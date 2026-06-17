Puerto Iguazú | El Congreso Mundial de Guardaparques 2027 será el escenario de debate frente a la crisis global de la profesión

Por primera vez en la historia, Argentina será sede del evento de los custodios de la conservación, el congreso más importante del planeta. Se espera la participación de 600 delegados de 50 países, del 19 al 23 de abril de 2027, en el Centro de Eventos y Convenciones del Iguazú. Un encuentro estratégico bajo el lema «Reconociendo a las y los Guardaparques: impulsando la profesión para salvaguardar nuestro futuro».

Por Patricia Escobar

@argentinaforest

ARGENTINA (17/6/2026).-. El debate global sobre el cambio climático y la conservación ambiental se trasladará al corazón de la Selva Atlántica. Del 19 al 23 de abril de 2027, el Centro de Eventos y Convenciones del Iguazú será el epicentro del XI Congreso Mundial de Guardaparques, un encuentro estratégico que se realiza por primera vez en territorio argentino.

Con el imponente telón de fondo de las Cataratas del Iguazú, Patrimonio de la Humanidad de la UNESCO, el evento visibilizará una de las contradicciones más severas de la agenda verde global: la enorme brecha entre los multimillonarios compromisos ambientales internacionales y la cruda precarización laboral de quienes arriesgan su vida para custodiarlos.

Bajo el lema «Reconociendo a las y los Guardaparques: impulsando la profesión para salvaguardar nuestro futuro», el congreso —organizado por la International Ranger Federation (IRF) a nivel global, y coordinado localmente por el sindicato SIGUNARA con el respaldo de la Administración de Parques Nacionales (APN)— buscará torcer el rumbo de una profesión en crisis.

Los guardaparques son algunos de los trabajadores más esenciales del planeta. Protegen y gestionan las áreas protegidas y conservadas del mundo, que abarcan más del 15 % de la superficie terrestre y el 8 % de nuestros océanos. Se estima que hay 286 000 guardaparques en todo el mundo.

La utopía del «Marco 30×30» sin recursos en el territorio

En la actualidad, se estima que apenas 286.000 guardaparques sostienen la primera línea de defensa ecológica en todo el planeta. Este reducido ejército civil es responsable de blindar más del 15% de la superficie terrestre y el 8% de los océanos contra la deforestación, la caza furtiva, el narcotráfico y el avance del desarrollo inmobiliario ilegal.

La presión sobre este cuerpo de trabajadores se ha multiplicado tras los acuerdos globales para alcanzar el Marco 30×30, la meta internacional que exige proteger el 30% del planeta para el año 2030. Sin embargo, la comunidad científica y los sindicatos del sector advierten que estos objetivos son técnica y operativamente imposibles de cumplir bajo las condiciones actuales.

«Los guardaparques son la columna vertebral de nuestros esfuerzos de conservación a nivel mundial. El XI Congreso Mundial representa una oportunidad histórica para impulsar nuestra profesión, compartir conocimientos a través de las fronteras y fortalecer la comunidad mundial de guardaparques», señaló Chris Galliers, presidente de la Federación Internacional de Guardabosques.

El contraste de la cumbre será explícito. Mientras los delegados debaten en la Triple Frontera —un nodo geográfico de alta biodiversidad donde convergen Argentina, Brasil y Paraguay—, los reportes del sector denuncian que la mayoría de los agentes del planeta operan con salarios insuficientes, presupuestos de subsistencia, nula conectividad en zonas críticas y escaso reconocimiento social por parte de los Estados.

La «Declaración de Iguazú»: un documento para exigir dignidad laboral

El programa del congreso incluirá talleres, paneles de expertos y conferencias dedicadas a la gestión de áreas protegidas y el manejo de conflictos entre comunidades locales y la vida silvestre. Sin embargo, el resultado político más esperado del encuentro será la redacción y firma de la Declaración de Iguazú.

Este documento histórico pretende transformarse en un manifiesto global que presione a los gobiernos y a las organizaciones de financiamiento internacional. La premisa es clara: no se puede financiar la infraestructura de conservación si se mantiene invisibilizado al capital humano. Invertir en dotar de equipamiento moderno, capacitación continua, salarios dignos y coberturas de riesgo para los guardaparques es, en última instancia, la única inversión real para asegurar el futuro de los ecosistemas más amenazados del planeta.

El mapa global de custodios de la naturaleza

El congreso que albergará la provincia de Misiones reunirá indicadores que reflejan tanto la magnitud del desafío ambiental como el desamparo del sector:

286.000 guardaparques: La dotación total estimada a nivel mundial para custodiar los parques, reservas y áreas protegidas de los cinco continentes.

600 delegados: Los profesionales y líderes de organizaciones conservacionistas que se congregarán durante cinco jornadas en Puerto Iguazú.

Más de 50 países: Las naciones que enviarán representación oficial para unificar los criterios de protección y demandas laborales.

15% terrestre y 8% oceánico: El porcentaje actual de la superficie del planeta bajo la tutela directa del cuerpo global de guardaparques.

30% para 2030: La meta del compromiso internacional (Marco 30×30) que busca duplicar las áreas bajo resguardo ambiental para frenar el colapso climático.

2.000 especies de plantas: La riqueza botánica de la Selva Atlántica misionera que servirá como marco natural para las deliberaciones de la cumbre.

Las inscripciones ya se encuentran abiertas a través de la página web www.worldrangercongress.org