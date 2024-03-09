Dolor en la FCF-UNaM | Falleció el docente Juan Antonio Martínez Duarte, reconocido investigador en Ordenación de Cuencas Hídricas de Misiones

Este viernes 8 de marzo la jornada cerró con una triste noticia que dio a conocer con hondo pesar la Facultad de Ciencias Forestales de la Universidad Nacional de Misiones (FCF-UNaM) con la confirmación del fallecimiento del ingeniero forestal y docente de la casa de estudio, el Dr. Juan Antonio Martínez Duarte, «Tony».

MISIONES (9/3/2024).- Los arroyos necesitan atención y tratamiento preferencial urgente. De ello depende que conservemos calidad y cantidad de agua. Esto lo vienen advirtiendo los expertos desde hace ya muchos años en Misiones, y uno de ellos era el Dr. Juan Antonio Martínez Duarte, quien realizaba un seguimiento de la situación de las cuencas hidrográficas en Eldorado, Misiones, con especial énfasis en el Piray Mini, que abastece de agua potable a esa ciudad.

“Juan Antonio, con 42 años de trayectoria en esta institución, fue profesor Asociado de la Cátedra Ordenación de Cuencas Hídricas, egresado de la Escuela Agrotécnica Eldorado y, en 1981, tras finalizar la carrera Ingeniería Forestal, fue uno de los primeros graduados de la propuesta formativa dictada por la Facultad de Ciencias Forestales (FCF)”, valoraron desde la facultad de Eldorado, de la Universidad Nacional de Misiones (UNaM), tras dar a conocer con mucho pesar la triste noticia de su fallecimiento este viernes 8 de marzo de 2024.

Desde ArgentinaForestal.com expresamos nuestro profundo pesar por la pérdida de un excelente profesional, siempre dispuesto a compartir conocimientos que hoy deja como un legado al transmitir su pasión por las cuencas hidrográficas de la zona norte de la provincia, inculcando este interés en varias generaciones de alumnos de la FCF.

Foto archivo: El Dr. Martinez Duarte entre los primeros egresados de la carrera de Ingeniería Forestal de la FCF- UNaM. «De izquierda a derecha: Yo, Andrés Scotto, Ana Ofelia Mazur, Roberto Pedro Solazzo, Hugo Daniel Durán, Ramón Alejandro Friedl», recordó el profesional en sus redes sociales.

Breve reseña profesional de José Antonio Martínez Duarte

· Doctor en Administración (Facultad de Ciencias Económicas-UNaM).

· Magister en Ciencias Forestales.

· Profesor asociado regular en Ordenación de Cuencas Hídricas; y Valoración y diseño de esquemas de compensación por servicios ecosistémicos.

· Director del proyecto de Investigación Diagnóstico de bosques protectores de la cuenca hidrográfica del Piray Mini. Facultad de Ciencias Forestales-UNaM.

“Es urgente la necesidad de revalorizar la importancia del agua y diseñar e implementar nuevos paradigmas conciliador entre desarrollo con la conservación y mejoramiento del vital elemento. El ordenamiento territorial basado en la ordenación y manejo de las cuencas hidrográficas, asegurará la disponibilidad del agua dulce en un marco de desarrollo sustentable, para el bienestar de la población actual y de las futuras generaciones”.