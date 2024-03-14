Tropical Forest Alliance, Solidaridad y Embajada de Países Bajos se unen para impulsar Plan Jurisdiccional en el Gran Chaco Seco Argentino

Tropical Forest Alliance (TFA), en colaboración con Solidaridad, se encuentra trabajando en pos de la construcción conjunta de un Plan Jurisdiccional para Coronel Juan Solá (Morillo), ubicado en Salta, el Gran Chaco seco argentino. Junto a la Embajada de los Países Bajos, estas organizaciones reafirman su compromiso con la conservación ambiental.

BUENOS AIRES (14/3/2024).- El Gran Chaco seco argentino se distingue por su entorno seco y la escasez de agua a lo largo del año, lo cual motiva la implementación de acciones concretas para conciliar el desarrollo económico con la preservación ambiental y la inclusión de los agricultores de pequeña escala.

La iniciativa de TFA tiene como objetivo lograr equilibrar el progreso económico de la región con la conservación del medioambiente, a partir de la aplicación de su enfoque de paisaje.

El Gran Chaco presenta desafíos únicos, especialmente para los pequeños agricultores, quienes deben afrontar de forma permanente las condiciones que la región presenta, desde déficit en los servicios básicos de subsistencia y comunicación hasta las inclemencias climáticas y de falta de acceso a reservas agua.

La necesidad de tecnificar y capacitar a los productores en prácticas más sostenibles va de la mano de mejorar su potencial productivo y eficiencia en los procesos.

Estos procesos, abordados a escala jurisdiccional o paisaje ofrecen la posibilidad de crear un cambio sistémico en toda la región y así generar un beneficio mayor tanto para los productores, los actores involucrados y el medio ambiente.

En los últimos años, varias organizaciones han venido trabajando con familias de pequeños ganaderos en Morillo, como el caso de Solidaridad, que desde el año 2021 apoya a productores ganaderos de pequeña escala en el desarrollo de un modelo de producción regenerativa a través de la integración de vegetación nativa y explotaciones ganaderas en la misma tierra.

Gracias a ello, se han visto mejoras en la productividad y se está trabajando para promover la restauración de 120.000 hectáreas de bosque nativo.

En relación a esto, el pasado 2 de noviembre se llevó a cabo en La Caldera, provincia de Salta, una Mesa de Diálogo Multiactor en la que intervinieron representantes de entidades públicas, privadas y de la sociedad civil cuyo objetivo fue colaborar de manera conjunta en la elaboración de un Plan Jurisdiccional para la localidad de Morillo, Salta.

En el marco de la reunión, se presentaron conclusiones positivas sobre la factibilidad del desarrollo de una iniciativa jurisdiccional de manejo del paisaje, marcando el camino para validar propuestas, sumar nuevas voces y avanzar en una agenda de trabajo conjunta.

Durante la jornada se definieron algunas de las características generales de los planes jurisdiccionales, entendiéndolos como aquellos en los cuales las partes interesadas relevantes de un paisaje definido por límites políticos codesarrollan objetivos que buscan promover prácticas sostenibles.

De esta forma, un plan jurisdiccional abarca toda la gama de actividades, sistemas de producción, ecosistemas y actores dentro de la jurisdicción, involucrando los tres componentes de sostenibilidad: ambiental, social, y económico/productiva.

“La posibilidad de trabajar con enfoque jurisdiccional en Morillo busca alcanzar un objetivo común de producción sostenible en la región a través de un proceso de gobernanza multiactor. Por lo tanto, la participación activa de productores, gobiernos, empresas privadas y organizaciones de la sociedad civil es fundamental para avanzar en esta agenda en la región. TFA busca apoyar este enfoque jurisdiccional y poder desarrollar e implementar un Plan de Trabajo conjunto representativo y transparente con el apoyo de los diversos actores presentes en la región para tener un impacto social y ambiental positivo”, comentó Julia Faro, Líder de Compromiso Jurisdiccional en América Latina para Tropical Forest Alliance (TFA)

Con esta propuesta, Tropical Forest Alliance (TFA) busca establecer un ejemplo de cómo la colaboración, regeneración y la gestión integral conducen a un equilibrio entre el desarrollo económico y la conservación del ambiente junto a las comunidades locales.

En ese sentido, el proyecto de desarrollo sostenible en Morillo busca mejorar la productividad, restaurar extensas áreas de bosque autóctono y promover la colaboración integral entre diversas partes interesadas, sirviendo como un modelo inspirador para el resto de la región del Gran Chaco.