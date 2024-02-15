Paraguay | Impulsarán un plan estratégico para el desarrollo de la industria forestal a largo plazo

La Federación Paraguaya de Madereros (Fepama) y el Ministerio de Industria y Comercio (MIC) acordaron impulsar un plan estratégico para el desarrollo de la industria forestal en Paraguay a largo plazo, con el objetivo de que se convierta en una política de Estado que trascienda gobiernos.

PARAGUAY (15/2/2024).- El ministro de Industria y Comercio, Javier Giménez, recibió a Raúl Legal, presidente de la Federación Paraguaya de Madereros (FEPAMA), y a otros integrantes de la directiva de este gremio, del que participó el viceministro de REDIEX, Rodrigo Maluff, para avanzar en un plan que permita potenciar la industria forestal con la idea de atraer nuevas inversiones y generar más empleos en el país.

“Se presentó un plan estratégico para el desarrollo de la industria forestal del Paraguay, a corto, mediano y largo plazos, que debería ser ejecutado al menos por 20 años para que se convierta en una política de Estado que trascienda los próximos gobiernos, sin importar signos, de tal manera que se pueda tener garantía de cumplimiento”, explicó Legal, luego de la reunión.

“El sector forestal tiene gran potencial pero necesitamos articular acciones, porque hay aspectos que necesitamos destrabar, como el financiamiento a las plantaciones, la renovación del parque industrial que está desfasado y que debe ajustarse a los nuevos tiempos. Por eso presentamos un resumen del para explicar en qué consiste, cuáles son los objetivos y qué pretendemos lograr con eso”, añadió Legal.

En la primera reunión de trabajo, realizada en el MIC, se acordó que el siguiente paso será la realización de un diagnóstico del sector y la conformación de una mesa trabajo conjunta de la que tomará parte la Red de Inversiones y Exportaciones (REDIEX).

El directivo de la Fepama sostuvo que no se trata precisamente de una nueva legislación para el sector forestal, aunque quizá la realización de “algunos ajustes” de las normas y Decretos reglamentarios. “Por ejemplo, deben darse incentivos y otras cosas para tipos de industrias, ya que las grandes necesitan incentivos fiscales”, añadió, como ejemplo de política de Estado.

Legal recordó que existe mucho interés en Paraguay de grandes inversionistas, y que por eso justamente es necesario contar con una herramienta adecuada que indique el camino a seguir en el sector forestal.

Explicó que uno de los temas abordados fue la importancia del ordenamiento territorial, que las plantaciones se encuentren en lugares cercanos a la industria por el costo de la logística y que los créditos debería darse a tasas de desarrollo y no comerciales por tratarse de inversiones a largo plazo. “Todos estos aspectos abarca el plan pero que hay que desarrollar”, sostuvo.

El titular de la Fepama mencionó como algunos de los objetivos la necesidad de potenciar las empresas paraguayas existentes, mayoritariamente pequeñas y medianas, así como “atraer empresas de gran tamaño como Paracel de Concepción, o las industrias de tableros que requieren mucha inversión y empleos”.

Como aspectos positivos destacó la posibilidad de fortalecer las exportaciones, atender el creciente consumo local y hasta desarrollar nuevas formas de energía a partir de la biomasa.

Participaron además de la reunión integrantes de la comisión directiva de la Fepama, como Manuel Giménez Gaona, vicepresidente del gremio; Ramón González y Herib González, miembros del citado organismo; Kastel Ferbel, Ricardo Kirilut y también Martin Forssen, inversionista con Silvipar SA en Cnel Bogado.

En la reunión se habló también de los 74 años de vida de la Fepama y de los trabajos que realizan.

Los directivos de la Fepama mostraron las cifras positivas y el impacto que puede tener el desarrollo del sector forestal en Paraguay, en cuanto a inversiones, plantaciones forestales, industrias, creación de empleos, divisas al país, ingresos tributarios, etc.

El ministro se mostró muy interesado realizando varias preguntas, cuyas respuestas serán entregadas en una próxima reunión de trabajo entre ambas instituciones con el apoyo de REDIEX.

“Vamos a ir profundizando este tema y vamos a ver la posibilidad de contratar técnicos especializados que hagan un relevamiento, un diagnóstico, para saber en qué circunstancias estamos hoy día y hacia dónde queremos avanzar”, amplió Legal.

“La idea es que este instrumento nos ayude a ordenar el sector y tengamos claras las reglas de juego de tal forma que aquel que tiene su emprendimiento forestal, industria forestal, pueda tener las reglas claras, y aquel que quiera venir a nuestro país, conozca cuáles son las reglas en este país; creemos que podemos captar inversionistas de gran porte”, concluyó el presidente de la Fepama.