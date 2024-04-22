Latinoamérica se posiciona a nivel global en el mercado de carbono con proyectos de Soluciones Basadas en la Naturaleza

La región se posiciona como un bloque regional prominente en el mundo de los mercados de carbono, con un énfasis creciente en proyectos de Soluciones Basadas en la Naturaleza (SBN). En los últimos cinco años, la región emitió el 22% de los créditos de carbono a nivel mundial, con el 50% de estos generados a partir de proyectos de SBN, según datos de la primera Red Latinoamericana de Asociaciones de Mercados de Carbono.

Fuente: MCFN Argentina

ARGENTINA (22/4/2024).- Desde la Mesa de Carbono Forestal Nacional de Argentina, ASOCARBONO de Colombia y Aliança Brasil NBS anunciaron en abril la creación de la primera Red Latinoamericana de Asociaciones de Mercados de Carbono. Este espacio tiene como objetivo principal intercambiar experiencias y lecciones aprendidas en los distintos países, así como apoyar acciones y posiciones en común para promover mejores condiciones para los mercados de carbono en la región.

En ese marco, indicaron que Latinoamérica es una región con un gran potencial para el desarrollo y comercialización de proyectos y créditos de carbono, principalmente de Soluciones Basadas en la Naturaleza (SBN), es decir del sector de la agricultura, bosques y otras actividades de usos del suelo.

A nivel global existen más de 12.000 proyectos de captura y reducción de emisiones certificados y registrados bajo estándares internacionales. A pesar de que sólo el 6% de dichos proyectos son de Soluciones Basadas en la Naturaleza (SBN), en los años 2021 y 2022 este sector comercializó el 46% de todo el volumen de transacciones del mercado voluntario. El valor de los mercados casi se cuadruplicó en 2021 y 2022 impulsado por estos proyectos, entre USD 10 mil millones totales desde 2005 y USD 2 mil millones anuales sólo en 2021 y 2022.

“En los últimos 5 años, desde Latinoamérica se emitieron un 22% de los créditos de carbono del total formulado en todo el mundo, proveniente de 457 proyectos, siendo así la segunda región proveedora de reducciones de emisiones certificadas. “Si observan solamente los proyectos de Soluciones Basados en la Naturaleza (SBN), el 50% de los créditos fueron generados en esta región”, remarcaron en un reporte de prensa difundido recientemente.

Los proyectos de SBN promueven la conservación, el uso sustentable y la restauración de bosques nativos, así como el desarrollo de plantaciones forestales y prácticas agropecuarias sostenibles. Estos proyectos no solo benefician a los ecosistemas y al medio ambiente, sino que también generan ingresos adicionales para las comunidades locales y los propietarios de tierras.

Los gobiernos latinoamericanos han avanzado de manera heterogénea en el diseño de políticas para promover los mercados de carbono, mientras que el sector privado y las organizaciones no gubernamentales han surgido como actores clave en el desarrollo e implementación de estos proyectos.

Juan Pedro Cano, coordinador general de la Mesa de Carbono Forestal Nacional de Argentina, destaca que la Red busca fortalecer alianzas, intercambiar prácticas y apoyar acciones regionales para mejorar las condiciones de los mercados de carbono en la región.

Carla Zorzanelli, coordinadora de Aliança Brasil NBS, enfatiza la apertura de la iniciativa para recibir a otras asociaciones de la región.

La Red se centrará en temas críticos como las buenas prácticas ambientales y los Programas Jurisdiccionales REDD+. Francisco Ocampo, director ejecutivo de ASOCARBONO de Colombia, subraya la importancia de trabajar en conjunto para fijar posiciones comunes en estos temas y enriquecer el intercambio regional.

“Se han creado asociaciones para representar al sector en la generación de propuestas e iniciativas para mejorar las condiciones para los mercados de carbono. Así es el caso de ASOCARBONO en Colombia, Aliança Brasil NBS en Brasil y la Mesa de Carbono Forestal Nacional (MCFN) en Argentina”, remarcaron.

Juan Pedro Cano, coordinador general de la MCFN de Argentina, explicó cuáles son los objetivos al conformar la Red Latinoamericana de Asociaciones de Mercados de Carbono: “Buscamos profundizar y desarrollar alianzas actuales y futuras que apunten a intercambiar prácticas, explorar temas de interés para trabajo en conjunto, así como para compartir experiencias y lecciones aprendidas y poder apoyar a nivel regional acciones o posiciones necesarias para impulsar mejores condiciones para los mercados de carbono en los distintos países de la región”.

Por su parte, Carla Zorzanelli, coordinadora de Aliança Brasil NBS agregó: “La iniciativa de la Red está abierta a recibir a otras asociaciones creadas en otros países de la región, para así continuar enriqueciendo el intercambio y trabajo conjunto que estamos impulsando”.

Existen temas críticos de interés común para los mercados de carbono en la región. “La Red es un espacio en el cual trabajaremos para compartir experiencias y visiones y para fijar posiciones comunes en estos temas, tales como las buenas prácticas e integridad ambiental en los proyectos de carbono, como los Programas Jurisdiccionales REDD+”, señaló Francisco Ocampo, director ejecutivo de ASOCARBONO de Colombia, el gremio de los actores del mercado del carbono que trabaja en este segmento desde el año 2018, y reúne a 70 empresas, desde comunidades, desarrolladores, proyectos forestales, inversionistas, brókers, Organizaciones No Gubernamentales, industria, estándares de certificación y Organismos de Verificación y Validación.

Estrategias de incentivo fiscal en Colombia

“Trabajamos por la consolidación y fortalecimiento de los mercados de carbono en Colombia, de manera colaborativa con nuestros aliados y asociados. Desde ASOCARBONO se construye intereses comunes a partir de la discusión abierta y franca y de acuerdos conceptuales que permitan incidir en la política pública sobre cambio climático, con base en el logro de los compromisos del Acuerdo de París y los Objetivos de Desarrollo Sostenible”, indicó Ocampo.

El mercado colombiano de carbono nace en respuesta al mecanismo de la No Causación del Impuesto Nacional al Carbono en el año 2016, una innovación normativa a nivel mundial, que permite reforzar la finalidad ambiental del Impuesto Nacional al Carbono, que se cobra al uso de combustibles fósiles líquidos y gaseosos.

A grandes rasgos, el mecanismo consiste en que, a los contribuyentes que compensen sus emisiones a través de la adquisición de certificados de reducción o remoción de emisiones de GEI, no se les cause el impuesto.

“El mercado colombiano de carbono evolucionó de manera significativa desde la reglamentación de la no causación del impuesto al carbono en el año 2017. Actualmente existen 215 proyectos certificados; casi 100 millones de créditos de carbono aplicados al mecanismo de no causación, más de 178 millones de créditos de carbono verificados y emitidos para la venta, y una cantidad significativa de créditos comercializados en el mercado voluntario internacional”, detalló el director de ASOCARBONO.

Además, informó que en la actualidad Colombia cuenta con 52 proyectos REDD+ y tiene un muy significativo enfoque en asegurar que las comunidades locales sean protagonistas en la formulación y ejecución de los proyectos.

SBN en la agenda de Brasil

Aliança Brasil NBS, Nature-based Solutions, es una entidad fundada en 2021 con el objetivo de promover y estimular una agenda para combatir la deforestación y la degradación ambiental fortaleciendo las soluciones basadas en la naturaleza y el mercado de créditos de carbono en Brasil.

La institución reúne a empresas desarrolladoras de proyectos, organizaciones no gubernamentales y de integridad e inversores de impacto que, en conjunto, son responsables de más del 70% de los créditos brasileños emitidos desde 2022, relacionados con SBN y AFOLU (Agricultura, Bosques y otros usos del suelo)

La creación de directrices y buenas prácticas para promover la integridad del sector está en el centro de las actividades de esta organización.

En los últimos años se registró un “boom” en el desarrollo de proyectos, especialmente en proyectos de SBN. Y desde el gobierno se empezó a cuestionar la integridad de los proyectos. “Esto motivo que desde la Alianza se empezara a trabajar fuerte en mostrar la integridad de los proyectos y, por otro lado, así ven que pueden incidir en la reputación de los mercados de carbono en Brasil. Ven que en el país hay mucho potencial”, explica la coordinadora brasileña.

Entre el 80 y 85% de los proyectos son REDD+ en Brasil, pero empiezan a ver más proyectos de restauración forestal, adelantó. “Desde el año 2022 que se han presentado diversos proyectos de ley sobre los mercados de carbono. En el año 2023 el gobierno federal presentó un proyecto de ley que aborda tanto la creación de un Sistema de Comercio de Emisiones para Brasil, como la regulación de los mercados voluntarios, el cual está en debate parlamentario y se espera pueda ser aprobado en este año”, señaló Carla Zorzanelli, coordinadora de Aliança Brasil NBS

El desafío de establecer normativas para proyectos en la Argentina

La Mesa de Carbono Forestal Nacional está conformada por más de 40 empresas, instituciones y personas de la cadena de valor de los mercados de carbono forestal de Argentina, enfocadas en el sector forestal argentino, pero con una visión futura multisectorial para un trabajo mancomunado e integrador. De hecho, sus miembros trabajan en la conservación, manejo mejorado y restauración de bosques nativos y en la producción forestal, representando en este último caso el 80% de las plantaciones forestales del país.

“En el ámbito de la MCFN solamente, existen actualmente proyectos de carbono forestal en etapa de evaluación, desarrollo y certificación por un total de 400.000 hectáreas (20 veces más que la superficie actual). Estos proyectos permitirían capturar y prevenir emisiones por un total aproximado de 50M de toneladas de CO2, lo cual equivale a más del 60% de la meta de reducciones de emisiones a 2030 establecida por Argentina en su Plan Nacional de Bosques y Cambio Climático el cual es parte del compromiso de reducción de emisiones presentada por Argentina ante Naciones Unidas”, recuerda el coordinador, Pedro Cano.

Hasta fines del año 2022, de los más de 12.000 proyectos registrados a nivel global tan sólo 61 fueron en Argentina, lo cual representa el 0.5% del total de ellos.

“Esto refleja que el marco político y normativo actual no estaría promoviendo e incentivando el desarrollo de proyectos de captura y reducción de emisiones a pesar de las grandes posibilidades que existen, y a pesar de las experiencias que ya se han desarrollado en el país”, indican desde la MCFN.

Por ello, se ha elaborado un proyecto de normativa que permita brindar seguridad jurídica y transparencia internacional de los mercados de carbono en Argentina. Asimismo, desde la nueva administración de gobierno nacional se ha puesto en agenda el diseño de un Sistema de Comercio de Emisiones para el país.