En la jornada “Diseñando el futuro con madera sostenible”, organizada por PEFC en el marco del Madrid Design Festival, se expusieron los retos y oportunidades de la arquitectura en madera para crear los espacios del futuro. «Es necesaria la gestión sostenible de los espacios forestales bajo estrictos criterios de sostenibilidad y la trazabilidad del origen sostenible a lo largo de la cadena productiva, todo ello con una garantía como la que aporta el sello de certificación PEFC», señala Ana Noriega.

Fuente: PEFC España

ESPAÑA (27/2/2024).- En el marco del festival OFF del Madrid Design Festival, PEFC, la asociación que promueve la sostenibilidad forestal, organizó una jornada divulgativa en la que la sostenibilidad de la madera en la arquitectura, construcción e interiorismo fue el hilo conductor.

Varios fueron los temas que trataron los expertos y profesionales durante el encuentro, desde la gestión de los bosques, la descarbonización del sector constructivo, la renaturalización de los espacios urbanos o la aplicación de la madera al diseño y construcción de proyectos arquitectónicos, hasta los factores sociodemográficos que impulsan la demanda de madera en todos sus aspectos, incluyendo la formación y la divulgación.

La madera es un material biofílico que hace los lugares más acogedores para los usuarios y que al estar compuesto de carbono tiene un impacto positivo, absorbiendo 1 tonelada de carbono por cada metro cúbico utilizado, en comparación con el hormigón.

Si tenemos en cuenta que la industria de la construcción y el entorno construido son responsables del 40% de las emisiones de carbono a nivel global, promover una construcción sostenible con madera es la solución para la transición ecológica.

Ana Belén Noriega, CEO de PEFC España, remarcó estos aspectos, así como el hecho de que esta práctica y, especialmente, el uso de madera maciza industrializada contribuye a la descarbonización del entorno, ya que los árboles utilizados pueden volver a crecer para continuar captando carbono de forma segura.

Para que esto ocurra, es necesaria la gestión sostenible de los espacios forestales bajo estrictos criterios de sostenibilidad y la trazabilidad del origen sostenible a lo largo de la cadena productiva, todo ello con una garantía como la que aporta el sello de certificación PEFC.

Además, el uso de madera certificada en construcción fomenta una economía local trazable que genera un euro por cada euro invertido, tal y como recoge la “Guía para el fomento de la madera en la contratación pública de edificaciones sostenibles de 2023” de la Axencia Galega da Industria Forestal, convirtiendo este sector en un sector circular a nivel medioambiental y económico.

En el ámbito de la profesionalización del sector, Pablo Bustamante, Jefe del Departamento Madera, Mueble y Corcho del IES Virgen de la Paloma, expuso la necesidad de una formación reglada para la preparación y ocupación de puestos de trabajos ligados a la manipulación y transformación de la madera, a lo que se añade la escasez de profesionales en este ámbito.

Por ello, traccionar la demanda de madera que impulse unos trabajos cualificados desde el planteamiento de una nueva construcción es fundamental para que se dinamicen este tipo de formación y empleos y se cubran así las necesidades del mercado.

Fotografía 2 de Alberto Amores: 4 VPO en Garralda de Naza AyD y Rodrigo Núñez

Los arquitectos y diseñadores de proyectos constructivos en madera conocen bien los beneficios de este material como elemento clave en la sostenibilidad, por su comportamiento estructural, aislamiento térmico, hermetismo, regulación higrotérmica, confort e incluso olor y, además, su buen ratio de superficie útil frente a construida, así como la rapidez en la ejecución, aspectos muy valorados cuando se trata de construcciones urbanas.

Así lo explicaron Guillermo Santos, Arquitecto senior de ÁBATON y Passivhaus Designer, y Nazareth Gutiérrez, Fundadora y Directora de Naza AyD, con sus proyectos de reforma de la vivienda LVL y las 4VPO de Garralda, respectivamente. Ambos estudios emplean de forma holística la sostenibilidad, integrando los edificios en el paisaje y adaptando las viviendas a los usuarios para crear así espacios más habitables.

Fotografía 2 de Belén Imaz: Reforma LVL de Ábaton

Para concluir la jornada, Nuria Moliner, Arquitecta, Comunicadora y Creadora audiovisual, mencionó las palabras de la arquitecta Anna Heringer para quien “la sostenibilidad es sinónimo de belleza” e hizo una reflexión sobre cómo crear cultura y crear conciencia en base a una arquitectura con impacto social y medioambiental positivo, visibilizando aquellos proyectos sostenibles que hacen un mundo mejor y poniendo en valor el patrimonio existente a través de una nueva forma de comunicar para la sociedad.

Nuria, como presentadora de televisión, señaló que, los programas divulgativos son un ejemplo de cómo la sostenibilidad interpela a las personas afirmando que el episodio dedicado a la madera de Escala Humana de RTVE fue el más visto del programa.

Los asistentes pudieron disfrutar de la visita a la exposición que PEFC preparó para la ocasión con una selección de proyectos constructivos sostenibles que utilizan madera con certificación PEFC procedente de bosques gestionados de forma sostenible.