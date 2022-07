España | La chispa de una excavadora que realizaba trabajos en Land Life generó el incendio que arrasó con 14 mil hectáreas en Zaragoza

El Cambio Climático no es el origen del fuego, sino que sus efectos generan la condiciones de peligro extremos, y es sobre esta compresión que hay que trabajar en todo el mundo, para evitar o reducir los riesgos ante las condiciones que marcan índices de peligros extremos. Incluso con empresas forestales que subcontratan servicios a terceros para los trabajos de restauración forestal. Un ejemplo en Ateca, una mala gestión como detonante y las graves consecuencias .

Fuente: Con información de El Confidencial y Heraldo

ESPAÑA (24/7/2022).-El Cambio Climático no es el origen del fuego, sino que sus efectos generan la condiciones de peligro extremos, y es sobre esta compresión que hay que trabajar en todo el mundo, para evitar o reducir los riesgos. Determinar las causas de un inicio de fuego será clave, para poder evitar repetir negligencias. Es el caso que se difundió por los medios de prensa españoles recientemente: “Se determinó que el detonante del fuego de Ateca, que una vez iniciado fue “imparable” , y devoró más de 14.000 hectáreas. Se generó por una chispa de una excavadora que realizaba trabajos de restauración forestal para una empresa que tiene entre sus proyectos la compensación de emisiones de CO₂”.

Fue la propia empresa responsable del proyecto, Land Life España, la que explicaba en un comunicado el origen del fuego, el pasado lunes 18, a la vez que ofrecía su cooperación a las autoridades y aseguraba que los trabajos que desarrolla en la finca de la Dehesa del Monegrillo, en los términos de Ateca y Bubierca, contaban con las autorizaciones pertinentes.

Las consecuencias del “involuntario” incendio, gravísimas. Más de 14.000 hectáreas arrasadas, cinco pueblos desalojados —Alhama de Aragón, Bubierca, Castejón de las Armas, Moros y Villaluenga—, otros en preaviso y varias comunicaciones principales cortadas, aunque la A-2 y la N-II fueron abiertas.

La pregunta del diario español resuena. ¿Cómo es posible que, con una ola de calor como la que se sufre en España, esta empresa no hubiera paralizado sus trabajos?.

Más aún teniendo en cuenta que hace un mes ya se produjo un incendio en la misma zona, en el que se quemaron 20 hectáreas. Preguntas que siguen en el aire en uno de los mayores incendios que ha sufrido Aragón y que ya evoluciona de manera favorable, aunque sigue sin estar estable.

Land Life es una empresa de origen holandés que desarrolla proyectos de regeneración de superficies degradadas y de reforestación del monte para compensar las emisiones de CO₂ a la atmósfera, servicio que ofrecen a otras compañías, que pagan por ello, en lo que en argot medioambiental se denomina ‘greenwashing’, o ‘lavado verde’.

En este caso, según consta en la propia web corporativa de la empresa, la finca objeto del proyecto tiene 500 hectáreas, donde una subcontratista realizaba los trabajos de repoblación que provocaron el incendio.

El fuego se originaba el lunes a las cuatro de la tarde mientras hacían hoyos para plantar árboles. Aunque alertaron a las autoridades, las llamas se propagaron rápidamente y arrasaron miles de hectáreas de matorral, secanos y pinar, además de quemar varias casas de Moros, poner en riesgo el casco urbano y obligar a dejar sus viviendas a 1.700 vecinos de los cinco pueblos desalojados.

En la misma web se explica que la finca de la Dehesa del Monegrillo tiene un uso recreativo y cinegético y se describe como una superficie, en origen, formada “por rasos y sin apenas masas arboladas”.

En el proyecto de intervención, fechado en 2020, preveían construir caminos para poder gestionar la finca y aplicar una repoblación forestal inspirada en las adyacentes y de acuerdo con las posibilidades del suelo. Ahora, todo es carbón, y vecinos y afectados por el incendio no se explican que una empresa especializada como esta haya corrido tanto riesgo y provocado dos incendios.

Land Life también desarrolla proyectos de repoblación forestal con el Gobierno de Aragón, según explica en la misma web corporativa. En 2020, intervinieron en 108 hectáreas en el Monte de Utilidad Pública “La Diezma”, de Grisel, donde han plantado 118.840 árboles, “lo que supone —aseguran— una captación de 20.748 toneladas de dióxido de carbono en 40 años”. En la temporada 2020-2021, preveían plantar 280.000 árboles, que “capturarán 54.792 toneladas de dióxido de carbono en 40 años”. Entre las ubicaciones destaca el Monte de Utilidad Pública 321 de Miedes de Aragón, donde plantarán 56.000 árboles en 76 hectáreas.

Comunicado de la empresa

En el comunicado que han hecho público, Land Life España asegura que “los trabajos de reforestación se estaban llevando a cabo de acuerdo con la normativa local y siguiendo estrictas medidas preventivas para hacer frente al aumento del riesgo por las condiciones extremas de sequía y calor”.

“En Land Life estamos profundamente afectados por los acontecimientos y ofrecemos nuestra plena cooperación a las autoridades. Como empresa con la misión de restaurar tierras degradadas, vigilamos y estudiamos continuamente las medidas para mitigar cualquier riesgo para las personas y el entorno de nuestros proyectos. Analizaremos e investigaremos, tanto internamente como en colaboración con las autoridades locales, qué normas y formas de trabajo pueden aplicarse”.

“Por el momento, suspendemos toda la preparación del terreno en las zonas con alto riesgo de incendio forestal. La seguridad de las comunidades locales y de las personas que trabajan en la restauración de la naturaleza es la primera prioridad”.

“Queremos destacar que el contratista, una empresa local con larga trayectoria en la zona, contaba con los permisos pertinentes expedidos por las autoridades locales y regionales. Hemos abierto una investigación para esclarecer lo sucedido y depurar responsabilidades. Tan pronto esta investigación arroje resultados, los pondremos en conocimiento de las autoridades y la opinión pública”, cita el comunicado.

Investigación abierta

Tanto el Gobierno de Aragón como el Seprona, el Servicio de protección de la naturaleza de la Guardia Civil, han abierto una investigación para aclarar lo sucedido, según han informado fuentes del departamento de Agricultura Ganadería y Medio Ambiente al diario Heraldo.

Los trabajos los llevaba a cabo través de una contratista aragonesa “con larga trayectoria en la zona” y el suceso se produjo durante las labores de ahoyado llevadas a cabo por parte de uno de sus contratistas, mediante una excavadora retroaraña, para la posterior plantación durante el invierno. Los directivos han mostrado su solidaridad con los vecinos de la zona y han recalcado que su objetivo como empresa es restaurar tierra degradada en todo el mundo para recuperar la naturaleza y apoyar la vida silvestre y la biodiversidad.

La devastación que ha causado en la zona el incendio ha llevado a que desde Ecologistas en Acción se pida incluso la dimisión del director del Inaga, el Instituto Aragonés de Gestión Ambiental, que autorizó los trabajos.

Critican que no se autorice la quema del rastrojo en el campo por el riesgo de incendio “y se permita otra no indispensable y de similar riesgo, como son las actividades en pleno mes de julio” de la contrata de la empresa de reforestación. “Cualquier agricultor, ecólogo o profesional del arbolado sabe que no se puede plantar en verano debido a la escasa garantía de éxito y a la enorme exigencia de agua”, han denunciado en un comunicado en el que califican de “inmensa catástrofe” el incendio.

Por su parte, el Coordinador de IU Aragón, Álvaro Sanz, ha denunciado que el incendio forestal de Ateca supone “un ejemplo más de los riesgos de someter el cuidado del medio ambiente a la lógica del mercado que lo único que hace es blanqueo verde con el beneplácito de las administraciones”.

Además, el partido ha presentado en las Cortes de Aragón una serie de preguntas dirigidas al departamento de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente para conocer la relación que mantiene el ejecutivo aragonés con la empresa Land Life y si se ha abierto algún expediente sancionador por la autoría del incendio.