Misiones | Jasy Porá es la primera comunidad indígena del país en certificar ante el INASE como Área Productora de Semillas de Especies Nativas

Con la presencia de la presidente del Instituto Nacional de Semillas (INASE), Silvana Babbitt, el ministro de Ecología de Misiones, Víctor Kreimer; y el ex cacique y referente de la Comunidad Mbya Guaraní Jasy Porá, Roberto Moreira, se realizó el acto oficial de entrega del certificado de reconocimiento como Área Productora de Semillas de Especies Nativas (APSEN) de la comunidad indígena de Puerto Iguazú. Está destinada a la conservación del germoplasma de árboles y plantas nativas, utilizadas para reforestar y alimentar viveros de la zona con productos certificados en su origen. Es la primera comunidad indígena de la provincia y del país, es lograr la aprobación de inscripción del vivero ante el organismo para la comercialización de productos certificados en origen.

MISIONES (25/2/2023).-La comunidad guaraní Jasy Porá es la primera de la provincia en certificar ante el Instituto Nacional de Seminas (INASE) como Área Productora de Semillas de Especies Nativas.

La aldea se encuentra dentro de la Reserva Natural Selva Iryapú 600 hectáreas, en Puerto Iguazú, a unos 18 km del Aeropuerto Internacional Cataratas del Iguazú. Dentro de la comunidad conviven 52 familias y tres comunidades, sobre un territorio de un poco más de 200 hectáreas, de las cuales unas 46 hectáreas corresponden a Jasy Porá.

Albergan especies de alto valor de conservación, como ejemplares de Palo Rosa, monumento natural de Misiones y especie en peligro de extinción.

Su mayor ingreso económico es el turismo, a través de la venta de artesanías y las visitas guiadas dentro de la comunidad, y por medio del vivero de especies nativas de Jasy Porá lograron revalorizar su patrimonio para la conservación y comercialización de plantines certificados en origen.

“El área está destinada a la conservación del germoplasma de árboles y plantas nativas, utilizadas para reforestar y alimentar viveros de la zona con productos certificados”, informaron desde el organismo nacional.

De la actividad participaron, la presidente del Instituto Nacional de Semillas (INASE), Silvana Babbitt, el ministro de Ecología de Misiones, Víctor Kreimer; y el ex cacique y referente de la Comunidad Mbya Guaraní Jasy Porá, Roberto Moreira, junto a Marcelo de la Vega y Jorge Cortés, por el INASE Misiones; Beatriz Eibl, referente en el país en biodiversidad y conservación de árboles semilleros, científica e investigadora, y propietaria pionera en el registro de la ASPEN en Misiones con su reserva privada.

También estuvieron presentes, la delegada de Ecología en Eldorado, Carolina Enebelo; la directora de INTA Montecarlo, María Elena Gauchat, y el ingeniero forestal Guillermo Kűppers, docente de la Facultad de Ciencias Forestales y profesional independiente en productos forestales no madereros, conservación, y viveros, quien asesora en el proyecto desde el primer momento junto a la empresa Iguazú Jungle Lodge que lo convocó para esta labor.

Si bien es la quinta APSEN que se registra ante el INASE en la provincia, por medio de un convenio firmado por el Ministerio de Ecología y el organismo de control nacional, la relevancia del certificado está en que se trata de la primera comunidad indígena.

El área registrada está a nombre de Roberto Moreira, referente de la comunidad guaraní Jasy Porá, en un proyecto que cuenta con el acompañamiento del Ministerio de Ecología de la Provincia y otras organizaciones públicas y privadas que brindan apoyo técnico en conservación forestal.

La experiencia en la organización y capacitación recibida en todo el proceso para certificar el origen de sus semillas y plantines de especies nativas de la Selva Misionera, puede ser la guía para otras comunidades propietarias y custodias de árboles nativos de la provincia.

Hasta el momento, desde Misiones se ha logrado el registro de una reserva privada (Beatriz Eibl); la Reserva Natural y Cultural Guaraní de la UNaM, un área del INTA, una cooperativa, y ahora se suma una comunidad Mbya Guaraní, logrando así la trazabilidad para la comercialización con certificación de origen de sus árboles semilleros.

Acompañamiento técnico e institucional

Para llevar adelante el proceso, integrantes de la comunidad trabajan con profesionales forestales, con el acompañamiento de Ecología, y el asesoramiento técnico respecto al vivero y al registro del consultor Guillermo Kűppers, que se sumó por medio de la empresa de turismo Iguazú Jungle.

Las Áreas Productoras de Semillas de Especies Nativas permiten conservar el germoplasma nativo vegetal en su sitio de evolución natural original de propiedades o reservas naturales.

“En nuestro caso, permite resguardar los recursos genéticos de las especies de la Selva Misionera”, explicó el ministro Kreimer respecto al valor ambiental del paso dado por la comunidad indígena.

El INASE rubricó en 2018 la Resolución N°318 para conservación de especies vegetales en su sitio de evolución natural original. De esta forma, se logró reglamentar la producción y el comercio de semillas nativas, certificando origen e identidad del material de propagación proveniente de estas Áreas Naturales.

Moreira, expresó en diálogo con ArgentinaForestal.com su agradecimiento al INASE por haber otorgado el certificado en reconocimiento como ASPEN su selva. “La idea es seguir cuidando la naturaleza, y es a través de todos ellos (instituciones que los acompañan), que con su ayuda podemos seguir cuidando el ambiente, que hoy nos queda poco. Para mí es un orgullo recibir este certificado”, expresó.

Trabajan con todo el grupo familiar en el vivero y la recolección de semillas. “Seguiremos reforestando en la comunidad, si alguien necesita, otorgamos el arbolito para que cada familia cuiden su parcela y plante alrededor de su casa. Dentro de las comunidades tenemos arboles nativos semilleros, y eso es muy importante. Mostramos a nuestros chicos que es importante cuidar el árbol y la naturaleza, que queda poco”, fue su mensaje .

Moreira hasta el 6 de enero fue cacique de Jasy Porá, y desde entonces entregó su cargo para dedicarse de lleno al vivero y ser un miembro más de la comunidad, aclaró en la entrevista.

Llevar adelante el proceso no fue sencillo, por ello, se destaca el acompañamiento institucional que reciben para alcanzar las metas. “La verdad que me costó lograr todo esto, costó mucho, pero si uno tiene el pensamiento y el amor por la naturaleza, esa energía nos llega y fue la que me ayudó mucho. Durante toda la pandemia hemos estado con mi familia trabajando en el viverito, para que el trabajo iniciado en el 2018 no se pierda. Y desde entonces, mostramos cómo están las plantitas a los chicos de las comunidades, o las personas que nos visitan, y también queremos que otras comunidades vean y traten de valorar la naturaleza, que a través de ella, se seguirá valorando nuestra cultura y esa energía que nos da, nos llevará a mantenernos en el tiempo. Nosotros hemos valorado nuestras semillas, y hoy tenemos casi 5 mil plantas en el vivero de especies nativas. Ver eso nos motiva a seguir adelante, valió la pena el esfuerzo, y por eso mi agradecimiento a mi familia, a la empresa que nos ayudó y a todos los que nos acompañan en esto”, concluyó el propietario indígena.