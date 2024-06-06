Misiones | Finalizó el proyecto Tape Porã, con apoyo de la UE, que fortaleció a 16 comunidades indígenas

Entre los resultados más destacados, la iniciativa implementó 32 obras de luz y agua, redujo un 45% la deserción escolar en año en el secundario BOP 116, produjo material educativo bilingüe, capacitó a más de 1000 personas y fortaleció la salud integral indígena, facilitó el acceso a la justicia y también promovió la seguridad alimentaria a través de la producción de 470 toneladas de alimentos. La Unión Europea y Pan para el Mundo cofinanciaron este proyecto Tape Porã de la Fundación Hora de Obrar.

Fuente y foto: Fundación Hora de Obrar

MISIONES (7/6/2024).- Unas 160 personas se congregaron este jueves en el Polideportivo Municipal de Ruiz de Montoya para celebrar el éxito de Tape Porã, una iniciativa que promovió los derechos económicos, sociales y culturales de las comunidades indígenas en Misiones.

Referentes mbya, autoridades provinciales y de sociedad civil celebraron la finalización del Proyecto Tape Porá de la Fundación Hora de Obrar, cofinanciado por la Unión Europea y Pan para el Mundo.

En una ceremonia que recorrió los logros de este proyecto durante tres años, el equipo y referentes de las comunidades mbya guaraní contaron cómo impactó positivamente en la vida de las comunidades el trabajo realizado.

El proyecto Tape Porã se caracterizó por un enfoque participativo e integral, que puso en el centro las voces y necesidades de las comunidades Mbya Guaraní, con especial atención a la perspectiva de género.

Más de 3.700 niñas, niños y adolescentes fueron alcanzados con los 5 materiales educativos interculturales creados en este proyecto.

32 obras de infraestructura de luz y agua

470 toneladas de alimentos producidos para la soberanía alimentaria y la generación de ingresos.

Más de 100 talleres de salud integral, abordando temas como nutrición, salud sexual, reproductiva y no reproductiva.

Más de 20 intervenciones por violencias basadas en género, promoviendo un acceso justo y equitativo a la justicia para las comunidades indígenas.

9 intercambios internacionales con comunidades indígenas de Brasil, Bolivia y Paraguay, fortaleciendo redes y compartiendo conocimientos.

Entre los resultados más destacados, la iniciativa implementó 32 obras de luz y agua, redujo un 45% la deserción escolar en año en el secundario BOP 116, produjo material educativo bilingüe, capacitó a más de 1000 personas y fortaleció la salud integral indígena, facilitó el acceso a la justicia y también promovió la seguridad alimentaria a través de la producción de 470 toneladas de alimentos.

La Unión Europea y Pan para el Mundo cofinanciaron este proyecto de la Fundación Hora de Obrar.

La ceremonia inició con el saludo tradicional mbya de los 16 caciques de las comunidades indígenas involucradas en el proyecto y la bendición del mburuvicha de Takuapí, Hilario Acosta.

El intendente de Ruiz de Montoya, Víctor Vogel, se mostró muy agradecido: “Vivo esto con la alegría enorme de que un trabajo serio y responsable llega a su fin con todos los objetivos logrados. Estoy convencido de que este proyecto marca un antes y un después para todos”, expresó.

Vogel reafirmó su compromiso de seguir colaborando codo a codo junto a Hora de Obrar en próximas etapas y entregó una declaración de interés por parte del ejecutivo y del Concejo Deliberante local a Nicolás Rosenthal, director ejecutivo de la fundación.

Por su parte, Miruna Rusen, oficial de proyectos de la Unión Europea expresó: “Si bien nuestro financiamiento finaliza con estos tres años para este proyecto en particular, la alianza con la Unión Europea sigue porque el apoyo a las comunidades indígenas, para fortalecer la diversidad cultural, forma parte de los valores de la Unión Europea”.

A su vez, el director de la Fundación Hora de Obrar repasó los antecedentes de trabajo de más de 15 años en la región y enfatizó: “Hacemos esto no solo porque la cultura mbya hace un aporte fundamental que necesitamos fortalecer, sino también porque los pueblos originarios tienen derechos que deberían estar garantizados y no siempre lo están”, reflexionó Rosenthal.

Cerró su mensaje agradeciendo al Aty Mburuvicha y a las comunidades, autoridades locales y provinciales y organizaciones de la sociedad civil, a la Iglesia Evangélica del Río de la Plata, como así también a la Unión Europea y Pan para el Mundo por el apoyo financiero.

Finalmente Laura Gómez y Javier Allara, codirectores del proyecto, junto a referentes de las comunidades Mbya Guaraní, compartieron experiencias alrededor de los cinco ejes clave para el éxito del trabajo: un equipo intercultural, interdisciplinario y en territorio con gran conocimiento del contexto cultural, el abordaje integral con perspectiva de género que respondió a las necesidades de las comunidades, la comunicación bilingüe e instalación de capacidades y la sinergia y colaboración multisectorial.

El cacique mburuvicha Guillermo Benitez, de la aldea Yy Pora, agradeció a la fundación por fortalecer el rol de los caciques y facilitar su presencia y aporte en las comunidades.

Acompañaron el evento Hilario Acosta (Takuapí), Juan González (Tupambaé), Juancito Benítez (Ita Poty), Francisco Benítez (Ambay Poty), Juanita González (Yvytu Pora), Osmar Martínez (Koejú Miri), Mariano Benítez (Pirakuá), Mario Borja (Kaa Kupé), Guillermo Benitez (Yy Pora), Julián Ocampo (Yhovy), Víctor Giménez (Tamanduaí), Isabelina Ayala (Azul), Víctor González (Ñamandú), Germán Nuñez (Tajy Poty), Francisco Benítez (Guaviramí) y la referente del consejo general de caciques, Ruperta Morinigo.

También participaron autoridades provinciales, entre ellas, la Subsecretaria de Desarrollo Territorial del Ministerio de Agricultura Familiar de Misiones, Laura Duarte, la Subsecretaria de Derechos Humanos Integrales de Misiones, Norma Silvero, el Director General de Asuntos Guaraníes, Francisco Rodriguez, el Subsecretario de Atención Primaria y Salud Ambiental, Dr. Danielo Silva, el Director de Áreas Naturales Protegidas, Fabio Malosch y el Juez Correccional y de Menores de Puerto Rico, Dr. Rubén Lunge.

La celebración fue una ocasión para reconocer y agradecer el esfuerzo colectivo que hizo posible Tape Porã, a la vez que reafirmar el compromiso con la continuidad de iniciativas que promuevan los derechos económicos, sociales y culturales de las comunidades indígenas.