofrecer noticias de manera más instantánea que nunca.

En la reciente encuesta regional realizada por LatamIntersect PR, en su cuarta edición, explora las perspectivas de aquellos responsables de informarnos a toda la sociedad.

Se analizó cómo los cambios recientes han afectado las rutinas diarias de los periodistas argentinos, cómo navegan por el ciclo de noticias cada vez más acelerado y, por supuesto, cómo estos cambios impactan en última instancia a sus lectores.

Los hallazgos resultan ser no solo perspicaces, sino también reveladores de algunas tendencias inesperadas, tanto en Argentina como en América Latina, remarcan los autores del estudio.

«Esta es la cuarta edición de nuestra investigación ‘Estado del periodismo en América Latina’, que continúa recibiendo premios y reconocimientos por sus importantes revelaciones sobre el comportamiento de aquellos que, utilizando diversas fuentes de información, nos alimentan a todos con conocimiento cada día», comenta Claudia Daré, cofundadora y directora de la agencia de relaciones públicas.

Trabajo Remoto

Tres años después del inicio de la pandemia de Covid-19, la mayor proporción de periodistas tanto en América Latina como en Argentina (44.4% de América Latina y 52.9% de Argentina) continúan trabajando de forma remota, algunos ligeramente menos (41.2% de América Latina y 45.7% de Argentina) trabajan de manera híbrida y la menor proporción (13.5% de América Latina y 5.9% de Argentina) trabajando fuera de línea.

Esto convierte a los argentinos en la segunda mayor proporción de periodistas que continúan trabajando de forma remota y la menor proporción de periodistas que trabajan fuera de línea.

Nuevos Canales

Al analizar el periodismo en América Latina, las redes sociales continúan siendo la herramienta más importante en la práctica periodística, con la mayor proporción (61.5%) de periodistas entrevistados considerando que las redes sociales de la organización donde trabajan se adaptan mejor a este rol, una proporción similar al año pasado (62.3%).

Sin embargo, mientras que poco más de la mitad (52.9%) de los periodistas argentinos están de acuerdo con sus colegas latinoamericanos en su preferencia por las redes sociales, más del 76.5% consideran que sus cuentas personales de redes sociales son la herramienta más importante en su trabajo, significativamente más alto que el promedio regional (50.1%).

«En lo que respecta a las redes sociales, los periodistas argentinos no parecen estar muy interesados ​​en usar Twitter/X o Threads para encontrar historias, con un 70.6% que ‘rara vez’ o ‘nunca’ usan la función ‘TrendingTopics’ de Twitter/X», explica Claudia.

«Mientras que un poco más del 11.8% de los periodistas argentinos prestan atención a Threads, el segundo más bajo de cualquier nacionalidad y mucho menos que el promedio regional (29.4%)».

Nuevas Tecnologías

El 82% de los periodistas latinoamericanos consideran que la inteligencia artificial es útil para su trabajo, y esto aumenta al 88.2% de los periodistas argentinos, la segunda mayor proporción de cualquier nacionalidad.

De todos los países encuestados en América Latina, Argentina también tiene el mayor porcentaje de periodistas que utilizan la inteligencia artificial ‘siempre; todos los días’ o ‘frecuentemente; al menos una vez a la semana’, con un 41.2% de periodistas argentinos en comparación con el promedio regional del 31.8%.

Y aunque poco menos de un tercio (32.6%) de los periodistas latinoamericanos dicen que ‘nunca’ usan la inteligencia artificial, esto cae al 11.8% de los periodistas argentinos encuestados, el porcentaje más bajo de cualquier nacionalidad.

«Los periodistas argentinos son de los más optimistas y rápidos para adoptar la inteligencia artificial», comenta Roger Darashah, codirector de LatamIntersect PR.

Entre los periodistas latinoamericanos en su conjunto, el 34.8% informa que no usa inteligencia artificial en absoluto, mientras que los dos tercios restantes de los periodistas informan que utilizan la inteligencia artificial para una amplia variedad de propósitos profesionales, siendo ‘ideas/investigación’ (25.1%) la más popular, seguida por ‘traducción de texto’ (22%) ‘otros’ (21.6%) ‘edición’ (16.8%) y ‘reducción de textos’ (13.6%).

Roger agrega: «Esto es menos de doce meses; imaginen cómo serán los resultados del próximo año».

«En los últimos tres años, hemos visto cómo esta profesión continúa adaptándose y evolucionando con una notable resistencia e ingenio», concluye Claudia. «Así que mientras que la inteligencia artificial y las redes sociales seguirán teniendo un gran impacto en nuestras vidas, confiamos en los brillantes periodistas de Argentina y América Latina para seguir siendo pioneros en esta nueva era de producción y consumo de noticias».