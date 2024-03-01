Crisis planetaria | Los países ricos utilizan seis veces más recursos naturales y generan 10 veces más impactos climáticos que los de bajos ingresos

La desigualdad climática está marcada por el abismo que existe entre nacionales en el uso de recursos naturales y el impacto ambiental que generan, con un desequilibrio ecológico ya que «superan con creces el consumo para cubrir las necesidades humanas y la capacidad de la naturaleza», según nuevo informe de Naciones Unidas del PNUMA sobre “Perspectiva de Recursos Globales 2024 “, presentado en UNEA-6 en Nairobi. La urgencia de la triple crisis planetaria en la esta inmersa el mundo por clima, pérdida de biodiversidad y contaminación exige cambios radicales en las políticas de consumo y producción insostenibles.

Fuente: PNUMA Naciones Unidas

Nairobi, 1 de marzo de 2024 – La extracción de recursos naturales de la Tierra se triplicó en las últimas cinco décadas, en relación con la construcción masiva de infraestructura en muchas partes del mundo y los altos niveles de consumo de materiales, especialmente en las regiones medias-altas y altas, de los países más ricos.

Según un informe publicado este viernes 1 de marzo, por el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (Panel Internacional de Recursos organizado por el PNUMA), se espera que la extracción de materiales aumente un 60 por ciento para 2060 y podría descarrilar los esfuerzos para lograr no sólo los objetivos globales en materia de clima, biodiversidad y contaminación, sino también la prosperidad económica y el bienestar humano.

El estudio sobre la Perspectiva de Recursos Globales 2024 desarrollado por profesionales del Panel Internacional de Recursos -con autores de todo el mundo- y lanzada durante el sexto período de sesiones de la Asamblea de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (UNEA-6), advierte que urgen cambios radicales en las políticas gubernamentales para que la humanidad pueda vivir dentro de sus posibilidades y reducir este crecimiento proyectado de recursos en su uso, por lo menos en un tercio, al tiempo que hace crecer la economía, mejora el bienestar y minimiza los impactos ambientales.

El informe concluye que el crecimiento en el uso de recursos desde 1970 fue de 30 a 106 mil millones de toneladas, y tiene impactos ambientales dramáticos. “En general, la extracción y el procesamiento de recursos representan más del 60 por ciento de las emisiones que calientan el planeta y el 40 por ciento de los impactos de la contaminación del aire relacionados con la salud”, indican los expertos.

La extracción y el procesamiento de biomasa (por ejemplo, cultivos agrícolas y silvicultura) representan el 90 por ciento de la pérdida de biodiversidad y el estrés hídrico relacionados con la tierra, así como un tercio de las emisiones de gases de efecto invernadero.

De manera similar, señalan en el informe respecto a la extracción y el procesamiento de combustibles fósiles, metales y minerales no metálicos (por ejemplo, arena, grava, arcilla), que “representan en conjunto el 35 por ciento de las emisiones globales”.

El mundo está inmerso en una triple crisis planetaria de cambio climático, pérdida de biodiversidad y contaminación y residuos. La economía global consume cada vez más recursos naturales, mientras que el mundo no va por buen camino para cumplir los Objetivos de Desarrollo Sostenible.

Crisis de consumo y producción insostenible

Para Inger Andersen, directora Ejecutiva del PNUMA, la triple crisis planetaria de cambio climático, pérdida de naturaleza y contaminación “está impulsada por una crisis de consumo y producción insostenibles. Debemos trabajar con la naturaleza, en lugar de simplemente explotarla”, dijo la funcionaria. «Reducir la intensidad de los recursos de los sistemas de movilidad, vivienda, alimentación y energía es la única manera de lograr los Objetivos de Desarrollo Sostenible y, en última instancia, un planeta justo y habitable para todos», agregó.

· En el centro del uso de los recursos globales se encuentran las desigualdades fundamentales: los países de bajos ingresos consumen seis veces menos materiales y generan 10 veces menos impactos climáticos que aquellos que viven en países de altos ingresos.

Los países de ingresos medianos altos han más que duplicado el uso de recursos en los últimos 50 años debido a su propio crecimiento en infraestructura y a la reubicación de procesos intensivos en recursos desde los países de ingresos altos.

Al mismo tiempo, el uso de recursos per cápita y los impactos ambientales relacionados en los países de bajos ingresos se han mantenido relativamente bajos y casi sin cambios desde 1995.

· Cuando los niveles de consumo son muy altos, un mayor enfoque en reducir los niveles de consumo de recursos y materiales para complementar las acciones sobre producción y eficiencia de recursos puede reducir alrededor del 30 por ciento del uso global de recursos en comparación con las tendencias históricas, al tiempo que hace crecer la economía global, mejora las vidas y permanecer dentro de los límites planetarios.

· Cuando es necesario aumentar el uso de recursos, se pueden implementar estrategias para maximizar el valor de cada unidad de recurso utilizada y satisfacer las necesidades humanas de maneras que no requieran un uso intensivo de recursos, de modo que los beneficios del uso de recursos superen con creces la tasa de extracción y los impactos ambientales y de salud se mantengan en línea con las obligaciones internacionales en materia de clima, biodiversidad y sostenibilidad.

La incorporación de externalidades ambientales en los acuerdos comerciales, el fortalecimiento de la regulación de los mercados financieros de productos básicos y la implementación de políticas de ajuste fronterizo relacionadas con el impacto son sólo algunas de las formas en que los países pueden evitar una carrera hacia el abismo en los estándares ambientales y sociales de extracción de recursos, y maximizar y retener el valor de los procesos de extracción en el país.

“No debemos aceptar que satisfacer las necesidades humanas deba requerir muchos recursos y, por ello, estimular el éxito económico basado en la extracción. Con una acción decisiva por parte de los políticos y el sector privado, es posible una vida digna para todos sin que le cueste mucho a la Tierra”, afirmó Janez Potočnik, copresidente del Panel Internacional de Recursos.

“La conferencia sobre el clima del año pasado acordó abandonar los combustibles fósiles. Ahora es el momento de reunir a todos para implementar soluciones que lo hagan posible. Ahora es el momento de implementar gradualmente soluciones basadas en recursos para el clima, la biodiversidad y la equidad para que todos, en todas partes, puedan vivir una vida digna”, agregó Izabella Teixeira, co-presidenta del Panel Internacional de Recursos.

De esta forma, el nuevo informe sobre Perspectiva de Recursos Globales 2024 incluye recomendaciones específicas:

· Institucionalizar la gobernanza de los recursos y definir rutas de uso de los recursos, especialmente la consideración del uso sostenible de los mismos en las estrategias para implementar Acuerdos Ambientales Multilaterales (AAM) y mejorar la capacidad de los países para comparar y establecer objetivos para el consumo y la productividad de los recursos.

· Dirigir la financiación hacia el uso sostenible de los recursos reflejando los verdaderos costos de los recursos en la estructura de la economía (es decir, subsidios, regulación, impuestos, estímulos, infraestructura y planificación). Las recomendaciones adicionales incluyen canalizar el financiamiento privado hacia el uso sostenible de los recursos e incorporar el riesgo relacionado con los recursos en los mandatos de los bancos públicos y centrales.

· Incorporar opciones de consumo sostenible asegurándose de que los consumidores tengan la información correcta, tengan acceso y puedan costear bienes y servicios sostenibles. Estas medidas deben ir acompañadas de regulaciones para desincentivar o prohibir las opciones que requieren un uso intensivo de recursos (como los productos plásticos no esenciales de un solo uso).

· Hacer del comercio un motor del uso sostenible de los recursos mediante la creación de condiciones equitativas donde los verdaderos costos ambientales y sociales de los bienes se reflejen en los precios mediante la introducción de AMUMA en los acuerdos comerciales, por ejemplo.

· Crear soluciones y modelos de negocio circulares, eficientes en el uso de recursos y de bajo impacto que incluyan la basura, la reducción, el diseño ecológico, la reutilización, la reparación y el reciclaje, así como una regulación y evaluación de apoyo de los sistemas existentes.

Los autores del informe concluyeron que implementadas estas políticas en conjunto, pueden transformar el entorno construido, la movilidad, los sistemas alimentarios y energéticos, lo que resultará en un aumento de las energías renovables y la eficiencia energética, la descarbonización de la producción material, ciudades más transitables a pie y en bicicleta con mejor transporte público y oportunidades de trabajo remoto, así como así como una reducción de la pérdida y el desperdicio de alimentos.

Los países de ingresos altos y medianos altos verían un cambio en su dieta, alejándose de la proteína animal y ciudades más compactas, mientras que las economías de ingresos más bajos experimentarían un aumento en el uso de recursos para permitir una vida digna.

Se prevé que estos cambios sistémicos alcancen un máximo de extracción de recursos para 2040 y luego reduzcan su uso a sólo un 20 por ciento por encima de los niveles de 2020 para 2060.

“Las emisiones de gases de efecto invernadero se reducirían en más de un 80 por ciento, las existencias de materiales relacionados con el transporte y de construcción disminuirían en un 50 por ciento. y el 25 por ciento respectivamente, y el uso de la tierra para la agricultura disminuiría un 5 por ciento. Al mismo tiempo, la producción de alimentos aumentaría un 40 por ciento para sustentar a las poblaciones; incluso cuando hay crecimiento y seguridad alimentaria, la economía mundial crecería un 3 por ciento y el índice de desarrollo humano mejoraría un 7 por ciento, impulsando los ingresos y el bienestar”, sostienen en sus conclusiones.

Dado el fracaso hasta ahora en el cumplimiento de muchos compromisos políticos en los AAM y la urgencia de la triple crisis planetaria, el informe apoya acciones inmediatas, siguiendo el principio de «la mejor ciencia disponible».