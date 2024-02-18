Se necesitan 2 billones de dólares de inversión al año para triplicar la generación de energías renovables mundiales al 2030

Un nuevo informe internacional de Climate Analytics expone la importancia de lograr triplicar las energías renovables para sentar las bases para una rápida salida de la economía fósil. «La OCDE actualmente está muy lejos de este objetivo. Los países de la región que afirman ser líderes climáticos deben predicar con el ejemplo, no sólo aumentando las inversiones, sino también apoyando a otras regiones que necesitan financiación”, señalan autores del informe.

Fuente: Climate Analytics

ESTADOS UNIDOS (18/2/2024).- Un nuevo informe del grupo de expertos Climate Analytics concluye que se necesitan 8 billones de dólares de inversión para nuevas energías renovables y 4 billones de dólares para infraestructura de red y almacenamiento para alcanzar el objetivo de triplicar el año 2030 acordado en la COP28. En conjunto, 2 billones de dólares al año en promedio.

«Utilizar el financiamiento climático para movilizar 100 mil millones de dólares al año para su implementación en África subsahariana (cinco veces los niveles de inversión actuales) garantizaría el acceso a la energía para todos y alinearía a la región con el objetivo global. 2 billones de dólares al año parece un costo, pero en realidad es una opción. Estamos dispuestos a invertir más de 6 billones de dólares en combustibles fósiles a lo largo de esta década, más que suficiente para cerrar la brecha de inversión que se triplica. Ante esta elección, elegiría la opción más segura y de mejor valor: las energías renovables”, afirma el autor principal del informe y experto en análisis climático, el Dr. Neil Grant.

El informe calcula qué tan rápido deben actuar las diferentes regiones para triplicar las energías renovables globales en función de las capacidades actuales y las necesidades futuras.

La capacidad renovable en África subsahariana debe aumentar rápidamente en un factor de siete (el doble del promedio mundial) debido a la falta de inversión histórica y las necesidades de acceso a la energía. Se prevé que la OCDE duplique sus energías renovables para 2030, pero es necesario triplicarlas.

Acelerar las medidas en consonancia con esto cerraría el 60% de la brecha global entre la capacidad prevista en 2030 y el objetivo de triplicar.

“La OCDE necesita triplicar las energías renovables, pero actualmente está muy lejos de su objetivo. Los países de la región que afirman ser líderes climáticos deben predicar con el ejemplo, no sólo aumentando las energías renovables en casa, sino también apoyando a otras regiones que necesitan financiación para contribuir al objetivo de triplicar”, dice Claire Fyson, coautora de el informe y Jefe de Políticas de Climate Analytics.

Asia necesita escalar un poco más rápido que la OCDE, casi cuadruplicando su capacidad renovable para finales de la década. Asia es la única región que en términos generales está en camino de alcanzar el objetivo de triplicar, impulsada principalmente por las políticas de China y la India.

Sin embargo, los importantes oleoductos de carbón y gas en estos países corren el riesgo de que se bloqueen los activos o se ralentice la transición. Dado que las energías renovables crecerán con fuerza en la región, no se necesitan nuevas plantas de combustibles fósiles y se deben evitar.

“La industria de las energías renovables está lista para cumplir el objetivo global de triplicar. Pero para llegar a tiempo, necesitamos que los gobiernos tomen medidas urgentes para impulsar un mercado de energías renovables que ya está boyante. Las finanzas públicas son clave, especialmente el apoyo internacional para brindar acceso a capital de bajo costo para que los mercados emergentes se unan a la era de las energías renovables, garantizando una transición limpia, segura y justa para todos”, dice Bruce Douglas, director ejecutivo de Global Renewables Alliance, en reacción a el informe.

Triplicar las energías renovables para 2030 no es el final de la historia. El informe concluye que las energías renovables deben seguir creciendo con fuerza más allá del final de la década, multiplicándose por cinco para 2035 en comparación con 2022, para limitar el calentamiento a 1,5°C. A medida que los gobiernos comiencen a desarrollar sus objetivos para 2035 para la próxima ronda de NDC, deberían considerar cómo cumplir con la ambición de triplicar acordada colectivamente en la COP28.