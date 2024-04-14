El nuevo aserradero procesará 650.000 metros cúbicos de rollos en la primera etapa y su producción tiene destino a la exportación. El acto oficial será el 19 de abril, a las 12:30 horas para celebrar el corte de cinta de la planta industrial ACON Timber, con la presencia del gobernador de Corrientes, Gustavo Valdés. Se estima habrá más de 300 invitados, entre clientes internacionales, diplomáticos, empresarios, funcionarios y autoridades provinciales, según adelantó el intendente de la ciudad, Emiliano Fernández Recalde.

Fuente: Radio Dos y El Libertador

CORRIENTES (14/4/2024).- El intendente de Gobernador Virasoro, Emiliano Fernández Recalde, comentó en comunicación con el medio Radio Dos que en abril se realizará la inauguración oficial y el corte de cinta fundacional del mega aserradero ACON Timber que se puso en marcha en la localidad. La inversión es de la compañía HS Timber Group, procesadora de madera de origen austríaco, en sociedad con la empresa belga Forestcape, que se especializa en inversiones forestales sostenibles.

La planta industrial ubicada en la Estancia San Alonso, sobre Ruta Nacional 120, a la altura del kilómetro 3, procesará 650.000 metros cúbicos de rollos en la primera etapa, pero la linea tiene una capacidad de corte aserrado para 1.200.000 m3 en total, que se logrará en una segunda etapa. Con su puesta en marcha a pleno, se estima generará más de 800 puestos de trabajo en la región. La inversión supera los UDS 250 millones en la primera etapa

Esta inversión no solo ubica a la Argentina como un proveedor de peso de un producto de alta demanda global, sino que además supone un proceso productivo de alta agregación de valor.

«Será un día histórico, no solamente para Virasoro, sino para Corrientes, para el NEA y para la Argentina», dijo el intendente. Contextualizó en que, en un país que viene atravesando una crisis económica, social y cultural de muchos años, «que haya una inversión extranjera de más de 300 millones de dólares, que genere más de 800 puestos de trabajo la verdad no sucede todos los días», agregó.

«Creo que hay que celebrarlo y mantener la actitud que venimos teniendo desde hace más de 30 años en Virasoro, que es la de acompañar y facilitar siempre al inversor privado», comentó Fernández Recalde en la entrevista radial.

«Para los inversores de Austria tiene una significación venir a ver el dinero que están invirtiendo en Argentina», dijo el intendente, y agregó que «esta es la primera planta que este grupo realiza fuera de Europa».

Se estima habrá más de 300 invitados a la inauguración

Sobre el evento de inauguración oficial, donde se cortará la cinta del predio este viernes 19 de abril, según confirmó el gobernador de Corrientes, Gustavo Valdés, en su cuenta oficial X (twitter), el intendente de Virasoro comentó en la entrevista radial que «sabemos que vienen más de 300 invitados a la inauguración, tenemos entendido que viene el Ministro de Austria, y también seguramente asistirán embajadores, y empresarios de más de 45 países que son clientes de este grupo austriaco».

«Cuando llegue al máximo potencial de producción, va a tener 800 puestos de trabajo y va a generar el 15 por ciento de toda la producción forestal industrial de la Argentina», resaltó el funcionario.

Férnandez informó que en la actualidad, en Virasoro hay inversiones de más de 8 países, y se está abriendo el abanico para la llegada de nuevos inversores, que dentro de muy poco se va a anunciar. «Muy pronto Virasoro va a tener una nueva inversión que también va a ser importante para la zona», recalcó.

«Virasoro siempre se caracterizó por tener en pleno empleo o muy bajos niveles de desempleo, y la verdad es que eso se mantiene a pesar de la crisis», agregó con optimismo el intendente.