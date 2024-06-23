Finanzas verdes | Colombia lanzó el primer bono de biodiversidad del mundo por un monto de US$ 50 millones

BBVA Colombia y la Corporación Financiera Internacional (IFC, por sus siglas en inglés), miembro del Grupo Banco Mundial, anunciaron el lanzamiento del primer bono de biodiversidad del mundo. Los fondos estarán destinados a financiar proyectos enfocados en reforestación, regeneración de bosques naturales en tierras degradadas, conservación o rehabilitación de manglares, agricultura climáticamente inteligente, restauración de hábitats para la vida silvestre, entre otros.

Fuente: Con información BBVA

COLOMBIA (23/6/2024).-Colombia, según la Unesco, es el país más biodiverso por kilómetro cuadrado en el mundo, alberga el 14% de las especies de plantas conocidas en el mundo, solo superado por Brasil y a cerca de 4.500 especies de aves, un tercio de las especies del mundo, lo que la convierte en el país con mayor diversidad de aves en el planeta.

La conservación de la biodiversidad del país «implica una enorme responsabilidad para todos los que vivimos en él. Tenemos la misión de preservar esta biodiversidad. Por ello, para BBVA es un gran orgullo liderar esta iniciativa que presentamos hoy junto con IFC. No sólo representa un compromiso con la biodiversidad sino una oportunidad para generar desarrollo económico y social”, aseguró Mario Pardo, presidente ejecutivo de BBVA en Colombia.

Los créditos de biodiversidad son un instrumento económico para financiar acciones que generen resultados positivos medibles para la biodiversidad, mediante la creación y venta de unidades de biodiversidad

De esta forma, en junio el BBVA Colombia y la Corporación Financiera Internacional (IFC, por sus siglas en inglés), miembro del Grupo Banco Mundial, anunciaron el lanzamiento del primer bono de biodiversidad del mundo por un monto de 50 millones de dólares, los cuales estarán destinados a financiar proyectos enfocados en reforestación, regeneración de bosques naturales en tierras degradadas, conservación o rehabilitación de manglares, agricultura climáticamente inteligente, restauración de hábitats para la vida silvestre, entre otros.

BBVA Colombia es el banco emisor e IFC actúa como estructurador e inversor.

Mercado global

La operación, que está sujeta a los procesos internos y aprobación de la junta de IFC, además de inversión, incluye la asesoría para establecer criterios de elegibilidad e indicadores que permitan impulsar una óptima gestión sostenible de los recursos naturales.

Alfonso García Mora, vicepresidente para Europa, América Latina y el Caribe de IFC, señaló que: “El apoyo a proyectos de conservación contribuye a mitigar los efectos adversos del cambio climático y salvaguardar la biodiversidad. Esta futura emisión de bonos cuenta con el potencial de aumentar el acceso al financiamiento disponible para iniciativas que conservan, restauran y protegen la biodiversidad en Colombia. Estamos encantados de apoyar a BBVA en esta iniciativa, la primera en su tipo a escala global, y reafirmar nuevamente nuestro compromiso con el desarrollo sostenible y la protección del medio ambiente en Colombia.”

Durante 2023, BBVA Colombia financió más de 214.800 millones de pesos en destinos alineados a biodiversidad, conservación, uso del suelo y la conservación del hábitat terrestre, entre ellos, proyectos de agricultura inteligente para la preservación del microbioma (comunidad de microorganismos que existen en un entorno particular); conservación de hábitats marinos y de agua dulce a través de la financiación de proyectos de pesca respetuosa y recuperación de humedales y cuerpos de agua; proyectos de conservación de especies de mamíferos y aves y, proyectos de turismo ecológico.

Colombia, un país biodiverso

Colombia es un país que por su ubicación geográfica tiene características especiales que integran en un solo lugar ecosistemas diversos. Con más de 50.000 especies de plantas, Colombia alberga el 14% de las especies de plantas conocidas en el mundo, solo superado por Brasil.

Además, cerca de 4.500 especies de aves, un tercio de las especies de aves del mundo se pueden encontrar en Colombia, lo que la convierte en el país con mayor diversidad de aves en el planeta.

Con más de 1.400 especies de mamíferos, Colombia es el segundo país del mundo con mayor diversidad de mamíferos, después de Indonesia. Además, cuenta con cerca de 1.500 especies de anfibios, lo que representa el 14% de estas especies en el mundo, siendo el país con mayor diversidad de esta especie en América, según datos del proyecto Storem de la Unión Europea.

Sin embargo, el cambio climático representa un gran reto pues no solo afecta la biodiversidad en especies animales y naturales, sino que también tiene un efecto en comunidades, llevándolas a situaciones como desplazamiento por inundaciones, pérdidas de cosecha por sequías e incendios.

Se estima, según datos del Banco Mundial, que el cambio climático podría generar hasta 10 millones de refugiados en Colombia para el 2050.

Compromiso con la sostenibilidad

En 2019 BBVA estableció la sostenibilidad como uno de sus principales ejes estratégicos y eso mismo lo hizo en Colombia.

En 2023, BBVA Colombia movilizó recursos para estas iniciativas enfocadas en sostenibilidad medioambiental por 3,03 billones de pesos, lo que representó un crecimiento cercano al 40% frente a los fondos destinados para este fin en 2022.

Adicionalmente, y en línea con el compromiso con coadyuvar a la construcción de una sociedad más justa, BBVA Colombia destinó recursos por 1,6 billones de pesos al cierre de 2023, un 45% más frente a 2022, al impulso al crecimiento inclusivo con el desarrollo de infraestructuras sociales que permitan un mejor acceso a servicios básicos y al cubrimiento de las necesidades básicas.

Asimismo, en 2023 la entidad realizó la primera emisión de un bono azul en Colombia, una solución financiera que permite movilizar recursos económicos y crear oportunidades en torno a la conservación de los ecosistemas de agua dulce y los ecosistemas marinos costeros, el cual contó con recursos de 50 millones de dólares en el primer tramo.

En años anteriores, tuvo una participación como “joint-bookrunner” del primer Bono Verde local de la República de Colombia en 2021, destinado a proyectos de sostenibilidad ambiental y del primer Bono Social Internacional del país en 2023, por un monto de 2.500 millones de dólares, recursos que serán usados por Colombia en Gastos Sociales Elegibles, bajo el marco de Bonos Verdes, Sociales y Sostenibles del país. Otro aspecto a resaltar es que desde 2021 BBVA Colombia está realizando la compensación de sus emisiones directas y acompañando a sus clientes en la transición hacia un futuro más verde.

Adicionalmente, la Fundación Microfinanzas BBVA tiene un importante compromiso con el crecimiento inclusivo como fundador y accionista mayoritario de Bancamía, entidad referente en microfinanzas en Colombia sirviendo al cierre de 2023 a 1,6 millones de microempresarios, de los cuales el 56% son mujeres y, de ellas, el 81% son madres de familia y cerca de 40% viven en la ruralidad.