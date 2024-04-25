Mercedes Omeñuka es la nueva presidente de la Federación Argentina de la Industria de la Madera y Afines  

La actual presidente de la AMAC (Asociación de Madereros y Aserraderos de Corrientes) tiene una amplia trayectoria en la dirigencia gremial empresaria en defensa del sector foresto-industrial, tanto a nivel provincial como nacional. Será la primera mujer en ocupar la presidencia de FAIMA, que ya cumplió 90 años desde su fundación. Omeñuka ocupaba el cargo de secretaria general en la comisión directiva y ahora reemplazará al misionero Román Queiroz en la presidencia por el período 2024-2026.

Por Patricia Escobar

BUENOS AIRES (24/4/2024).- En un espacio que durante 90 años fue liderado por representantes masculinos, por primera vez llevará la conducción de la Comisión Directiva de la Federación Argentina de la Industria de la Madera y Afines (FAIMA) una mujer, empresaria y dirigente del interior del país: Mercedes Omeñuka.

La dirigente es una figura destacada en el ámbito del sector maderero de la provincia de Corrientes, presidiendo desde 2015 hasta la actualidad la Asociación de Madereros y Aserraderos de Corrientes (AMAC), y con activa dedicación institucional en los espacios y mesas de trabajo sectoriales de la provincia y el país en defensa de las PyMEs forestales. Entre 2015 y 2018 ocupó la primera presidencia de la Asociación Civil del Plan Estratégico Foresto Industrial de Corrientes (APEFIC).

Su participación en la Federación Argentina de la Industria Maderera y Afines (FAIMA), a través de la AMAC-Corrientes, la llevó a integrar la comisión directiva como pro-secretaria y secretaria en dos mandatos de los que presidió Román Queiroz (AMAYADAP-Misiones), y se fue posicionando como en una voz influyente, contribuyendo al desarrollo y promoción de la industria forestal.

Mercedes Omeñuka es identificada como una líder comprometida con el crecimiento y la innovación en el sector maderero argentino.

Desde la localidad correntina de Gobernador Virasoro, donde tiene instalada su industria, fue ganando experiencia en la administración, gestión y dirigencia empresaria. En 2005 fundó Asecor SRL, una PyME familiar que se ha convertido en un referente en el mercado tanto interno como internacional.

En Asecor, Mercedes tiene a cargo la gerencia, y desde ese lugar promueve la inclusión, con un equipo diverso donde nueve mujeres desempeñan roles fundamentales en la empresa. Su familia también es parte integral del negocio, con su esposo colaborando en la gestión y su hijo enfocado en el área de Comercio Exterior.

Nueva etapa al frente de FAIMA

Tras una jornada cargada de adrenalina y emoción por las elecciones realizadas este miércoles en la sede de FAIMA, en Buenos Aires, donde se concretó la renovación de autoridades de la comisión directiva, la empresaria Mercedes Omeñuka fue elegida presidente de la entidad y compartió sus impresiones tras el resultado obtenido, en una breve entrevista con ArgentinaForestal.com.

Con un equipo sólido y una visión clara, se enfrenta al desafío de conducir la FAIMA en un contexto económico complejo en el país y ante un nuevo gobierno nacional. Ya está participando activamente en las reuniones de la Mesa Nacional Foresto-industrial, llevando los temas de la agenda de la industria de la Madera y Mueble.

AF: Con su vasta experiencia en la dirigencia gremial empresaria y siendo una voz representativa del sector forestal en el NEA, ¿se estaba preparando para asumir en algún momento la presidencia de la FAIMA?

MO: La verdad que no estaba dentro de mis objetivos, aunque desde la cámara que presido (AMAC) ya llevo mucho tiempo en la dirigencia gremial empresaria y ocupé roles institucionales en representación del sector forestal de Corrientes que te dan experiencia. Finalmente, llegó este momento de manera muy conversada con mi equipo de trabajo, creo es una consecuencia de lo que se viene realizando en los últimos años con la comisión directiva que ya integraba. Además, frente a los canales de diálogo que tenemos que abrir y en tiempos que se requiere de mucha templanza, mi personalidad colabora en ese sentido.

Acompañé en la gestión de Román Queiroz en diferentes cargos (pro-secretaria y secretaria), y fue un gran ejercicio y mucho aprendizaje en este tiempo. La gestión diaria en la FAIMA es demandante, representamos a 28 cámaras madereras en todo el país, y es muy difícil conformar a todos cuando tienen, en muchos casos, rubros y realidades muy distintas en las distintas jurisdicciones del país. Es un gran desafío el que tenemos por delante.

AF: ¿Qué la llevó a decidirse a competir por la presidencia de FAIMA?

MO: Con el acompañamiento del equipo definimos una lista y los objetivos. Ellos me alentaron a dar este paso. La verdad es que fue realmente muy difícil llegar a este resultado, fue una elección muy reñida. Finalmente, estamos cerrando la jornada festejando con el equipo que logramos imponer nuestra propuesta.

En la vicepresidencia primera me acompañará Pedro Reyna (CAFYDMA-Buenos Aires), quien presidió la FAIMA en varias oportunidades también; en la vicepresidencia segunda estará Ricardo García (APICOFOM-Misiones). El secretario general será Daniel Vier Zanelli (CADAMDA-Buenos Aires) y el cargo de Tesorero lo ocupará César Federicci (Cañada de Gomez- Santa Fe), entre otros que conforman la comisión directiva propuesta