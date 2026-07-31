Alerta por un fuerte «El Niño» en la Región de las Misiones: expertos prevén un trimestre de lluvias extremas y llamaron a tomar decisiones productivas y preventivas

Con más de 200 personas, profesionales y representantes sectoriales que asistieron en forma presencial y un alcance federal por streaming, el Ciclo de Conferencias 2026 que organizó Misiones Online, junto con ArgentinaForestal.com, reunió en Posadas al director de la Oficina Regional para las Américas de la OMM, Julián Báez Benitez, a investigadores del Servicio Metereológico Nacional, del CONICET, INTA, de la Universidad Nacional del Alto Uruguay, con exposiciones de alta calidad informativa para entender el fenómeno de El Niño.

Por Patricia Escobar

@argentinaforest

VIDEO | Conferencia del Lic. Julián Báez Benitez, en el Ciclo de Conferencia 2026: El impacto del fenómeno de El Niño en la Región de las Misiones

MISIONES (30/7/2026).- El fenómeno meteorológico de El Niño (ENSO por sus siglas en ingés, oscilación del Sur) ya se encuentra plenamente consolidado en el hemisferio sur y afectará de manera directa a la Región de las Misiones, comprendida por el noreste argentino, el sur de Brasil y Paraguay, con un volumen de precipitaciones significativamente superior a la media histórica durante la primavera y el verano.

La advertencia fue el eje central del Ciclo de Conferencias 2026: «El impacto del fenómeno de El Niño en la Región de las Misiones», celebrado este miércoles en el Hotel Julio César de la capital de Posadas, en Misiones, Argentina. Organizado por Misiones Online, Valor Ambiental y ArgentinaForestal.com, con el patrocinio de empresas como La Cachuera SA, Iguazú Argentina SA, PetroValle SA e instituciones como APICOFOM (Asociación de Productores, Industriales y Comerciantes Forestales de Misiones y NE de Corrientes) y ADEMI.

El encuentro generó expectativas y reunió a más de 200 directivos de empresas agroindustriales, forestales, ingenieros en diferentes especialidades, técnicos, académicos y autoridades públicas, además de representantes de cámaras, asociaciones, cooperativas e instituciones públicas y privadas, entre otros cientos de profesionales que siguieron la transmisión en vivo por streaming.

La jornada contó con la participación de representaciones de los ministerios del Agro y la Producción, Salud pública, Ecología y Agricultura Familiar; la Dirección de Alerta Temprana; Vialidad Provincial; de la Subsecretaría de Cambio Climático, del Instituto Forestal Provincial (INFOPRO); fuerzas de seguridad y equipo técnico de la Subsecretaría de Protección Civil; entidades gremiales empresarias como la CEM, AMAYADAP y APICOFOM; y los colegios profesionales de Agrónomos (CIAM) y Forestales (COIFORM).

De la teoría a la decisión productiva

El valor diferencial del encuentro radicó en la aplicabilidad inmediata de los datos vertidos. Diversos directivos y productores confirmaron durante la jornada que la información brindada por los panelistas ya está siendo analizada para reestructurar los calendarios de cosecha, planificar la logística de caminos rurales y definir esquemas de monitoreo de riesgos para la próxima campaña.

Durante la apertura, el director de Misiones Online y anfitrión del evento, Marcelo Almada, enfatizó el compromiso del periodismo especializado con la gestión del riesgo: «La información científica debe salir de los laboratorios y convertirse en una herramienta real para la toma de decisiones estratégicas. Hoy trajimos ciencia aplicada para proteger la producción y las vidas en la región».

El Ministro Coordinador General de Gabinete de Misiones, Carlos Sartori, destacó la iniciativa privada y repasó el protocolo preventivo activado por la provincia desde el mes de mayo: «No podemos evitar los impactos del clima, pero sí reducir los riesgos. Eventos recientes en el río Uruguay, donde se esperaban 110 mm de lluvia y cayeron más de 200 mm en la cuenca alta brasileña obligando a evacuaciones, confirman que estamos transitando los primeros efectos de El Niño».

Asimismo, el gobernador del estado brasileño de Río Grande do Sul, Eduardo Leite, envió un saludo institucional subrayando que la adaptación a los eventos climáticos extremos exige una agenda de respuesta transfronteriza e integrada.

Escenarios climáticos y el costo de no actuar

La centralidad de las conferencias estuvo a cargo del Lic. Julián Báez Benítez, director de la Oficina Regional para las Américas de la Organización Meteorológica Mundial (OMM-Naciones Unidas), quien fue distinguido por las autoridades presentes como «Invitado de Honor».

Báez Benítez enfatizó que El Niño 2026 exhibe parámetros comparables a los históricos eventos de 1997-1998 y 2015-2016. «El mayor desafío actual no es solo la cantidad global de agua, sino la concentración:estamos frente a eventos de mucho volumen de lluvia en lapsos temporales muy breves, acompañado por tormentas severas, granizo, vientos intensos y microdescendentes que golpean tanto a la infraestructura urbana como a los cultivos», explicó.

Durante su disertación, el director Regional de la OMM presentó las proyecciones climáticas actualizadas para América del Sur y advirtió que los monitoreos globales confirman un fenómeno en pleno desarrollo. Según precisó el funcionario, los modelos de la OMM asignan más de un 81% de probabilidades de que se consolide un evento de «El Niño» de intensidad «fuerte a muy fuerte» entre octubre de 2026 y enero de 2027 en la región.

En ese marco, Báez Benítez hizo hincapié en que las consecuencias meteorológicas de El Niño no pueden desligarse de sus severas repercusiones macroeconómicas. Citando el influyente estudio de los investigadores Christopher Callahan y Justin Mankin (2023), el especialista explicó que este tipo de eventos provoca una retracción persistente en el crecimiento económico de las naciones.

«A nivel global, los eventos de 1982–1983 y 1997–1998 generaron pérdidas acumuladas de ingresos estimadas en 4,1 billones y 5,7 billones de dólares respectivamente. Bajo el escenario actual de calentamiento global, el aumento en la amplitud del fenómeno ENOS y el fortalecimiento de sus teleconexiones podrían derivar en pérdidas económicas acumuladas de hasta 84 billones de dólares durante el siglo XXI, si se mantienen las tendencias de emisiones vigentes», advirtió el director regional.

Por otra parte, durante su exposición el referente de la OMM advirtió que las anomalías que se advierten, presentan condiciones para la inestabilidad que “puede traer consigo todas las consecuencias de fuertes tormentas: granizos, vientos muy fuertes, eventualmente tornados, o microdescendentes”. Estos eventos resultan “muy perjudiciales, especialmente para las áreas urbanas, y también para el campo, porque al final de cuentas una granizada o un tornado pueden generar mucho daño a los cultivos también”.

Frente a estos posibles impactos, el funcionamiento de los sistemas de prevención locales y sistemas de alerta temprana se vuelven una herramienta indispensable para mitigar los daños materiales y salvar vidas. El especialista analizó que la infraestructura de medición en la región es adecuada, pero que persisten fallas en la cadena de toma de decisiones.

Báez Benítez remarcó que “los sistemas de alerta temprana en Argentina trabajan en red y en nuestra región en general están desarrollados”, aunque advirtió sobre un cuello de botella institucional: “Es muy importante la articulación, ya que muchas veces lo que falla es la articulación interinstitucional, es muy importante el compromiso de todas las instituciones que deben actuar ante los impactos metereológicos”, planteó.

Para superar este obstáculo, el director regional indicó que se impulsa el Sistema de Alerta Temprana para Todos, que está basado en cuatro pilares fundamentales de la prevención con metas al 2027: conocimiento del riesgo, la vigilancia técnica, la difusión y la capacidad de respuesta. «El principal objetivo es que las alertas lleguen a las personas», precisó Báez Benitez.

El experto insistió en que los organismos científicos generan el insumo básico, pero que “esto después no se traduce en acciones en terreno o en la comunidad para mitigar los impactos de estos eventos extremos”.

En esa línea, recordó que el rol de los meteorólogos es delimitar las amenazas, pero que resulta vital la participación de la sociedad civil y de entidades de protección civil, Cruz Roja y otros, ya que “estos eventos climáticos no los podemos modificar, pero estamos a tiempo de planificar estrategias para reducir daños y abordar la recuperación también”.

Ante este panorama y la inminencia de la temporada estacional de mayor impacto en el Nordeste argentino y países limítrofes, Báez Benítez concluyó con un llamado a la acción institucional:»Resulta crítico y urgente acelerar los planes nacionales y locales de preparación y respuesta. Para ello, es esencial que la toma de decisiones, tanto en el sector público como en el privado, se guíe exclusivamente por los pronósticos oficiales emitidos por los Servicios Meteorológicos e Hidrológicos Nacionales y los Centros Regionales de Clima de la OMM, evitando la difusión de desinformación o reportes no verificados en redes sociales«.

Respecto al impacto macroeconómico, el referente de la OMM advirtió que «prepararse no es un gasto, es la inversión más inteligente que podemos hacer», recordando que la inacción frente al riesgo climático acumulado global podría costar billones de dólares hacia las próximas décadas.

La influencia de El Niño en el NEA

A su turno, la Dra. Carolina Vera, investigadora del CONICET, y del Centro de Investigaciones del Mar y la Atmósfera de la Universidad de Buenos Aires, intervino vía teleconferencia para explicar la interacción del fenómeno con el cambio climático antropogénico: «El Niño ya no actúa solo. La interacción con otros patrones atmosféricos exige un monitoreo subestacional diario para ir corrigiendo el rumbo de la planificación en tiempo real».

Herramientas técnicas para mitigar pérdidas

En los bloques técnicos, la Dra. Eugenia Garbarini, investigadora en la Dirección de Clima del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), instó a tomar decisiones basadas exclusivamente en canales oficiales frente a las campañas de desinformación.

Para el período de diciembre 2026 a febrero 2027, en precipitaciones se pronóstican mayores probabilidades de precipitación por encima de lo normal sobre el norte del Litoral Argentino, este de Paraguay, Uruguay y sur de Brasil. «La señal es menos intensa que en primavera», señaló Garbarini. En cuanto a temperaturas, hay mayores probabilidades de aumento por encima de lo normal sobre el norte del Litoral Argentino, Paraguay, y parte del sur de Brasil.

«En particular, la provincia de Misiones tiene mayores probabilidades de temperatura normal a por encima de lo normal sobre la región», precisó la metereóloga.

Desde el SNM realizan monitoreos con el SAT (Sistema de Alerta Temprana) para alertas por tormenta, lluvia, nevada, viento y viento zonda; Temperaturas extremas por frío y por calor; advertencias por niebla, polvo, humo, ceniza volcánica; Avisos a muy corto plazo y resúmenes por provincia.

La Dra. Garbarini explicó que el rol del SNM es generar la información llega a los usuarios (protección civil, municipios, sector

agropecuario, infraestructura, entre otros) para transformar un aviso meteorológico en una acción de prevención real.

«La información alcanza su verdadero valor cuando llega a los distintos usuarios para que tomen decisiones oportunas», resumió la experta del smn.

En ese contexto, reflexionó al cierre de su conferencia que «El Niño 2026 ya está establecido, pero aún hay algo de incertidumbre respecto a cómo evolucionará su intensidad. Se esperan lluvias por encima de lo normal en la región del NEA para primavera y verano, por lo que será estratégico planificar la gestión operativa, ya que requiere un seguimiento continuo diario y subestacional de la situación para seguir su evolución de manera precisa», dijo Garbarini.

El mensaje, coincidente con el funcionario de la OMM: «Hay que planificar e intervenir basándose en información de fuentes oficiales para reducir los posibles impactos asociados al Niño», concluyó.

A su vez, el Dr. Ditmar Kurtz (INTA Corrientes) y el Lic. Max Pastén (CEMIT Paraguay) detallaron el uso de herramientas de teledetección y pronóstico hídrico para anticiparse a los anegamientos en pasturas y plantaciones.

En el eje de innovación, Jerónimo Valle (Satellites on Fire), el Dr. Pablo Llamedo (CONICET/UNAU) y el Dr. Eduardo Hildt (INTA Montecarlo) expusieron sobre sistemas de alerta temprana, uso de Inteligencia Artificial, radares y drones para el monitoreo de emergencias.

En tanto, el Lic. Matías Cortés presentó la propuesta técnica para crear el Observatorio Meteorológico de Misiones (OMeMi) mediante 17 estaciones estratégicas.

El cierre académico estuvo a cargo de la Dra. Noelia Calamari (INTA Paraná / IPBES-ONU), quien expuso sobre la modelación de escenarios ambientales al 2030 y 2050 para la ecorregión compartida.

Consensos y compromiso

Al término de más de cinco horas de disertaciones, desde ArgentinaForestal.com sintetizamos cinco consensos que se pueden extraer de las conferencias dictadas por los expertos:

Fortalecer los Sistemas de Alerta Temprana (SAT) articulando la información técnica con la respuesta en terreno, y llegar a la comunidad, a las zonas rurales, a las personas, con canales de comunicación adecuados al lugar. Combatir la desinformación climática guiándose por reportes hidrometeorológicos oficiales. Optimizar la planificación productiva adecuando calendarios de cosecha, manejo de suelos y resguardo de animales antes de la llegada de los excesos hídricos. Invertir en infraestructura de monitoreo local de alta resolución. Consolidar la articulación público-privada para construir resiliencia regional y fortalecer la seguridad, lcuerpos de bomberos y brigadas de rescate y evacuación, la protección civil y la gestión de riesgos frente a desastres naturales.

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