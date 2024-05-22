INTA destaca la herramienta MAPBiomas Argentina, una red colaborativa para el mapeo de la cobertura y uso del suelo en todo el país

La iniciativa latinoamericana promovida desde Brasil avanzó con la consolidación de una red en el país con la plataforma MapBiomas Argentina, un sistema que genera datos, métodos y herramientas para realizar análisis con el fin de tomar decisiones sobre conservación y manejo sustentable de los recursos naturales. Fue presentada este martes en Buenos Aires, lanzando la publicación de la primera colección de mapas con información de 15 clases de cobertura y uso del suelo que abarca todo el país.

BUENOS AIRES (22/5/2024).- MapBiomas consiste en un mapeo de la cobertura y uso del suelo, es una red comprometida en generar datos, métodos, herramientas e información para cualificar el entendimiento, análisis y toma de decisiones sobre conservación y manejo sustentable de los recursos naturales continentales, asimismo, da información básica y necesaria para hacer balances de emisiones de GEI como para entender cambios en el uso de los bosques y hacer planificación.

La información que genera la red se comparte a través de una plataforma web de acceso libre y gratuito dirigida para todo público con el fin de que los resultados se difundan de manera horizontal y tenga un mayor impacto. Con más de 500 mil usuarios, el proyecto apunta a ser una herramienta que provea respuestas a demandas rápidas de información y actuar ante emergencias.

Entre las instituciones que participan del proyecto, además del INTA, se encuentran Fundación vida silvestre, CONICET– Universidad Nacional del Comahue (INIBIOMA), CONICET– Universidad de Cuyo y Gobierno de Mendoza (IADIZA), CONICET–Universidad Nacional de Río Negro (IRNAD), CONICET– Universidad de Misiones (IBS), CONICET– Universidad Nacional de Buenos Aires (IFEVA), CONICET– Universidad Nacional de San Luis (IMASL), CONICET INTA (IFAB), CONICET Gobierno de Entre Ríos– Universidad Autónoma de Entre Ríos (CICYTTP), Facultad de Ciencias Agrarias, Facultad de Ciencias Forestales, Dirección de Bosques de Río Negro, Natura Argentina, Centro Regional de Geomática, Universidad de Cuyo, CIBTA.

Presentación del capítulo 1 de mapas de Argentina

Con la participación de María Beatriz “Pilu” Giraudo, vicepresidente del INTA, Tasso Azevedo, coordinador general de la red MapBiomas, Ana Eljall, coordinadora general de la red MapBiomas Argentina y referentes en la temática, se presentó este martes 21 de mayo en Buenos Aires, una nueva colección –que se suma a la región del Chaco, La Pampa y Patagonia– que provee información desde 1998 hasta 2022 de todo el país en la que participan 63 técnicos de 18 instituciones y organizaciones de ciencia y técnica, entre las cuales se encuentra el INTA.

Tasso Azevedo –coordinador general de la red MapBiomas– destacó que con esta presentación “estamos concretando el mapeo de América del Sur, es la única iniciativa que hace una construcción global a partir de la información que provee cada país. Lo que hicimos fue reinventar la forma de hacer mapas, no solo la metodología de producir, también la forma cómo se produce colectivamente un producto como este.”

De acuerdo con Pablo Peri –coordinador del Programa Nacional Forestal del INTA–, “esta es una herramienta que permite comprender los procesos de transformación que se dan en el territorio a través del monitoreo anual de cambios de uso y cobertura del suelo”.

“Para el Programa Nacional Forestal, el mapeo del uso y cobertura de los bosques nativos y plantaciones forestales tiene una enorme importancia en el manejo forestal sustentable y en la toma de decisiones del sector en los territorios”, explicó Peri.

MapBiomas es una red de ONG, instituciones de investigación y startups tecnológicas que producen y promueven el uso de información calificada para la administración del uso y cobertura del suelo en América del Sur y otras regiones tropicales y subtropicales, que comenzó en Brasil y expandió el alcance a otros territorios de América del Sur e Indonesia.

José Volante, investigador del INTA y referente del proyecto, indicó que “con esta versión completamos el país y vamos a generar mapas anuales, se incorpora mayor detalle con más tecnología para la construcción de los mapas”.

Los mapas permiten evaluar el grado de cumplimiento de planes de uso, diseñar estrategias de conservación, estimar emisiones de GEI, entre otras aplicaciones. Además, la evaluación de las transiciones entre coberturas –por ejemplo, bosque nativo a agricultura– permite modelar los cambios en el uso del suelo y proyectar escenarios a futuro para asistir a la toma de decisiones a nivel nacional.

Durante la presentación, se compartieron algunas características que surgen de analizar MapBiomas Argentina: la vegetación natural representa un 70 % del país, entre 1998 y 2022 la superficie agrícola aumentó 5,2 metros por hectárea y las pasturas en 1,4. Mientras que las forestaciones aumentaron un 37 %, la superficie de hielo y nieve en la región de Cuyo se redujo casi a la mitad (48 %), y el 97 % de la Patagonia tiene vegetación natural y área sin vegetación (80,5 metros por hectárea). El estudio revela que de esa vegetación conformada por leñosas se vieron afectadas por la pérdida de superficie, en particular en el norte del país.

Este sistema utiliza procesamiento en la nube y clasificadores automatizados desarrollados y operados desde la plataforma de Google Earth Engine para generar una serie histórica de mapas anuales de cobertura y uso del suelo en el bioma argentino.

Todos los mapas anuales de cobertura y uso de la tierra de MapBiomas se producen a partir de la clasificación píxel por píxel de las imágenes de los satélites Landsat. Todo el proceso se realiza con amplios algoritmos de aprendizaje automático, a través de la plataforma Google Earth Engine que ofrece una inmensa capacidad de procesamiento en la nube. Ahora se incorpora big data, inteligencia artificial y el procesamiento local de la información.

Este tipo de iniciativas permiten la generación de información de base para caracterizar cambios históricos en las coberturas y usos del suelo, con una resolución espacial y temporal sin precedentes para la región. Esto permitirá evaluar los impactos de la producción agropecuaria ocurridos durante los últimos años y proponer acciones que favorezcan la sustentabilidad de la producción y el equilibrio medioambiental.