El sector forestal argentino a debate: seminario sobre energía, carbono y sistemas silvopastoriles

Organizado por la Comisión de Agricultura y Alimentos del CAI, y con el apoyo institucional del CPIA, los ingenieros forestales Daniel Maradei y Luis María Mestres analizarán el impacto del sector en el desarrollo sostenible. El evento se desarrollará el miércoles 1 de julio a las 18:30 hs bajo una modalidad híbrida.

Fuente: CAI

BUENOS AIRES (15 de junio de 2026). — La Comisión de Agricultura y Alimentos del Centro Argentino de Ingenieros (CAI), junto al apoyo del Consejo Profesional de Ingeniería Agronómica (CPIA), convoca a profesionales, técnicos, estudiantes y periodistas del sector agroforestal a participar del encuentro: «Situación actual del sector forestal argentino y sus múltiples vinculaciones con otras actividades productivas y ambientales».

El evento se desarrollará el próximo miércoles 1 de julio a las 18:30 hs bajo una modalidad híbrida, permitiendo la asistencia presencial en la emblemática Biblioteca del CAI (Cerrito 1250, CABA) o el seguimiento de forma virtual en vivo para los interesados y participantes de las distintas provincias de las regiones forestales del país.

El objetivo central de la jornada es presentar un panorama integral y estratégico del sector forestal en la matriz económica argentina, analizando cómo interactúa con los desafíos ambientales globales y las demandas productivas locales.

Ejes temáticos de la jornada

Durante la charla, los especialistas abordarán tres vectores críticos para el futuro de la actividad:

⚡ Bioenergía: El rol estratégico de la biomasa y los subproductos forestales en la diversificación de la generación de energía limpia.

💨 Mitigación del Cambio Climático: La contribución real de las masas forestales al secuestro de carbono y su posicionamiento en el mercado ambiental.

🐄 Sistemas Silvopastoriles: La articulación técnica y económica entre la producción forestal y la ganadera, optimizando el uso del suelo a escala de paisaje.

Disertantes:

La exposición y el posterior debate estarán liderados por dos de los referentes con mayor trayectoria técnica, institucional y corporativa del sector en la Argentina:

Ing. Agr. Daniel Maradei

Ing. Ftal. Luis María Mestres

La actividad es de acceso libre y gratuito, pero requiere de una inscripción previa obligatoria debido a la capacidad limitada del auditorio presencial.

Información del evento:

📅 Fecha: Miércoles 1 de julio de 2026

⏰ Horario: 18:30 hs

📍 Lugar presencial: Biblioteca del CAI (Cerrito 1250, Ciudad Autónoma de Buenos Aires)

💻 Modalidad virtual: Transmisión en vivo. Para acceder de manera remota, complete su registro ingresando al siguiente [LINK DE INSCRIPCIÓN / TRANSMISIÓN VIRTUAL].

Asegurá tu lugar y sumate a un debate indispensable para el futuro productivo y ambiental de nuestro país.