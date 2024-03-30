Últimas noticias

Brasil | Río Grande do Sul tiene cerca de un millón de hectáreas de bosques cultivados

Patricia Escobar
386

La Asociación Gaúcha de Empresas Forestales (Ageflor) recopiló datos sobre la superficie plantada con cultivos forestales en Río Grande do Sul. De los 9,9 millones de hectáreas plantadas mapeadas en Brasil, 926.959 hectáreas están cultivadas en Río Grande do Sul (9,3%).

 

Fuente: Ageflor/CMPC

 

BRASIL (30/3/2024).- Las cifras de 2023, con 2022 como año base, son el segundo año de un relevamiento realizado vía satélite por la empresa Canopy al servicio del IBÁ – Industria Arbórea Brasileña y entidades representativas del sector forestal en los estados.

De los 9,9 millones de hectáreas plantadas mapeadas en Brasil, 926.959 hectáreas están cultivadas en Rio Grande do Sul (9,3%). Las plantaciones en RS representan el 3,28% de los 28 millones de hectáreas del área total del estado.

Hay 54.442 hectáreas plantadas de acacia negra, especie plantada exclusivamente en Rio Grande do Sul, 589.674 hectáreas de eucaliptos (7,77% del área plantada con especies de este género en Brasil) y 282.842 hectáreas de pino (14,82% del área plantada con especies de este género en Brasil).

La región con mayor superficie plantada de acacia negra es Vale do Rio Pardo, con 26 mil hectáreas.

La misma región posee 90 mil hectáreas plantadas de eucaliptos, además de grandes plantaciones en la región del Carbonífero (69 mil hectáreas) y en el Vale do Taquari (52 mil hectáreas).

Las plantaciones de pino están más presentes en Campos de Cima da Serra (118 mil hectáreas), Litoral (66 mil hectáreas) y Vale do Rio Pardo (40 mil hectáreas).

Patricia Escobar
Patricia Escobar

