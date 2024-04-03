Santiago del Estero | El algarrobo blanco como eje del proyecto del INTA para la biodiversidad y producción del Chaco Argentino

En la localidad de Yanda se llevó a cabo una destacada capacitación sobre el «Manejo de plantaciones de algarrobo blanco y provisión de servicios ecosistémicos en paisajes productivos del Chaco», impulsado por INTA, UNSE y la Dirección de Desarrollo Foresto Industrial de la provincia de Santiago del Estero.

Fuente; INTA Forestales

SANTIAGO DEL ESTERO (3/04/2024).- En el marco del Proyecto Biodiversidad y Producción del Chaco Argentino del INTA, con la colaboración de la Facultad de Ciencias Forestales de la UNSE y la Dirección de Desarrollo Foresto Industrial, y bajo el lema «bosques e innovación, nuevas soluciones para un mundo mejor», se dictó una capacitación dictada por la Ing. Ftal. Adriana T. Gómez, la Dra. María Gracia Senilliani y el Téc. José Mitre, quienes proporcionaron información detallada sobre estos temas clave.

La misma contó con la participación de investigadores, personal técnico, asesores, productores, estudiantes avanzados afines a los recursos naturales y líderes comunitarios de diversas áreas de la provincia.

El objetivo principal fue difundir las posibilidades de manejo de plantaciones de algarrobo y alternativas productivas, destacando la importancia de mantener y mejorar la heterogeneidad de hábitats a escala predial por sus múltiples beneficios en producción de madera, frutos, sombra para el ganado y conservación de la biodiversidad.

El proyecto en el que se enmarca esta capacitación busca investigar nuevas formas de producción con algarrobo blanco (Neltuma alba ex Prosopis alba), involucrando un equipo interdisciplinario e interinstitucional.

Durante la jornada, se abordaron diversos temas relacionados con el algarrobo blanco, incluyendo sitios aptos para su plantación, ciclo productivo, servicios ecosistémicos, uso silvopastoril, cosecha de frutos, marco legal y diversidad de fauna asociada.

Es importante recordar los beneficios del algarrobo blanco, una especie rústica y adaptable que contribuye a la mejora del suelo, control de la erosión eólica y hábitat para la fauna local. Además, su madera de calidad y sus frutos son recursos valiosos para diversas industrias.

En conclusión, las plantaciones de algarrobo blanco se presentan como una alternativa productiva compatible con múltiples actividades, promoviendo la creación de sistemas agroforestales que benefician tanto a la producción como a la conservación del medio ambiente.