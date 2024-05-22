Jachuka Mirĩ, destacada líder de la comunidad Mbya en Tekoa Tamanduá, de la localidad de 25 de Mayo, impulsó una sesión informativa sobre la Ley 4.000 y la incorporación de los derechos indígenas a la Constitución Provincial. Ante una audiencia de alrededor de treinta personas, Mirĩ subrayó la importancia del aprendizaje colaborativo en la difusión de conocimientos.

Por Patricia Escobar

@argentinaforest

Fuente: con información de EMIPA

MISIONES (22/5/2024).- Una jornada educativa fue organizada en el marco de la cátedra de Derecho Indígena y Turismo del Instituto Superior Indígena Raúl Karai Correa en Puerto Iguazú, a cargo de la líder indígena Jachuka Mirĩ, comprometida con la educación y el empoderamiento de su comunidad.

Formada a través de capacitaciones ofrecidas por el Equipo Misiones de Pastoral Aborigen (EMiPA), Mirĩ se es actualmente una referente para los jóvenes Mbya. Su participación en el curso dedicado a la Ley 4.000 del año 2019, le brindó no solo conocimiento, sino también la capacidad de inspirar a otros.

Durante la charla, Mirĩ contextualizó la historia y el proceso legislativo detrás de la Ley 4000, destacando su importancia para la autonomía y el reconocimiento de los derechos indígenas en Misiones.

A pesar de la limitación de tiempo, sus palabras resonaron en el auditorio, despertando interés y emoción entre los asistentes.

Mirĩ, quien actualmente estudia Comunicación Social en la UNaM, expresó su deseo de seguir compartiendo su conocimiento y fomentar la participación de otros líderes indígenas en iniciativas educativas similares.

«La Ley Provincial 4.000 está vigente desde 2003, busca incorporar los derechos de los Pueblos Indígenas en la Constitución de Misiones. Sin embargo, el Poder Ejecutivo provincial ha ignorado sistemáticamente la convocatoria al referéndum requerida por la ley», planteó la docente.

En la labor de Mirĩ se destaca el poder del aprendizaje colaborativo y el compromiso con la difusión de los derechos indígenas en Argentina. Su dedicación a la educación y la promoción del cambio social ofrece un ejemplo inspirador para su comunidad.