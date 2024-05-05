Siguen las evacuaciones masivas y operativos de rescate, hay personas desaparecidas y más de 75 víctimas fatales. Rutas, viviendas y producciones fueron destruidas. “La combinación desastrosa del Cambio Climático y el fenómeno meteorológico de El Niño favorecieron las lluvias devastadoras que golpean Rio Grande do Sul”, explican los especialistas. El presidente Luiz Inácio Lula da Silva, tras sobrevolar la zona este domingo, pidió que los poderes públicos, de ahora en adelante, actúen de manera preventiva para reducir el impacto de los fenómenos meteorológicos extremos. “Necesitamos dejar de perseguir la desgracia. Necesitamos ver con antelación qué desgracias pueden pasar para poder trabajar”, ​​añadió.

Por Patricia Escobar

@argentinaforest

BRASIL (5/6/2024(.- La foto de lo que sucede en Brasil es solo un anticipo de lo que puede ocurrir en cualquier país de América Latina ante los fenómenos climáticos que se avecinan en la región, y en el mundo ante el calentamiento global y los efectos extremos ante la crisis ambiental.

En Río Grande do Sul declararon estado de calamidad y el gobernador advierte que se agotan los recursos y hay riesgo de colapso en la infraestructura de varios municipios. Todas las ciudades de la región metropolitana de Porto Alegre, donde viven alrededor de 4 millones de personas, sufren los efectos de las lluvias y las inundaciones de los ríos.

Y este domingo continúan las advertencias de Defensa Civil: “Pedimos a los vecinos del barrio Sarandí que abandonen inmediatamente sus casas y se dirijan al Teatro Renascença para ordenar los alojamientos temporales. Los equipos trabajan en el rescate”.

Por su parte, el alcalde de la ciudad aconsejó a los residentes de la capital que tienen viviendas en la costa “que se desplacen a las playas”. La justificación es el riesgo de colapso de la ciudad, que ya está ocurriendo.

Desde MetSul advierten que, aunque el río Guaíba está retrocediendo, la inundación continuará durante días.

El gobernador de Rio Grande do Sul hizo un llamado al presidente de Brasil, Lula da Silva: “Sigamos centrándonos en el lema de su administración, unidad y reconstrucción. Agradezco todo el apoyo del gobierno federal y de las fuerzas de seguridad nacionales por lo que han hecho por el pueblo de Rio Grande do Sul, en línea con nuestros valientes equipos. La población también sigue incansable y movilizada en todos nuestros municipios afectados por la catástrofe. Ahora es el momento de seguir salvando vidas y, pronto, trazar un plan de recuperación en la línea de una verdadera recuperación de posguerra”, expresó Eduardo Leites, a través de su cuenta X (Twitter)

Meu apelo ao presidente @LulaOficial é que sigamos focamos no que é o lema de sua gestão, a união e a reconstrução. Agradeço a todo o apoio do governo federal e das forças nacionais de segurança pelo que tem feito ao povo gaúcho, em sintonia com as nossas bravas equipes. A… pic.twitter.com/cWsy5xQG8C — Eduardo Leite (@EduardoLeite_) May 5, 2024

La situación de emergencia que enfrentan es sin precedentes, con cerca de un millón de personas evacuadas y medio millón de afectados por las devastadoras inundaciones, la región se encuentra en un estado de caos y destrucción.

Las imágenes de la ciudad y sus alrededores son desgarradoras: familias enteras buscando refugio en los tejados de sus casas, pequeñas embarcaciones navegando por calles convertidas en ríos, y vehículos de rescate luchando contra las corrientes para llegar hasta quienes necesitan ayudar.

La magnitud del desastre aún es difícil de cuantificar, con más de un millón de hogares sin acceso a agua potable, sin energía, sin conectividad y una destrucción generalizada que desafía toda estimación.

Em Porto Alegre com o governador @EduardoLeite_. Todos os poderes e níveis de governo trabalhando unidos neste momento de emergência. Seguiremos trabalhando juntos pela recuperação das regiões afetadas pelas fortes chuvas. 🎥 @ricardostuckert pic.twitter.com/KRKi0iwhro — Lula (@LulaOficial) May 5, 2024

La reconstrucción de las carreteras destruidas por las inundaciones en Rio Grande do Sul contará con el apoyo del gobierno federal, incluidas las carreteras administradas por el estado, afirmó este domingo (5) el presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Acompañado por una delegación de representantes de los Tres Poderes, Lula afirmó que los fondos están garantizados y prometió reducir la burocracia de las obras.

“Sé que el estado tiene una situación financiera difícil, sé que hay muchas carreteras con problemas. Quiero decir que el gobierno federal, a través del Ministerio de Transportes, les ayudará a recuperar las carreteras estatales”, dijo Lula en un discurso después de sobrevolar la región metropolitana de Porto Alegre, acompañado por el presidente de la Cámara de Diputados, Arthur Lira; del Senado, Rodrigo Pacheco; y el ministro Edson Fachin, del Supremo Tribunal Federal (STF).

“No habrá ningún impedimento de la burocracia para que recuperemos la grandeza de este Estado”, destacó Lula, quien también pidió que los poderes públicos, de ahora en adelante, actúen de manera preventiva para reducir el impacto de los fenómenos meteorológicos extremos. “Necesitamos dejar de perseguir la desgracia. Necesitamos ver con antelación qué desgracias pueden pasar para poder trabajar”, ​​añadió.