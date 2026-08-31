El Niño de 2026 sorprende a meteorólogos y se encamina a romper todos los récords históricos de temperatura en octubre

Las proyecciones del modelo europeo ECMWF muestran anomalías térmicas inéditas en el Océano Pacífico de hasta 5,6 °C por encima de la media esperada para octubre. Alimentado por el calentamiento global, el fenómeno ingresará en una fase extrema que exacerbará sus impactos en el clima planetario.

Fuente: MeteoRed

ARGENTINA Y ESPAÑA (31/8/2026).- Los centros de predicción meteorológica global siguen con asombro la evolución del fenómeno de El Niño durante el segundo semestre de 2026. Según un informe del portal especializado Meteored, las anomalías en la temperatura de la superficie del mar en el Pacífico ecuatorial central y oriental están alcanzando magnitudes sin precedentes, lo que encamina al evento actual hacia una categoría de intensidad histórica antes de finalizar el año.

Las guías de pronóstico del Centro Europeo de Previsiones Meteorológicas a Plazo Medio (ECMWF, por sus siglas en inglés) proyectan que, hacia comienzos de octubre de 2026, la temperatura del océano registrará picos inéditos: 5,64 °C por encima de la media en el Pacífico oriental (región Niño 1+2) y 3,55 °C sobre el promedio en el Pacífico central (región Niño 3.4).

De concretarse estas marcas, se registrarían los valores térmicos más altos jamás documentados desde que existen registros sistemáticos.

Ráfagas del oeste: el motor acoplado que acelera el calentamiento

El meteorólogo Ben Noll destacó que las guías de predicción sugieren un evento sin equivalentes cercanos. El acoplamiento entre la atmósfera y el océano se está intensificando tras un breve hiato transitorio: los habituales vientos alisios del este —que desplazan el agua tibia e impulsan el afloramiento de aguas frías profundas— han sido completamente sofocados y reemplazados por potentes contralisios del oeste.

A comienzos de septiembre se prevé una nueva ráfaga récord de vientos del oeste en el Pacífico ecuatorial central. Este pulso eólico reactivará el calentamiento en la zona clave Niño 3.4, empujando definitivamente el indicador hacia territorio de récord absoluto durante el inicio de la primavera del hemisferio sur.

Aunque cada manifestación del ciclo El Niño-Oscilación del Sur (ENOS) posee rasgos singulares, la edición 2026-2027 se desarrolla sobre un entorno térmico global sustancialmente más cálido. La superposición de las olas de calor marinas preexistentes y el aumento generalizado de la temperatura atmosférica exacerban la energía disponible en el sistema climático.

«Este El Niño no se desarrolla sobre una línea base neutra, sino sobre el fondo de un planeta con temperaturas récord. Eso alterará la dinámica del clima y potenciará la severidad de sus efectos en lluvias extremas, sequías regionales y alteraciones en los patrones de circulación global», advierten los analistas.

Las previsiones confirman que el fenómeno en curso no será un evento moderado convencional: marcha a gran velocidad hacia una intensidad no antes vista, con consecuencias de alto impacto para la agricultura, la infraestructura y la gestión de riesgos en todo el continente americano.

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