Santa Fe | Ante la crisis mueblera que enfrentan en Cañada de Gómez, empresarios advierten sobre peligro de cierre de fábricas y pérdida de empleo

Por Patricia Escobar
La Cámara de la Industria Maderera y Afines de Cañada de Gómez (CIMA) emitió un comunicado alertando sobre la preocupante situación que enfrentan las PyMEs madereras en la región. Según el comunicado, el sector experimenta una drástica caída en las ventas, con una retracción cercana al 60% de la demanda.

 

 

SANTA FE (8/3/2024).- La falta de herramientas financieras para fomentar el consumo, la disminución del poder adquisitivo del salario y los significativos aumentos en los costos de los servicios agravan aún más la crisis en la industria mueblera de Cañada de Gómez, uno de los principales polos de fabricantes del país.

Desde la Cámara de la Industria Maderera y Afines de Cañada de Gómez (CIMA) consideran que la apertura indiscriminada de importaciones anunciada por el gobierno nacional también representa un desafío adicional para el sector, frente a la drástica caída del consumo interno que enfrentan en el mercado desde diciembre pasado.

César Federeci, presidente de la CIMA, advierte que esta crisis pone en riesgo la supervivencia misma de las empresas, lo que podría resultar en la pérdida de puestos de trabajo, tanto directos como indirectos.

Se observan reducciones en las jornadas laborales, adelanto de vacaciones, suspensiones y posibles despidos masivos si la situación persiste.

La CIMA hace un llamado a las autoridades nacionales, provinciales y municipales, así como a otros actores relevantes en la industria, para iniciar un diálogo urgente y encontrar soluciones que eviten el colapso del sector. Se destaca que esta crisis no solo afecta a la industria maderera, sino que también tiene repercusiones en toda la industria nacional, recordando que «sin industria, no hay nación».

