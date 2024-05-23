Proyecto CARP Latinoamérica | Nueva generación de investigadores de la región se unieron para abordar la adaptación climática en reducción del riesgo de desastres

Los días 23 y 24 de mayo, en Ciudad de los Caballeros, Antigua Guatemala, se llevó a cabo el lanzamiento del proyecto «Una nueva generación de investigadores sobre adaptación climática para la reducción del riesgo de desastres» (CARP, por sus siglas en inglés), destinado a la región de América Latina y el Caribe (LAC). Este proyecto, auspiciado por el Consejo Superior Universitario Centroamericano (CSUCA) y la Universidad de Arizona, cuenta con el respaldo financiero de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID).

GUATEMALA (23/5/2024).- El proyecto CARP surge como parte de una iniciativa liderada por la Universidad de Arizona, bajo la dirección de los Doctores Corrie Hannah y Tim Finan. Inicialmente desarrollado para 12 universidades africanas bajo la plataforma «Peri Peri U», ahora se expande globalmente, con la inclusión de la Universidad de Auckland de Nueva Zelanda para la región del Pacífico y el Consejo Superior Universitario Centroamericano (CSUCA) como socio estratégico en la región de Latinoamérica (LAC).

Los días 23 y 24 de mayo en Ciudad de los Caballeros, Antigua Guatemala, se realizó el lanzamiento del proyecto “Una nueva generación de investigadores sobre adaptación climática para la reducción del riesgo de desastres” (CARP, por sus siglas en inglés, para la región Latinoamérica y el Caribe –LAC), que se ejecuta a través del Consejo Superior Universitario Centroamericano (CSUCA) y la Universidad de Arizona, con el apoyo financiero de la Agencia de los Estados unidos para el Desarrollo Internacional (USAID).

Carlos Alvarado Cerezo, secretario general de CSUCA, expresó: «Deseamos crear grupos dinámicos de investigación universitaria sobre adaptación al cambio climático y reducción del riesgo de desastres que puedan intercambiar experiencias, conocimientos y éxitos entre sí, con la finalidad de generar soluciones para beneficio de la sociedad».

Tim Finan, co-director del programa por la Universidad de Arizona, destacó la importancia del CARP, que representa fuerza y resiliencia, reflejando así la relevancia global del proyecto frente a las necesidades regionales para abordar el cambio climático.

Corrie Hannah, directora del programa por la Universidad de Arizona, subrayó el enfoque participativo, colaborativo y de co-creación del proyecto, citando la frase indígena del Pacífico: «Nada para nosotros, sin nosotros». Además, enfatizó los objetivos de formar una comunidad de investigadores en América Latina y el Caribe que busquen soluciones a los desafíos del cambio climático y la reducción del riesgo de desastres.

Jerry Marcus, director de la Oficina de USAID en Guatemala, habló sobre los esfuerzos de Estados Unidos en la lucha contra el cambio climático, con el objetivo de apoyar a más de 500 millones de personas para el año 2030.

Eduardo Flores, presidente de CSUCA, presentó la Universidad de Panamá y las necesidades regionales frente al cambio climático.

El evento tuvo como objetivo sensibilizar sobre temas de importancia para la investigación, especialmente la adaptación climática y la reducción del riesgo de desastres en la región LAC, así como incorporar temas transversales como género, equidad, igualdad, participación de comunidades indígenas y otras poblaciones vulnerables. También busca socializar el programa CARP con autoridades del CSUCA y redes de universidades de América Latina, así como sistematizar las prioridades de investigación para la región.

Finalmente, mencionaron que en este espacio se presentarán las convocatorias a premios de investigación (Grants), las cuales darán la oportunidad a investigadores de carrera temprana y consorcios de colaboración de investigación, y estarán disponibles a través del siguiente enlace: https://csuca.org/es/carp-region-alc/.