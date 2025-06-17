El Gobierno de Misiones refuerza el diálogo con la foresto-industria y acompaña con medidas ante la crítica situación que atraviesa la actividad

Este martes se mantuvo una reunión público-privado en la sede del Ministerio de Industria de la provincia. Analizaron la crisis que enfrentan ante el escenario actual de caída del mercado y exportaciones forestales. Desde el gobierno acompañan con diversas herramientas, como la prefinanciación de exportaciones, bonificaciones para empresas, líneas de crédito productivo, entre otras gestiones ante Nación para el reintegro de exportaciones y la posibilidad de abonar la energía en cuotas.

Por Patricia Escobar

@argentinaforest

MISIONES (17/6/2025).- Ante la preocupante caída del mercado interno y de las exportaciones, este martes se realizó una reunión en el Ministerio de Industria de Misiones con representantes y empresarios de las cámaras madereras de la AMAYADAP (Enrique Bongers, Cristian Gruber y Fabián Toller), APICOFOM, y el presidente de la Confederación Económica de Misiones (CEM), Guillermo Fachinello; el ministro de Hacienda, Finanzas, Obras y Servicios Públicos, Adolfo Safrán; y el vicepresidente de Energía de Misiones, Emiliano Ciz, junto al ministro de Industria, Federico Fachinello.

El objetivo fue analizar el crítico escenario actual que plantean las PyMEs madereras , que en la última semana expresaban la necesidad de medidas urgentes ante el irreversible escenario de posibles cierres de industrias y despidos, consecuencia de la pérdida de rentabilidad y altos costos internos, que no pueden sostenerse “sin ventas” ante el bajo nivel de consumo interno y sin condiciones de competitividad en el mercado exportador.

Las autoridades del Gobierno provincial ratificaron su acompañamiento, y analizaron junto a los empresarios el contexto desafiante que enfrenta el sector foresto-industrial, considerado un pilar clave de la economía regional, que atraviesa una situación de emergencia como consecuencia de la fuerte caída en las ventas, tanto en el mercado interno como en el externo.

Los funcionarios repasaron las diversas herramientas generadas en apoyo y a disposición del sector, como la operatividad del Puerto de Posadas, la prefinanciación de exportaciones, bonificaciones para empresas, líneas de crédito productivo, asistencia técnica, gestiones ante Nación para el reintegro de exportaciones y la posibilidad de abonar la energía en cuotas.

Las autoridades también remarcaron la importancia de continuar impulsando gestiones a nivel nacional para atender las demandas del sector exportador y mejorar las condiciones operativas de las empresas

Desde Industria se destacó las medidas activas implementadas para acompañar al sector en este contexto, con especial énfasis en fortalecer su competitividad y sostener las fuentes de trabajo.

El ministro de Industria, Federico Fachinello, ratificó su compromiso de continuar trabajando junto al sector privado, generando instancias de diálogo y articulación que permitan preservar la producción, el empleo y las exportaciones en uno de los sectores estratégicos de la provincia.

Más diálogo para analizar medidas urgentes

Desde el sector maderero, las PyMEs plantean al gobierno como propuesta de medidas que alivianen la presión económica, impositiva y sindical que enfrentan:

Reducción de tasas por pago con cheques diferidos , actualmente del 7 al 10% mensual en algunas cooperativas y EMSA. Se solicitó llevarlas al 1-2%.

Extensión del programa de pago sin intereses de energía eléctrica a 180 días , frente al actual esquema de 0/30/60 días.

Revisión de ítems adicionales en las facturas , como los porcentajes de capitalización y otros cargos heredados de esquemas tarifarios anteriores, que aún se aplican en cooperativas como la de Eldorado.

Mecanismos ágiles para compensar saldos a favor en Ingresos Brutos (IIBB) , ya sea mediante excepciones temporales o afectación de aportes provinciales al pago de salarios del personal del sector.

Líneas de crédito a tasa subsidiada para afrontar el pago del medio aguinaldo, o en su defecto, que el gobierno provincial absorba los intereses de los préstamos.

En una reciente entrevista con ArgentinaForestal.com el presidente de la AMAYADAP, Enrique Bongers, expresó la necesidad de más diálogo con las autoridades ante las urgencias que se enfrentan productos de la crisis de mercado prolongada en el último año s y acentuada desde marzo a la fecha.

Bongers respondió en detalle sobre la profunda crisis que atraviesa la principal actividad misionera, ya que de ella dependen miles de familia y el desarrollo local de varios municipios.

En sus declaraciones, apuntó a la falta de respuestas concretas -a los planteos que el sector realiza- por parte del gobierno provincial y nacional a temas que requieren ser analizados como alternativas o búsqueda de soluciones concretas. A su vez, reclamó una mesa de diálogo urgente para evitar un colapso en la actividad.

“Decidimos informar a la opinión pública sobre esta situación , previamente presentamos notas al Ministerio de Hacienda, Ministerio de Industria y autoridades de la Cámara de Diputados de Misiones. Es necesario advertir que si no se adoptan medidas alternativas, el cierre de empresas y los despidos serán irreversibles”, remarcó Bongers.

La crisis en el sector se agravó en el último trimestre, según explicó Bongers, debido al estancamiento de la construcción que viene desde que asumió Javier Milei, y esto generó una retracción en el interior del país tanto en la obra pública como privada. Por otra parte, se redujo drásticamente la demanda de productos de madera y muebles. Además, el bajo poder adquisitivo de la población deprimió aún más el consumo.

Energía, impuestos y asistencia financiera

En respuesta al reclamo urgente del sector foresto-industrial, la Asociación de Madereros, Aserraderos y Afines del Alto Paraná (AMAYADAP) resumió, a través de un comunicado de prensa, los temas abordados en el encuentro, que fue de carácter técnico y colaborativo, con el objetivo de buscar soluciones concretas ante la crítica situación que atraviesa la industria de la madera en la provincia.

«Se analizaron en profundidad diversos temas que generan profunda preocupación entre los empresarios del rubro, con especial foco en los costos energéticos, las cargas impositivas y la necesidad de asistencia financiera en un contexto de fuerte contracción de la actividad», indicaron Enrique Bongers y Cristian Gruber.

“Agradecemos la disposición de las autoridades provinciales para escuchar nuestros planteos en este momento tan delicado. Fue una reunión importante, y ahora esperamos que las propuestas planteadas puedan traducirse en medidas concretas que alivien la situación del sector”, señalaron desde AMAYADAP.

El Ministro Adolfo Safrán se comprometió a analizar en detalle cada una de las solicitudes y brindar respuestas en el corto plazo, reconociendo la importancia estratégica del sector foresto-industrial para la economía misionera.

La crisis que enfrenta la industria de la madera en Misiones pone en riesgo empleos, inversiones y cadenas productivas regionales, por lo que el sector espera una pronta y efectiva respuesta gubernamental que permita sostener la actividad en el corto plazo y preservar su desarrollo a largo plazo.