La deforestación en todos los países amazónicos y sus implicaciones globales, entre las principales noticias de ciencia de febrero

Desde el Centro para la Investigación Forestal Internacional (CIFOR) compartieron las principales noticias de febrero en su “radar” de relevancia. Además de la deforestación, problemática que en la Argentina también se refleja, en la región se destacaron estudios sobre “los nuevos datos sobre el carbono en los bosques secundarios, el mapa mundial de bosques submarinos”.

Las “Noticias del Mes” de CIFOR: febrero de 2020

Los árboles tropicales: registros naturales de la historia humana

“Los árboles tropicales no son solo organismos clave para el clima global, la biodiversidad y las reservas de carbono, sino que también representan ‘cápsulas del tiempo’ sobrevivientes del patrimonio cultural”, apunta un nuevo estudio publicado en ‘Trends in Plant Science’.

La investigación, elaborada por un equipo internacional de científicos, utilizó métodos como la dendrocronología, la datación por radiocarbono y el análisis isotópico y genético para estudiar los efectos de las actividades humanas en las perturbaciones forestales y la dinámica de crecimiento de las especies de árboles tropicales.

El análisis de los árboles mediante las técnicas mencionadas permitió, por ejemplo, apreciar cómo las comunidades humanas crearon huecos en la cubierta forestal para permitir la entrada de luz para sus cultivos. “Es una de las maneras en la que las sociedades nativas influyen en el estado de los árboles en sus territorios”, explicó Caetano-Andrade, autor principal del estudio en el Instituto Max Planck para la Ciencia de la Historia Humana.

Además de las investigaciones del pasado lejano, el presente estudio también sugiere que tales métodos tienen el potencial de detectar amenazas antropogénicas transgresivas en el tiempo, ideas que pueden informar y guiar las prioridades de conservación en los bosques que están desapareciendo rápidamente.

Empresas comunitarias forestales: inversión en la que ganan bosques y gente

Reconocer en forma clara los derechos de las comunidades en el manejo de los recursos naturales e impulsar la inversión en estas iniciativas es importante para el desarrollo inclusivo y sostenible de las empresas forestales comunitarias, destaca un nuevo estudio publicado por el Centro para la Investigación Forestal Internacional (CIFOR).

La investigación titulada Investing in commonly-held resources for inclusive and sustainable development, analizó que factores permitieron el funcionamiento de las experiencias exitosas de manejo comunitario en México, Guatemala, Nepal y Namibia, naciones donde gracias a estas iniciativas se ha detenido la deforestación y se ha conservado la biodiversidad de ciertas áreas.

Iliana Monterroso, coautora del estudio y co-coordinadora del equipo de género de CIFOR, explicó que uno de estos factores está ligado a los Estados y a la importancia de que estos no solo reconozcan los derechos colectivos de las comunidades, sino que también proporcionen las condiciones para que se puedan ejercer esos derechos.

Además, resaltó la importancia de impulsar la inversión en estos modelos comunitarios. Si se invierte en manejo comunitario de los recursos, señala Monterroso, “ganamos todos: el bosque, el estado y las comunidades”.

Las conclusiones del estudio publicado por CIFOR, para el cual se analizaron diversos estudios científicos y se realizaron entrevistas con especialistas, dan claves la implementación de acciones en territorios que buscan mecanismos para conservar los bosques y su biodiversidad.

Nuevas interrogantes aparecen tras los incendios forestales ocurridos en Brasil y Bolivia en 2019. Según un informe del Instituto de Investigación Ambiental de la Amazonía (IPAM) los fuegos estaban directamente relacionados con la deforestación. Prácticas como el acaparamiento de tierras y la expansión de la frontera agrícola y ganadera son señaladas como las principales causas. Sin embargo, la deforestación no es un evento aislado y las consecuencias de esta perturbación no conocen fronteras.

Las tasas de deforestación creciente en los nueve países que comparten la mayor selva tropical del mundo afectan a toda la región, incluso a aquellos países sin la Amazonía. ¿La razón? Este enorme bosque tropical suministra humedad a Sudamérica, regula el clima de la región y captura grandes cantidades de dióxido de carbono (CO2). Por ello, los científicos advierten que, si no se revierten estos niveles de deforestación y degradación, las consecuencias del cambio climático podrían acelerarse en todo el planeta.

¿Qué actividades provocan esta deforestación? ¿Cuánto bosque original ha perdido cada país? ¿Qué están haciendo los gobiernos? Fueron algunas de las cuestiones que exploró un especial interactivo en nueve países amazónicos: Bolivia, Brasil, Colombia, Ecuador, Guyana Francesa, Perú, Surinam y Venezuela.

El especial detalla como la minería y la explotación económica descontrolada son responsables de las tasas de deforestación crecientes en buena parte de los países mencionados, dando cuenta de las fricciones que se producen entre el deseo de desarrollar actividades económicas y la preservación del Amazonas y de sus pueblos nativos.

¿Cuánto tiempo necesitan los ecosistemas forestales en recuperación para acumular carbono de modo que la cantidad de este elemento alcance al menos el promedio de un bosque primario? Aunque por mucho tiempo no hubo datos exactos sobre este proceso, los investigadores creían que tenían que transcurrir al menos varios siglos para que se llegara a tales resultados.

Recientemente, un grupo de ecologistas de la RUDN (Rusia) ha presentado data más precisa sobre la dinámica del desarrollo de los ecosistemas forestales durante el cambio de una comunidad de plantas a otra después de años de destrucción de los bosques por parte de los humanos. Para ello, evaluaron la composición química de la biomasa subterránea, la del suelo y del nitrógeno y carbono en los viñedos y bosques abandonados en Italia.

El estudio encontró que en el suelo de un viejo bosque de robles que se había “liberado” del estrés antropogénico hace unos 200 años, se observaba una alta concentración de nitrógeno y carbono, mientras que en los suelos de viñedos recientemente abandonados este parámetro era mucho menor.

Estos datos han demostrado que cuanto más antiguo es el ecosistema, más nitrógeno y carbono se acumulan en él en todas las capas del suelo. Además, indican que incluso en las tierras mediterráneas afectadas por los humanos en el proceso del cambio de una comunidad de plantas a otra, los ecosistemas pueden acumular grandes cantidades de carbono y nitrógeno.

La Macrocystis pyrifera, conocida en Chile como “huiro”, es una especie de macroalga ampliamente distribuida en el planeta que forma bosques submarinos y alberga uno de los ecosistemas más ricos y productivos de la Tierra. No solo brinda importantes servicios a los ecosistemas marinos como refugio, alimentación y reproducción para un sinnúmero de organismos y especies, también ofrece enormes servicios ecosistémicos al ser humano, especialmente como sostenedores de variadas pesquerías a nivel global.

A pesar de su importancia, existen registros de lugares como Tasmania, donde estos bosques han desaparecido prácticamente en su totalidad, debido a los efectos del cambio climático. Además, hasta la fecha no existía información detallada sobre su distribución en algunas regiones, especialmente en las altas latitudes del hemisferio sur.

Para completar este vacío, un equipo de investigadores, liderados por la geógrafa chilena y candidata doctoral de la Universidad de Oxford, Alejandra Mora, creó el primer mapa global en alta resolución de la distribución de los bosques de “huiro”. Gracias a este mapa, que condensa imágenes satelitales entre los años 2015 a 2019, los científicos podrán abordar nuevas preguntas relacionadas con la distribución y conectividad de estos bosques en el océano mundial y sus dinámicas de abundancia.

“La información recopilada nos servirá para entender si esta especie es resiliente frente al cambio climático y los estresores medioambientales”, señala Mora, quien además apunta que los mapas utilizados en la investigación “están orientados al sur, proponiendo un cambio paradigmático de observación del planeta”.

FUENTE: CIFOR – Programa de Investigación del CGIAR sobre Bosques, Árboles y Agroforestería(FTA).