Del 27 al 29 de junio se realizará un seminario sobre construcción con madera, y se programarán visitas a plantaciones forestales y bosques nativos en la región de Salta y Jujuy, en el marco del congreso nacional maderero de la Federación Argentina de la Industria de la Madera y Afines (FAIMA). Habrá un análisis del potencial de la foresto industria salteña, se los potenciales proyectos de cogeneración de energía con bagazo y madera; y sobre los desafíos del mueble.

Fuente: FAIMA

BUENOS AIRES (18/6/2024).- Con el objetivo de construir una identidad internacional para la apertura de nuevos mercados y posicionamiento de excelencia, la Federación Argentina de la Industria Maderera y Afines (FAIMA) celebrará su 145º Congreso Maderero en la ciudad de Orán, Salta, del jueves 27 al sábado 29 de junio de 2024. Este evento, que cuenta con el apoyo de la Municipalidad de Orán y el Ministerio de Producción y Desarrollo Sustentable del Gobierno de Salta, fue declarado de Interés Municipal por el honorable concejo deliberante de San Ramón de la Nueva Orán.

El programa propuesto contará con un exclusivo y destacado panel de expertos sobre economía, construcción con madera, mercados de carbono, desafíos para el sector del mueble, entre otros temas que se tratarán en el Congreso Nacional.

El encuentro se realiza dos veces al año, es el principal punto de reunión para los protagonistas de la industria de la madera argentina y sus sectores asociados. Este evento ofrece una plataforma única para debatir, analizar y conocer más sobre una industria con un enorme potencial para impulsar la economía nacional.

Durante el congreso, se llevarán a cabo seminarios sobre construcción con madera, una práctica que está en auge debido a su menor impacto ambiental, mayor eficiencia energética, alta calidad, excelente aislamiento y flexibilidad en el diseño. «Cada vez más proyectos y construcciones utilizan la madera por sus propiedades naturales como aislante térmico y acústico», afirma Daniel Vier, secretario general de FAIMA y experto en construcción con madera.

El congreso también abordará el desarrollo del mercado de muebles, explorando estrategias para posicionar a Argentina como un referente internacional. Se discutirá cómo convertir al país en una marca reconocida por la calidad, diseño e innovación de sus muebles, similar a lo logrado por la industria del vino argentino o la moda italiana.

Otro tema central será la sustentabilidad en la foresto-industria salteña. Salta posee excelentes condiciones agroecológicas y superficies aptas para el crecimiento rápido de especies nativas y exóticas. La región de las yungas cuenta con aproximadamente 1.500.000 hectáreas de bosques nativos, ideales para el aprovechamiento forestal de especies como Cedro, Lapacho y Quina.

El evento incluirá visitas a plantaciones forestales y bosques nativos, así como un análisis del potencial de la foresto-industria salteña. Además, se explorarán los beneficios de la cogeneración de energía con bagazo y madera.

Un destacado panel de expertos discutirá los mercados de carbono, un tema crucial dado el escaso desarrollo de proyectos de captura y reducción de emisiones en Argentina. Aunque a finales de 2022 sólo se registraron 61 proyectos en el país, esto representa una oportunidad significativa para crecer en este ámbito y contribuir a la mitigación del cambio climático.

«Este congreso será un encuentro lleno de actividades, novedades y experiencias que esperamos compartir con los protagonistas del sector. Preparamos un cronograma de actividades, charlas y espacios pensados para enriquecer a toda la industria», afirma Mercedes Omeñuka, presidenta de FAIMA.

El 145º Congreso Maderero de FAIMA promete ser un evento de gran relevancia para la industria de la madera en Argentina, ofreciendo nuevas perspectivas y herramientas para fomentar su crecimiento y sostenibilidad.