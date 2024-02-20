Para APICOFOM, la cancelación de obras públicas de Nación tendrá un fuerte impacto en las economías provinciales y suspensiones de personal

Para el sector empresarial foresto-industrial urgen encuentros con autoridades nacionales y provinciales para acordar puntos de acuerdo y consensos para no agravar la actual realidad socio económica, tanto general como sectorial. La preocupación por la cancelación de las obras públicas fue plantada en la reunión mensual de Comisión Directiva de la APICOFOM.

Fuente y fotos: APICOFOM

MISIONES (20/2/2024).- El tema fue uno de los principales analizados en la primera reunión del año de la Comisión Directiva de la Asociación de Productores, Industriales y Comerciantes Forestales de Misiones y NE de Corrientes (APICOFOM).

Al inicio del encuentro, los asociados presentes charlaron sobre las realidades del sector y las empresas, e intercambiaron opiniones sobre la actualidad económica en general y sus expectativas en particular.

Se puso de relieve la gran preocupación ante la cancelación de la obra pública, el fuerte impacto que ello significa para las economías provinciales y el efecto negativo por las suspensiones y los despidos de personal; por lo que para el sector empresarial urgen encuentros con autoridades nacionales y provinciales para acordar puntos de acuerdo y consensos para no agravar la actual realidad socio económica, tanto general como sectorial.

Guillermo Fachinello, presidente de APICOFOM, abrió la convocatoria hablando sobre las charlas que se mantienen con funcionarios del Ministerio de Hacienda, Finanzas, Obras y Servicios Públicos de la provincia de Misiones, en torno a diversos temas.

Fachinello también hizo mención al encuentro con el titular de la Secretaría de Industria y Desarrollo Productivo del Ministerio de Economía de la Nación, Juan Pazo, encabezando la comitiva de la Confederación Económica de Misiones (CEM).

Allí, junto a Wilfriedo Glesmann (APICOFOM), Gabriel Marangoni (por AMAYADAP) y los ministros del Agro y de la Producción, Facundo López Sartori, y de Industria, Federico Fachinello; se hizo mención al reclamo sobre el costo del combustible en Misiones y la necesidad imperante de contar con un precio diferencial.

Fachinello informó que se acordó desarrollar un trabajo conjunto con la Cámara de Estacioneros para analizar los costos y evaluar posibles acciones tendientes a una solución.

Tras el pedido para volver a implementar la Ley del “Seguro Verde”, sobre el cual el funcionario nacional dejó abierta la posibilidad de volver a contar con esa herramienta como fuente de financiamiento para el sector; y adelantó que desde Nación se confirmó la decisión de llevar adelante un encuentro de la Mesa Nacional de Competitividad de la Foresto Industria.

En torno a las novedades institucionales, se aprobó la propuesta de que Guillermo Sato sea representante de APICOFOM en la Federación Argentina de la Industria Maderera y Afines (FAIMA); y se habló sobre las próximas elecciones de autoridades de esa entidad.

El contador Alejandro Haene brindó precisiones sobre esas temáticas y se refirió además a los incrementos de Tasas por parte de algunos municipios; a la Resolución de la AFIP suspendiendo trabas bancarias e iniciación de juicios hasta el 31/07/2024; y la línea para compra del Banco de la Nación Argentina de cheques hasta 180 días, con tasa de interés en base a reciprocidad entre empresas y esa entidad.

Más adelante, Cristina Ryndycz brindó información sobre las gestiones institucionales, remarcando la invitación para el lanzamiento del “Plan Exportador” que se realizará en el Palacio San Martin (CABA) el próximo 29 de febrero; y la reunión con Cancillería (en el mes de mayo), para la presentación de la oferta exportable del sector foresto industrial.

También se refirió a la nueva edición de la Feria internacional de la madera (Bogotá – Colombia) del 14 al 17 de mayo; a la organización del nuevo dictado de la Diplomatura en uso y construcción eficiente con madera; y la edición 2024 de cursos de capacitación, adelantando que el de “Operación y mantenimiento de máquinas industriales” es el más solicitado por las empresas, y que está en definición otro destinado a mandos medios.