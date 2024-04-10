Uruguay realiza la primera exportación de chips de madera cumpliendo con la nueva normativa de la UE sobre productos libres de deforestación

A partir del 31 de diciembre de 2024, la Unión Europea exigirá que los productos importados demuestren su origen sostenible, libres de deforestación (EUDR). Inicialmente, la regulación afectará a productos clave para Uruguay, como la carne bovina, la soja y la madera. Por ello, desde el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca de Uruguay (MGAP), con apoyo de la Agencia Uruguaya de Cooperación Internacional (AUCI) llevan adelante un sistema de certificación pública que asegure el manejo sostenible de los bosques nativos del país.

Fuente: con información del MGAP

URUGUAY (10/4/2024).- La entrada en vigor el 31 de diciembre de 2024 de la nueva normativa de la Unión Europea sobre productos libres de deforestación (EUDR) marca un hito significativo en los requisitos para exportar a este mercado.

La normativa establece la obligación de demostrar que los productos destinados a la UE provienen de áreas libres de deforestación. Inicialmente, la regulación afectará a productos clave para Uruguay, como la carne bovina, la soja y la madera.

En respuesta a este desafío regulatorio, el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca de Uruguay (MGAP), a través de la Dirección General Forestal, con apoyo de la Agencia Uruguaya de Cooperación Internacional (AUCI) ha estado llevando a cabo un proyecto financiado por AL INVEST Verde durante los años 2023 y 2024.

Este programa, respaldado por la Unión Europea, se inició en mayo de 2023 con el propósito de asesorar a la Dirección General Forestal en la implementación de un sistema de certificación pública que asegure el manejo sostenible de los bosques nativos del país.

La implementación de esta normativa implica la necesidad de una trazabilidad completa de los productos, desde su fase inicial de producción hasta su llegada al contenedor o embarque final.

En un esfuerzo por cumplir con los requisitos de la nueva normativa europea, se ha realizado una experiencia piloto en colaboración con Maderas del Uruguay (MADELUR). Estos esfuerzos han resultado en la preparación de un embarque de chip hacia Portugal que cumple con todos los requisitos establecidos por la nueva regulación.

Aunque la Dirección Forestal lleva a cabo detecciones de deforestación como parte de su rutina diaria de monitoreo, en este caso específico se implementó un proceso de georreferenciación y geolocalización de los establecimientos y rodales de donde se extraería la madera para el embarque de chips.

Esta acción se complementó con una evaluación para determinar que no existió deforestación desde el año 2020 hasta la fecha. Una vez confirmado, se procedió a otorgar la conformidad correspondiente.

Además, se llevó a cabo una revisión de la información por parte de consultores externos para garantizar su conformidad con las regulaciones, lo que culminó en la emisión del certificado por parte del MGAP, en cumplimiento con la nueva reglamentación de la Unión Europea.