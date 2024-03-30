La construcción en madera está emergiendo como una alternativa sostenible que promete revolucionar la industria inmobiliaria

ARAUCO Chile impulsa la producción de madera para la construcción como una alternativa ecológica frente al cambio climático. Con el objetivo de desarrollar acciones cada vez más sostenibles, la compañía forestal impulsa HILAM, una nueva unidad de negocio que se dedica a producir, desarrollar y comercializar productos de ingeniería con base en madera, con el objetivo de hacer de esta tendencia una realidad en Chile y la región.

Fuente: El País

ESPAÑA y CHILE (30/3/2024).- En un mundo cada vez más preocupado por los efectos del cambio climático, la construcción en madera está emergiendo como una alternativa ecológica y sostenible que promete revolucionar la industria inmobiliaria.

Este material, que es un recurso renovable permite desarrollar todo tipo de proyectos con la misma calidad, resistencia y seguridad que con el hormigón armado, pero con un impacto ambiental y huella de carbono mucho menor.

Los árboles durante toda la vida son los encargados de capturar el carbono y devolver el oxígeno a la atmósfera, es decir, aire limpio. El carbono queda “atrapado” en la madera, por lo tanto, en la celulosa o cualquier derivado de los árboles y queda retenido ahí.

En ese contexto, esta materia prima entra como un aliado excepcional a la hora de combatir el cambio climático en el área de la construcción, una industria que hoy representa cerca del 40% de las emisiones de CO2 del mundo.

«Chile es una potencia forestal y nuestra compañía es una de las principales del rubro en el mundo, por lo que sin duda tenemos un rol clave que jugar en acelerar la transición de la construcción hacia una más sustentable y de calidad», señala Fernando Marcone, subgerente de Construcción en Madera de ARAUCO

Sin embargo, para que esto sea sustentable en el tiempo, Marcone explica que el abastecimiento del recurso también lo sea, y eso significa un manejo responsable de los bosques, es decir, la tala de árboles en su estado maduro y finalizar el ciclo con su reforestación.

El proyecto Burgos Net Zero es el primer edificio en Latinoamérica en ser Net Zero Energía y Net Zero Carbono.Foto: ARAUCO

Además, el profesional cuenta que fomentar la construcción en madera y dar a conocer las bondades de esta materia prima no ha sido una tarea fácil, pero ha traído buenos resultados.

Durante 2023 lograron “maderizar” diversos proyectos de este tipo y ayudaron en su desarrollo. Fue así como se anunció la construcción del primer edificio carbono neutral de Latinoamérica, desarrollado con el apoyo del equipo HILAM y construido con madera laminada cuya materia prima proviene de los bosques de la compañía forestal.

Se trata del proyecto Burgos Net Zero, primer edificio en Latinoamérica en ser Net Zero Energía y Net Zero Carbono. Lo anterior se traduce en que mediante una serie de medidas de eficiencia energética y generación renovable in-situ se logra abastecer toda la energía consumida por el edificio, esto, junto a la incorporación de madera al edificio, compensan el CO2 emitido durante su construcción, haciendo que el edificio sea neutro en términos de emisiones de carbono.

Conscientes de lo anterior, ARAUCO lleva más de 20 años impulsando la construcción en madera y un claro ejemplo de lo anterior es HILAM, una nueva unidad de negocio de la compañía que se dedica a producir, desarrollar y comercializar productos de ingeniería con base en madera, con el objetivo de hacer de esta tendencia una realidad en nuestro país y la región.