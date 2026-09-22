Santiago Peña presenta el potencial de Paraguay ante 150 inversores en Nueva York

El presidente Santiago Peña encabezó la apertura del «Paraguay Investment Forum» en Wall Street, organizado por entidades financieras financieras Bank of America y J.P. Morgan, es un encuentro que reúne a más de 150 inversionistas internacionales para explorar negocios en energía limpia, agronegocios, forestoindustria, infraestructura y manufactura avanzada. Presentó al país «como una economía en expansión y con condiciones favorables para captar nuevas inversiones».

Fuente: con información de Agencia EFE, El Nacional y Diario Hoy

ESTADOS UNIDOS (22/9/2026).- El presidente de Paraguay, Santiago Peña, encabezó el lunes un foro en Nueva York para promover las inversiones en su país, como parte de la agenda alterna a su participación en el 81.ª periodo de sesiones de la Asamblea General de las Naciones Unidas, informaron fuentes oficiales en Asunción.

Peña realizó la apertura del «Paraguay Investment Forum» en Wall Street, desarrollado con participación de Bank of America y J.P. Morgan. El encuentro busca acercar empresas paraguayas a entidades financieras, fondos de inversión y compañías extranjeras interesadas en explorar oportunidades dentro del país.

En el arranque del evento, que convocó también a una cincuentena de líderes empresariales paraguayos, se destacaron las oportunidades en sectores clave de la economía.

Durante su alocución, el mandatario recordó su primera llegada a la ciudad neoyorquina hace 14 años como funcionario del Banco Central, momento en que el país apenas figuraba en el radar financiero global. Al contrastar aquel escenario con el presente, subrayó la fortaleza de la estabilidad macroeconómica y de las instituciones como pilares de la atracción de capitales.

El Gobierno presentó como áreas con posibilidades de expansión a la energía renovable, los agronegocios, la bioeconomía, la producción forestal, infraestructura, servicios financieros, manufactura y nuevas tecnologías.

Peña planteó además que el desafío consiste en diversificar una economía históricamente apoyada en la producción primaria y avanzar hacia una participación mayor de industrias, servicios y actividades tecnológicas. En ese proceso, señaló a la disponibilidad de energía hidroeléctrica como una de las principales ventajas competitivas paraguayas.

También sostuvo que la inversión local debe acompañar la llegada de capital extranjero. «El mejor testimonio para demostrar que Paraguay está haciendo bien las cosas es ver a paraguayos invirtiendo en Paraguay», expresó durante su intervención.

En esa línea, Peña insistió en que el compromiso del empresariado local es la señal más contundente para la confianza externa.

Por parte del sector financiero internacional, representantes del Bank of America resaltaron la potencia hidroeléctrica del país como un factor competitivo determinante para impulsar proyectos industriales, de manufactura y de infraestructura digital.

También destacaron el esquema tributario, los costos operativos competitivos y la credibilidad que la nación ha construido frente a los mercados internacionales.

En paralelo, una de las reuniones de la jornada se desarrolló con representantes de Bank of America. De acuerdo con la comunicación oficial del Ejecutivo, el encuentro estuvo orientado a presentar el escenario económico paraguayo y las oportunidades disponibles para el capital extranjero.

Peña sostuvo que el país atraviesa un «excelente momento económico» y destacó como principales argumentos el grado de inversión, la estabilidad macroeconómica, las condiciones para hacer negocios y las perspectivas de crecimiento.

El Gobierno proyecta tasas de expansión cercanas al 5% y 6% anual y pretende utilizar ese desempeño como carta de presentación ante inversores internacionales.

Alexander Bettamio, presidente de Global Corporate and Investment Banking de Bank of America, destacó durante el encuentro las posibilidades que ofrece la abundancia de energía hidroeléctrica paraguaya para industrias, manufacturas e infraestructura digital. También mencionó factores como estabilidad económica, costos competitivos y régimen tributario.

La presentación del Gobierno incluyó igualmente la posición geográfica del país y las inversiones en infraestructura. En ese contexto, el Ejecutivo apuesta a convertir a Paraguay en un punto de conexión regional y señala a la Ruta Bioceánica como una de las obras centrales para mejorar el acceso a mercados internacionales.

La actividad denominada «Discover Paraguay» tuvo como escenario las instalaciones de Bank of America. La agenda empresarial continuará este martes en J.P. Morgan con el encuentro «Invest in Paraguay», que prevé reuniones entre representantes de compañías paraguayas, instituciones financieras y potenciales inversores.

La gira económica se desarrolla paralelamente a la presencia de Peña en Estados Unidos para participar del Debate General de la 81ª Asamblea General de las Naciones Unidas. El mandatario tiene previsto intervenir ante el organismo internacional el miércoles 23 de septiembre, a las 11:10, hora paraguaya.

Peña viajó acompañado por una amplia comitiva oficial integrada, entre otros, por la primera dama Leticia Ocampos; el canciller Rubén Ramírez Lezcano; el jefe de Gabinete Civil, Javier Giménez; el ministro de Economía, Óscar Lovera; el ministro de Industria y Comercio, Marco Riquelme; el ministro de Urbanismo, Vivienda y Hábitat, Juan Carlos Baruja; el ministro de Tecnologías de la Información y Comunicación, Gustavo Villate, y el presidente del Banco Central del Paraguay, Carlos Carvallo.

También forman parte de la delegación Antonella Albertini, coordinadora de la Oficina de la Primera Dama; Rodrigo Maluff, asesor de la Presidencia; Lucas Strubing, director general del Ceremonial del Estado, y el teniente coronel Óscar Armando Sostoa, responsable de la seguridad presidencial.

La ofensiva de promoción económica continuará durante la estadía presidencial en Nueva York, donde el Ejecutivo pretende aprovechar la concentración de dirigentes políticos, empresarios e instituciones financieras internacionales para presentar a Paraguay como destino de nuevas inversiones.