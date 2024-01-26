En el marco de la reunión extraordinaria realizada por la CEPAL, sede en Chile, el Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas (ECOSOC) hizo un llamado a un trabajo conjunto en la región de América Latina y El Caribe para fomentar el empleo decente y el cumplimiento de la Agenda 2030. «El futuro del trabajo estará en reducir la brecha digital y alcanzar las metas de la Agenda 2030 para el desarrollo sostenible de la región», señaló Paula Narváez, presidenta del ECOSOC.

Las máximas autoridades del Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas (ECOSOC) hicieron un llamado desde Santiago de Chile a intensificar la cooperación internacional y el trabajo conjunto en tiempos de gran incertidumbre mundial, durante una Reunión Extraordinaria que se realizó en la sede central de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), el 23 y 24 de enero del corriente año.

Es la segunda vez en 73 años que este importante órgano de la ONU realiza una sesión en Chile: la primera se efectuó en 1951, durante la presidencia de Chile del ECOSOC, y gracias al empeño del Embajador chileno Hernán Santa Cruz, cuando se celebró el duodécimo período de sesiones del organismo en Santiago. Esa ocasión fue la primera vez en la historia de las Naciones Unidas que un órgano principal se reunía fuera de su Sede oficial (Nueva York), en un país en desarrollo.

En 2024, y bajo el lema “El futuro del trabajo: hacia una sociedad global productiva, inclusiva y sostenible”, el ECOSOC y su presidencia -ejercida nuevamente por el Gobierno de Chile- decidieron trasladar esta reunión del Consejo desde Nueva York y traerla una vez más al sur, con el fin de garantizar que el diálogo político global refleje las realidades regionales y nacionales y que las reflexiones y orientaciones puedan contribuir a la labor de los responsables de las políticas en todos los niveles.

La reunión fue inaugurada por la Embajadora Paula Narváez, presidenta del ECOSOC y Representante Permanente de Chile ante las Naciones Unidas. La alta funcionaria internacional indicó que la incertidumbre ha sido la pasión de nuestra época, y se avizora un panorama internacional confesadamente complejo.

“A mitad del plazo para la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, estamos dejando atrás a más de la mitad del mundo. Requerimos medidas urgentes. Trabajar aún más, en un esfuerzo que sabemos solo puede ser conjunto”, enfatizó.

“Necesitamos aumentar la inversión para crear más empleos decentes. Una mayor cooperación, financiación internacional adicional y asistencia técnica que puedan complementar los recursos nacionales para ampliar el trabajo decente y el acceso a la protección social. Es necesario un esfuerzo coordinado para contrarrestar la informalidad y crear políticas que exijan salarios dignos, contratos seguros y buenas condiciones laborales”, declaró Narváez.

En tanto, el Ministro de Relaciones Exteriores de Chile, Alberto Van Klaveren, señaló que las desigualdades persistentes, inseguridad económica, impactos crecientes del cambio climático, conflictos en aumento y una brecha digital en expansión son obstáculos que amenazan nuestro objetivo de lograr la prosperidad para todos.

“La Declaración Política de la Cumbre de los ODS, en septiembre de 2023, estableció una hoja de ruta, pero también hizo un llamado a adoptar una mirada crítica para impulsar transformaciones profundas y urgentes hacia políticas de desarrollo más sostenibles e inclusivas. El trabajo decente emerge como clave en este propósito. No solo es un medio para reducir la pobreza y las desigualdades, sino también un promotor de la inclusión”, reafirmó.

En un mensaje por video enviado a la reunión, la Vicesecretaria General de las Naciones Unidas, Amina Mohammed, expresó que «el mundo del trabajo está evolucionando y también debe hacerlo nuestro enfoque para empoderar a los trabajadores que navegan por la nueva era de los mercados laborales. El trabajo decente no es solo un derecho, sino una necesidad para la dignidad y la prosperidad de los trabajadores. Actuemos hoy con políticas inclusivas y protecciones sociales, desarrollo de capacidades e innovaciones para los trabajadores de todo el mundo», declaró.

En sus palabras de bienvenida, José Manuel Salazar-Xirinachs, secretario ejecutivo de la CEPAL, señaló que el ECOSOC continúa siendo uno de los foros más relevantes de la ONU para tratar temas económicos y sociales desde una perspectiva integral y multilateral, fomentando el acercamiento y facilitando un mundo más justo y sostenible.

“Las transformaciones sin precedentes que está experimentando el mercado laboral están impulsadas por una serie de factores, como innovaciones tecnológicas, cambios demográficos y aumento en la demanda de cuidados, y mayor movilidad humana y migración, entre otros”, aseguró. “Resulta imperativo comprender mejor los factores que impulsan estos cambios, y los riesgos y oportunidades correspondientes, para diseñar respuestas apropiadas para crear empleos decentes y abordar los efectos sociales y económicos”, indicó.

Posteriormente, los destacados economistas Mariana Mazzucato y Jeffrey Sachs realizaron dos intervenciones magistrales sobre el tema central de la reunión.

Mariana Mazzucato, Directora Fundadora del Instituto para la Innovación y el Propósito Público (IIPP) de la University College London (UCL), enfatizó que es necesario tomar en serio todos los problemas del desarrollo sostenible. “Lo que realmente va a cambiar el mundo es poner los objetivos de desarrollo sostenible (ODS) en el centro, no en la periferia, de las orientaciones de la economía”, declaró.

Por su parte, Jeffrey Sachs, Director del Earth Institute, del Centro para el Desarrollo Sostenible de la Universidad de Columbia (Estados Unidos), indicó que vivimos en una era de avances tecnológicos y la capacidad de avanzar tecnológicamente determina los avances globales de nuestras economías. “Esto depende de las habilidades de la fuerza de trabajo que a su vez dependen abrumadoramente de la calidad de la educación en todos los niveles”, enfatizó.

La Reunión Especial del ECOSOC sobre el “Futuro del trabajo” se desarrolló el martes 23 de enero con dos mesas redondas tituladas “Trabajo decente para todos: oportunidades y retos de los mercados laborales cambiantes”, y “Aprovechar los impactos de las tecnologías emergentes para apoyar mercados laborales inclusivos”.

En tanto, el miércoles 24 de enero se realizó una ceremonia de conmemoración del 75⁰ aniversario de la CEPAL, una tercera mesa redonda titulada “Dar forma a un futuro con trabajo decente y protección social para todos”, y un evento especial sobre el 75⁰ aniversario de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que incluirá una celebración del legado del Embajador Hernán Santa Cruz, uno de los redactores iniciales de la Declaración.