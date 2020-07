Río de Janeiro: el municipio de Paraíso decidió no derrumbar un árbol en pie de cajá en el medio de una avenida y pone señalización para “evitar accidentes”

El árbol está en el medio de la avenida Piracicaba en el sector Jardim Paulista, en Paraíso do Tocantins. El secretario local dijo que construirá un cantero de flores para valorar y resaltar el árbol. Un ejemplo de políticas públicas de conservación y gestión ambiental urbana.

Fuente: Globo (G1)

BRASIL (17/7/2020).- Cualquiera que pase por la Avenida Piracicaba, en Paraíso do Tocantins, debe tener cuidado de no ser sorprendido por un árbol que está en el medio del camino. La pista se encuentra en el sector Jardim Paulista y recientemente recibió asfalto, pero el municipio decidió no dejar caer un árbol de cajá, que habría tenido alrededor de 30 años.

La Secretaría de Infraestructura de Paraíso do Tocantins informó que la planta se ha convertido en un símbolo para los residentes de la región y, por lo tanto, decidió preservarla. La ciudad decidió hacer algunos trabajos en la avenida para “evitar accidentes en el lugar y preservar el árbol frutal”.

Se construyeron carteles de señalización con topes de velocidad en la avenida y las columnas al lado del árbol, además de la instalación de postes de iluminación. “Finalmente, se construirá un cantero de flores alrededor del árbol de cajá, donde se plantarán algunas flores para mejorar aún más el árbol”, dijo el secretario de la cartera, Ubiratan Carvalho.

El cajá es una planta que crece bien en las regiones norte y noreste de Brasil porque resiste largos períodos de sequía. El árbol es grande, alcanza hasta 30 metros. Las frutas se usan en la industria alimentaria, al igual que las hojas y la corteza se usan en la medicina popular.

Según la Municipalidad de Paraíso do Tocantins, el sector Jardim Paulista se subdividió en febrero de 1976 y el árbol “cajazeira” ha estado en desde la apertura de ese camino. El municipio informó que desde entonces, el árbol se ha conservado y se ha convertido en una referencia en esa región, ya que la avenida se conoce como “la calle del pie del cajá”.

El municipio informó que la preservación del medio ambiente y el tratamiento urbano se aplicaron al diseño de la Avenida Piracicaba, en Jardim Paulista, también considerando la seguridad de la carretera.

“La administración municipal refuerza que el trabajo de pavimentación de asfalto en este lugar ha sido cambiado para preservar el típico árbol de cajazeira en la región. Y según el ingeniero ambiental, Thales Dellano, la estimación es que la cajazeira mencionada tiene alrededor de 30 años ”, dijo el ayuntamiento.

Finalmente, la ciudad dijo que, al igual que la población de la región, también está a favor de mantener la cajazeira en su lugar y protegerla. “Una vez que el pavimento está terminado, la administración está concluyendo la señalización en el camino, para guiar a los conductores que viajan por esta ruta, para que tengan en cuenta la existencia del árbol de cajá”.