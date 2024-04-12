El presidente de Paraguay propuso al país como polo de integración logística, energética y tecnológica regional. En el marco del evento Latin Anual Meeting que se realizó el jueves en Punta del Este, y que concentró a más de 1200 empresarios e inversores, Peña presentó en su charla el potencial del país para atraer proyectos vinculados al desarrollo productivo sostenible, vinculado a la forestación.



Por Patricia Escobar

@argentinaforest

URUGUAY (12/4/2024).- El presidente de Paraguay, Santiago Peña, destacó las oportunidades de inversión que ofrece su país durante su participación en el Foro Latin Securities, celebrado en Punta del Este, Uruguay.

Frente a más de 1200 empresarios e inversores de países de la región y de Uruguay, Peña presentó a Paraguay como una «tierra de oportunidades» y resaltó los avances en integración regional impulsados por su gobierno.

«Conversé con empresarios de diversos sectores sobre las oportunidades de inversión en Paraguay y el potencial de su población. Queremos que nuestro país sea el epicentro de integración en Sudamérica, abierto al mundo para las inversiones. Paraguay aspira a ser líder en integración logística, energética y tecnológica en la región, promoviendo también la integración humana en un mundo cada vez más automatizado», expresó Peña tras el evento. a través de sus redes sociales.

El presidente también destacó el crecimiento económico sostenido de Paraguay en los últimos años, subrayando que el país aún tiene un gran potencial por alcanzar. Señaló los avances en sectores como la agricultura, la ganadería y la industria, así como la integración de cadenas logísticas con Brasil, como ejemplos de este progreso.

Además de su participación en el Foro Latin Securities, Peña se reunió con representantes de la Cámara de la Construcción del Uruguay para discutir el desarrollo de infraestructura, un factor clave para el futuro de Paraguay.

A través de sus redes sociales, compartió también las iniciativas destinadas a consolidar a Paraguay como un centro de integración regional, ratificando su decisión política de convertir al país en un destino atractivo para la inversión con el acompañamiento y compromiso puesto en el desarrollo integral del país, fomentando la generación de empleo.