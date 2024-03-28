Agenda virtual | Charla informativa y gratuita sobre el Proyecto Deseo que busca promover el diseño del mueble argentino de madera del futuro

Habrá una charla informativa virtual y gratuita el miércoles 10 de abril organizada por el Instituto del Mueble Argentino de FAIMA. Está destinada a fabricantes de muebles, diseñadores, artesanos y todo el público interesado a sumarse a esta iniciativa para potenciar tanto la producción como la oferta de la industria nacional de muebles y honrar el talento argentino.

BUENOS AIRES (28/3/2024).- La Federación Argentina de la Industria Maderera y Afines (FAIMA) a través de su Instituto del Mueble Argentino (IMA) anuncian una nueva edición de Proyecto Deseo, en busca del mueble argentino de madera del futuro.

Para ello, organizan una charla informativa virtual y gratuita el próximo miércoles 10 de abril para la cual los organizadores invitan a todos los fabricantes de muebles, diseñadores, artesanos y todo el público interesado a sumarse a esta iniciativa para potenciar tanto la producción como la oferta de la industria nacional de muebles y honrar el talento argentino.

La edición 2024 del Proyecto Deseo, un laboratorio de diseño, es una ventana al futuro del equipamiento nacional organizada por FAIMA y el IMA. Este espacio agrupa a las empresas muebleras más destacadas del país con los más notorios talentos del diseño nacional con el objetivo de pensar, crear y ejecutar el mueble argentino del futuro utilizando madera.

Las empresas seleccionadas podrán participar en un proceso que tendrá como resultado un prototipo innovador con fines comerciales. Se buscarán nuevas tipologías adaptadas al diseño actual y futuro del mobiliario, especialmente enfocadas en comprender al usuario moderno.

La iniciativa de la Federación Argentina de la Industria Maderera y Afines tiene como objetivo principal revalorizar el mueble argentino en todas sus etapas creativas, facetas productivas y posterior promoción internacional.

Para FAIMA, el Proyecto Deseo es un laboratorio de innovación con foco en la comercialización, que tendrá un período de articulación entre diseñadores y empresas estimado de 5 a 6 meses, con el fin de completar el desarrollo de los proyectos.

Sin dudas, una columna fundamental en el camino de mejorar la productividad y competitividad de las empresas muebleras argentinas, invitándolas e incentivándolas a crear, a animarse a probar nuevos caminos con la mirada puesta en el desarrollo de productos que interpelen mejor a los consumidores.

«Proyecto Deseo explora futuro, investiga un lenguaje y un saber hacer. Busca encontrar al mundo productivo con su genética creativa para desarrollar nuevas cosas. A través de Proyecto Deseo buscamos posicionar al mueble argentino como un beneficio aspiracional y, al mismo tiempo, mostrar lo que esconde, la potencialidad de agregado de valor e intangibles de innovación que un sector productivo como el mueblero puede da», indicaron desde el IMA.

Cronograma de Proyecto Deseo

Marzo y abril: Inscripción de las empresas muebleras interesadas.

Mayo: selección de empresas y generación del vínculo con los estudios de diseño. Comienzo del desarrollo del proyecto.

Junio-octubre: mentorías, generación de propuestas y desarrollo de prototipos.

Noviembre: eventos de prensa y exposición de resultados.

Inscripción e información por la charla virtual

Se necesita inscripción previa en el siguiente link https://rb.gy/v815yu o, también, se pueden realizar consultar al correo ima@faima.org.ar