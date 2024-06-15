Más madera | Los listones y las varillas son tendencia en la deco de interiores

Esta temporada, las varillas y los listones de madera se consagran como los amos absolutos para transformar los espacios de forma cálida y canchera. «Esta tendencia no solo es visualmente atractiva, sino que también aporta una sensación de calidez y conexión con la naturaleza», explica el arquitecto Diego García Pezzano, de CADAMDA.

Fuente: CADAMDA

BUENOS AIRES (15/6/2024).- La madera es uno de los productos estrella para el desarrollo sostenible. Es renovable, reciclable y carbono neutro o positivo. Además, en nuestro país, la madera que se utiliza proviene de bosques gestionados de forma sostenible y certificados.

Provee materia prima para productos de primera necesidad de la población, como viviendas, muebles, papeles, energía, químicos, reemplazando en muchos casos, el uso de productos no renovables provenientes de la minería y los combustibles fósiles. Con las nuevas tecnologías, como la nanotecnología y las biorrefinerías, se agregan un sinnúmero de otras aplicaciones.

Los listones y las varillas de madera se consagran como una de las más innovadoras tendencias en deco de interiores. «Se trata de una opción sencilla, rápida y amigable con el medio ambiente para renovar, dividir o crear ambientes con una estética natural que solo la madera puede brindar», explican expertos de CADAMDA, la Cámara de la Madera en Buenos Aires.

Los listones y las varillas de madera triunfan este 2024

Como cabecero de cama y revestimientos de paredes en todos los ambientes –incluido el baño y la cocina–; como muebles para esconder sutilmente escaleras o espacios de trabajo, también como puntos visuales de fuga que escalan hasta el techo… Cualquier “capricho” deco puede representarse con los listones de madera.

Estos elementos se convirtieron en un boom en el último tiempo gracias a su versatilidad de uso y belleza natural.

“Los listones y las varillas de madera ofrecen una solución decorativa que combina funcionalidad y belleza. Disponibles en una variedad de maderas y acabados, estas piezas pueden ser utilizadas de innumerables maneras, desde revestimientos de paredes hasta detalles arquitectónicos, y desde separadores de ambientes hasta muebles personalizados” explica el arquitecto Diego García Pezzano, responsable del Dpto. de Arquitectura de CADAMDA.

Usos de listones y varillas de madera

Revestimientos de paredes, techos y frentes.

Crear una pared acentuada con listones de madera puede añadir profundidad y textura, proporcionando un punto focal moderno y acogedor.

Crear una pared acentuada con listones de madera puede añadir profundidad y textura, proporcionando un punto focal moderno y acogedor. Separadores de ambientes

Las varillas de madera pueden ser utilizadas como separadores de espacios abiertos, añadiendo privacidad sin sacrificar la luz natural ni la sensación de amplitud.

Las varillas de madera pueden ser utilizadas como separadores de espacios abiertos, añadiendo privacidad sin sacrificar la luz natural ni la sensación de amplitud. Muebles a medida

Desde cabeceras de camas hasta estanterías y mesas. Estos elementos permiten una personalización infinita, adaptándose a las necesidades y gustos específicos de cada cliente.

Desde cabeceras de camas hasta estanterías y mesas. Estos elementos permiten una personalización infinita, adaptándose a las necesidades y gustos específicos de cada cliente. Proyectos deco

Para quienes buscan el impacto visual y una identidad única, estos materiales son perfectos para proyectos creativos y únicos, como creaciones geométricas, estantes flotantes, contraposición de formas, correderos o fijos, empotrados, pintados, con adornos, etc.

«Los listones y las varillas de madera permiten a los diseñadores y propietarios de viviendas experimentar con texturas y patrones de una manera que otros materiales simplemente no pueden ofrecer», completa Pezzano.

«Esta tendencia no solo es visualmente atractiva, sino que también aporta una sensación de calidez y conexión con la naturaleza», agrega.

Las ventajas de los listones de madera son innumerables. Para empezar, aportan una sensación de calidez difícil de igualar con otro tipo de revestimientos.

Se pueden utilizar para decorar pero también para mejorar el aislamiento acústico y térmico o para ocultar cualquier desperfecto que haya en la pared.

Son una solución ideal porque protegen las superficies del roce, convirtiendo a los listones de madera en una decoración idónea para zonas de alto tránsito o habitaciones infantiles. Son sencillos de instalar y tienen un mantenimiento mínimo.

Combinan con cualquier estilo, desde los más clásicos a los más vanguardistas e incluso rústicos.

Para incorporar listones y varillas de madera, lla clave reside en combinar textura y anchura de las láminas de madera y colocarlas en los lugares que se desee potenciar.

Se puede optar por disponerlos en bloques o crear efectos geométricos que generan un punto focal único y de gran impacto.

También es posible jugar con sus colores: las maderas claras aportan luminosidad, siendo ideales para dimensiones reducidas, mientras que las oscuras brindan un efecto elegante y sofisticado a cualquier área de la casa.