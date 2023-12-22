La gigante brasileña Klabin comprará los activos forestales de la chilena Arauco en Paraná por más de US$ 1.000 millones

La firma chilena del grupo Angelini, COPEC, acordó vender la totalidad de las acciones y derechos sociales que Arauco tiene en forma directa en Arauco Florestal Arapotí y Arauco Forest Brasil, e indirectamente en Empreendimentos Florestais Santa Cruz (proyecto Caetê) y Florestal Vale do Corisco. Klabin adquiere así más de 150 mil hectáreas, de las cuales 85 mil están disponibles con plantaciones forestales de eucaliptus y pino. La operación estuvo a cargo de Itaú, y se trataría de una de las transacciones más grandes de la industria forestal a nivel sudamericano.

Por Patricia Escobar

@argentinaforest

Fuente: Con información de DF Sud y Valor Económico

BRASIL (22/12/2023).- klabin sumará a su portafolio más de 150 mil hectáreas, de las cuales 85 mil están disponibles con plantaciones forestales de eucaliptus y pino. Para ello, deberá desembolsar US$ 1.160 millones por los activos forestales de la chilena Arauco en el estado de Paraná, informó este jueves el sitio especializado en negocios latinoamericanos DF Sud.

«Lo que se ha acordado vender corresponde a la totalidad de las acciones y derechos en las Sociedades Forestales Brasileñas, a excepción de Florestal Vale do Corisco SA, en que las Vendedoras son dueñas indirectas del 49% de las acciones de esta última», explicó en un hecho esencial a la Comisión para el Mercado Financiero (CMF).

Arauco tiene en forma directa en Arauco Florestal Arapotí y Arauco Forest Brasil, e indirectamente en Empreendimentos Florestais Santa Cruz (proyecto Caetê) y Florestal Vale do Corisco, precisaron en el artículo. En el caso de esta última, solo será el 49% de las acciones de las que es dueña la firma chilena.

«La venta se da en medio del negativo desempeño de la firma durante un complicado 2023 con fuerte pérdidas, despidos masivos y cierre de plantas. Sin embargo, fuentes al interior de la empresa señalan que esta operación no tiene relación con las negativas contingencias que ha debido enfrentar durante el año, sino por el hecho de que se trata de un buen negocio, con montos atractivos y un comprador serio», publicó el portal chileno Emol.

Klabin sumará a su portafolio 150 mil hectáreas, las cuales se componen de plantaciones forestales de eucaliptus y pino que ocupan aproximadamente 85 mil hectáreas útiles y 31,5 millones de toneladas de madera en pie, además de maquinaria y equipos forestales.

Apuesta de Arauco al Proyecto Sucuriú

«La venta de acciones y derechos sociales no se extiende a los activos industriales relacionados con las plantas de paneles en Brasil, ni a otros activos forestales ubicados principalmente en el estado de Mato Grosso do Sul, Brasil, y que se relacionan con un proyecto industrial para construir una planta de celulosa en el futuro, denominado ‘Proyecto Sucuriú'», explicaron desde la compañía.

Aunque las firmas ya acordaron el precio de la transacción, la cifra dependerá de factores como el capital de trabajo, la deuda neta y la cantidad de madera en pie de pino y eucaliptus de las sociedades forestales que adquirirá Klabin.

Cabe señalar que esta transacción aún está pendiente de la aprobación por parte de las autoridades brasileñas de libre competencia, como el Consejo Administrativo de Defensa Económica (CADE).

Asimismo, la celulosa chilena apuntó que una vez que se produzca el cierre de la operación, este movimiento tendrá un resultado positivo en el ejercicio de 2024 «por aproximadamente US$ 130 millones después de impuestos, por la venta de las acciones y derechos sociales en las sociedades forestales brasileñas».

Por su parte, Klabin explicó que esta adquisición «completa la ampliación de terrenos en Paraná para abastecer el Proyecto Puma II, además anticipará la meta de autosuficiencia de madera y, como consecuencia, reducirá las inversiones futuras estimadas en compra de madera en pie a terceros».

Para la celulosa brasileña, esta transacción viene a reducir los costos operativos de recolección y transporte de madera, mejorando el costo total en efectivo de la Compañía. Esto llevaría a Klabin a superar su meta de autosuficiencia del 75% de su propia madera en alrededor de 60 mil hectáreas productivas.

Finalmente, la celulosa apuntó que «el Proyecto Caetê aumentará la competitividad de costos de Klabin y fortalecerá su asignación de capital enfocada en la creación de valor para sus accionistas».

Los US$1.160 millones aún no tienen un destino específico, pero probablemente se utilizarán para inversión, junto con aclarar que la transacción todavía no está cerrada, a la espera de que se pronuncien los organismos de libre competencia de Brasil.