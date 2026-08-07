Pymes madereras avanzan en mercados exigentes mediante la certificación PEFC en grupo

Impulsado por APICOFOM, el primer grupo de pequeñas y medianas empresas del país de Corrientes y Misiones logró certificar la Cadena de Custodia bajo el esquema internacional PEFC. El caso de éxito se presentará oficialmente el lunes 24 de agosto en Posadas como un resultado eficiente de asociatividad que democratiza el acceso a sellos de sostenibilidad y potencia la competitividad exportadora.

Fuente: PEFC Argentina

MISIONES (7/8/2026).- En un escenario global donde los mercados internacionales demandan con firmeza garantías sobre la sostenibilidad, trazabilidad y el origen responsable de los productos madereros, el asociatividad empresarial se consolida como una respuesta estratégica en la región.

Misiones y el norte de Corrientes marcan un avance en la industria maderera argentina con la conformación del primer grupo de PyMES forestoindustriales del país certificado bajo el esquema PEFC de Cadena de Custodia.

La iniciativa, impulsada por la Asociación de Productores, Industriales y Comerciantes Forestales de Misiones y Nordeste de Corrientes (APICOFOM), demuestra que la colaboración entre pymes permite derribar las barreras económicas y técnicas que históricamente hicieron de la certificación un privilegio casi exclusivo de las grandes corporaciones.

El caso de éxito de este grupo de cinco industrias regionales se presentará el lunes 24 de agosto en la ciudad de Posadas, en la sede de APICOFOM.

Un modelo asociativo que fortalece toda la cadena de valor

El grupo certificado está integrado por cinco empresas madereras distribuídas entre Misiones y Corrientes, abarcando una variada oferta productiva que incluye madera para la construcción, tableros, molduras, viviendas industrializadas, pellets de biomasa y muebles. Esta heterogeneidad deja en evidencia la versatilidad de la certificación grupal, un formato que permite compartir estructuras de procesos, reducir costos operativos y optimizar recursos.

Hasta el momento, el sistema PEFC contaba en Argentina con cinco grupos certificados dedicados a la Gestión Forestal Sostenible a nivel de campo o bosque. La incorporación de este primer nodo industrial bajo la modalidad de Cadena de Custodia completa un paso decisivo: integrar la trazabilidad en toda la cadena de valor, asegurando la continuidad del sello sustentable desde la plantación forestal hasta el producto manufacturado final.

El formato grupal no solo reduce los costos individuales, sino que crea un ecosistema de intercambio técnico y comercial. Al respecto, Florencia Chavat, directora ejecutiva de PEFC Argentina.

La direcitva enfatizó la trascendencia del modelo: «La certificación en grupo permite que las pymes accedan a herramientas que, de manera individual, resultan complejas o altamente costosas. Compartir conocimientos, experiencia y recursos no solo fortalece la competitividad operativa, sino que abre puertas en un mercado internacional donde la trazabilidad y la sostenibilidad ambiental ya son requisitos excluyentes».

Por su parte, la presentación en Posadas incluirá el desglose de la experiencia del grupo denominado «APICOFOM Sustentable», a cargo de la gerenta de la entidad gremial empresarial, Cristina Ryndycz. Durante el encuentro, se detallarán las etapas del proceso, los desafíos superados y las ventajas concretas de la sinergia colectiva.

La jornada del 24 de agosto reunirá a productores, industriales, técnicos y profesionales de la cadena forestoindustrial. El espacio buscará promover la democratización de la certificación forestal en el país, mostrando cómo los esquemas asociativos generan economías de escala sostenibles y posicionan a la madera argentina en los nichos comerciales de mayor valor agregado.

Agenda forestal

Jornada: Certificación PEFC y Modelos Grupales

Fecha: lunes 24 de agosto de 2026

Horario: 14:00 a 17:00 hs.

Lugar: Sede APICOFOM – Av. López Torres 5538, Posadas, Misiones.

Actividad gratuita con inscripción previa.

Inscripciones: https://forms.gle/v7WvHYoMp34RooqJA

PEFC en Argentina

PEFC es el Programa para la Homologación de Sistemas de Certificación Forestal; una organización internacional, no gubernamental y sin fines de lucro, dedicada a promover la Gestión Forestal Sostenible (GFS) a través de la certificación de tercera parte independiente. A nivel mundial, más de 296 millones de hectáreas de bosques están certificadas bajo estándares PEFC, incluyendo proyectos forestales en América Latina, Europa, Asia y Oceanía.

El programa cuenta con más de 80 miembros en todo el mundo, entre los que se incluyen ONG, sindicatos, empresas, asociaciones empresariales, asociaciones de propietarios forestales y otros agentes interesados. Más de 50 países son miembros de la alianza PEFC, representados por organizaciones nacionales independientes que desarrollan, implementan y administran el sistema PEFC en cada país. PEFC cuenta, además, con 30 miembros internacionales que incluyen empresas, organizaciones y asociaciones comprometidas con la gestión forestal sostenible.

En la actualidad es el sistema de certificación forestal más grande del mundo, elegido tanto por pequeños productores forestales, así como también por las grandes empresas forestales que poseen recursos forestales e industria asociados. Hasta la fecha, más de 19.800 industrias han obtenido la certificación PEFC de Cadena de Custodia, que ofrece decenas de miles de productos certificados por PEFC en todo el mundo.

El Sistema Argentino de Certificación Forestal (CERFOAR) ha sido completado y adoptado por la Asociación CERFOAR en agosto de 2013 y enviado al Consejo PEFC para su evaluación y convalidación internacional. Luego de una intensiva evaluación realizada por expertos internacionales, que incluyó una extensiva consulta a las partes interesadas locales y globales, el CERFOAR fue homologado con el Esquema PEFC el 29 de julio de 2014 y esta decisión fue ratificada en forma unánime por la Asamblea General del Consejo PEFC, revalidando su convalidación internacional en mayo del 2022.