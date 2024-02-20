Chubut | Con más de 25 días de lucha contra el incendio en Los Alerces, los brigadistas lograron controlar y contener el fuego

Brigadistas del Sistema Nacional y Provincial de Manejo de Fuego, junto a la colaboración de otras provincias, finalmente lograron «controlar» el incendio en algunos sectores del Parque Nacional Los Alerces, sobre la cordillera del Chubut, y en otras zonas «contener el avance del fuego», pero hay focos que siguen activos y se mantiene el riesgo según las variaciones climáticas. La superficie total del incendio se estima en unas 6.985 hectáreas, aproximadamente.

Por Patricia Escobar

@argentinaforest

Fuente y fotos: PN Los Alerces y Gobierno de Chubut

CHUBUT (20/2/2024(.- «Como resultado del trabajo en conjunto con el Servicio Nacional de Manejo del Fuego, municipios y distintas instituciones, se lograron controlar algunos sectores del incendio y contener el avance del fuego en otros», indicó el gobierno de Chubut en un comunicado.

El último parte oficial sobre la evolución del foco que comenzó hace 25 días en el parque Nacional Los Alerces aclara que «a pesar de los avances que se lograron en el combate a las llamas, el foco sigue activo».

El informe confirma que, hasta el momento, «son cerca de 7 mil las hectáreas quemadas» de bosque nativo y formaciones arbustivas. La actividad se retomó a primera hora de hoy con sobrevuelos para monitoreo general y la observación con drones.

Además está previsto el «enfriamiento en determinados sitios, intervención sobre puntos calientes, tareas en focos activos con equipos de agua y ayuda de autobombas, recorridos y fajas cortafuegos».

Actualmente, son 281 las personas trabajando en este operativo en el que actúan grupos de apoyo y combatientes dependientes de las brigadas con base en la región y otros que llegaron de provincias tales como Santiago del Estero, Santa Fe y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Las instituciones que participan de forma activa, además del Servicio Nacional del Manejo del Fuego (SNMF) y del Servicio Provincial del Manejo del Fuego (SPMF), son Prefectura Naval, Ejército Argentino, Gendarmería Nacional Argentina y Policía.

También están desplegados sobre la zona Bomberos Voluntarios de distintas localidades, municipios de Esquel y Trevelin, Vialidad Provincial, Servicio Meteorológico y Puesto Sanitario de Villa Futalaufquen.

Al operativo están afectadas 46 camionetas, 6 drones, 2 carretones, topadoras, 2 camiones, 4 medios aéreos (helicópteros con helibalde y aviones hidrantes), 5 buses, 3 autobombas, 3 cuatriciclos y una embarcación.

La superficie total del incendio se estima en unas 6.985 hectáreas, aproximadamente. La reducción de se debe a los ajustes realizados con la información que se colecta en terreno diariamente.

Queda habilitada la navegación en todo el lago Futalaufquen

A partir del hoy martes 20 de febrero, queda habilitada nuevamente la navegación por todo el lago Futalafquen. Estuvo suspendida por el trabajo que se estuvo realizando con los medios aéreos para recargar agua y combatir el fuego.

Los servicios turísticos habilitados funcionan normalmente. Se recomienda conducir con precaución en Ruta Provincial 71 en el sector del Parque Nacional; por la circulación de los vehículos de emergencia.