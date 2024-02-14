Desarrollo rural | Destacan la innovación como herramienta de transformación para mejorar la calidad de vida de las familias de agricultores

Estados Miembro, líderes mundiales y expertos en innovación y cooperación al desarrollo sostenible se reúnen en Roma para participar en el 47º Consejo de Gobernadores del Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola (FIDA) de las Naciones Unidas. App, plataformas digitales, sistemas de información climática impulsados por IA, tecnología blockchain o billeteras virtuales, vienen siendo impulsadas con el objetivo es llevar iniciativas a escala mundial, para acelerar la inclusión y la resiliencia de la población rural y los grupos vulnerables.

Fuente: FIDA

ROMA (14 de febrero de 2024).- Frente al aumento del hambre, la inestabilidad económica, la creciente desigualdad y los estragos del cambio climático, una revolución silenciosa se abre camino de forma decidida, y es impulsada por la innovación.

Para los pequeños agricultores de algunos de los rincones más remotos del planeta, la innovación no es tan solo una palabra de moda, sino un recurso esencial con la capacidad de remodelar el futuro de la agricultura.

«La innovación genera y potencia nuevas ideas, enfoques y oportunidades para superar de forma sostenible los retos a los que se enfrentan a diario los productores rurales», sostiene Álvaro Lario, presidente del Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola (FIDA) de las Naciones Unidas.

En su intervención durante la apertura del 47º Consejo de Gobernadores del FIDA en Roma, que este año se centra en el tema «Innovación para un futuro con seguridad alimentaria» y en las necesidades de los pequeños productores de los países en desarrollo, Lario subrayó: «Nunca debemos dejar de tener un impacto positivo para los que más lo necesitan, y por eso estamos constantemente innovando».

El Presidente del FIDA señaló que la innovación no siempre consiste en tecnologías punteras, sino que puede adoptar muchas formas y encontrarse en muchos lugares, incluidas las comunidades rurales y entre los propios agricultores y productores.

«Muchas innovaciones se desarrollan en colaboración con las personas con las que trabajamos sobre el terreno. Los empresarios agrícolas de los países en desarrollo son algunos de los más innovadores y dinámicos del mundo. No es que nosotros les llevemos las innovaciones, sino al contrario: son ellos los que nos las traen a nosotros», remarcó Lario a los jefes de Estado, líderes gubernamentales y representantes de los 178 Estados Miembros del FIDA.

App e Inteligencia Artificial para el desarrollo rural

Entre los oradores, Bhaskar Chakravorti, decano de Comercio Internacional de la Escuela Fletcher de la Universidad Tufts, destacó la importancia de la «pequeña Inteligencia Artificial (IA)».

Chakravorti citó un estudio de caso en Tanzania sobre una aplicación tratamientos de cultivos infectados por plagas que fue desarrollada específicamente para ofrecer tratamientos disponibles a nivel local. Solo con subir fotos a la aplicación, los agricultores ahorraron 100 millones de dólares estadounidenses en pérdidas en sus cosechas. En todo el país, el impacto supuso un ahorro de 25 000 millones de dólares.

«Cuando se piensa en inversión, el importe es relativamente bajo, pero el rendimiento es enorme, y las medidas que hay que tomar son sencillas», afirmó Bhaskar Chakravorti, decano de Comercio Internacional de la Escuela Fletcher de la Universidad Tufts,.

En un encuentro con la prensa, Elizabeth Nsimadala, agricultora y emprendedora agrícola de Uganda, que también preside la Federación de Agricultores de África Oriental, reiteró la importancia de la inversión y de la información. «Nos faltan las soluciones», afirmó. «Los pequeños agricultores tienen que mirar al cielo y rezar a Dios para que llueva».

Algunas de las nuevas ideas y enfoques debatidos durante el evento se expusieron en el mercado de innovaciones donde se presentaron, por ejemplo, sistemas de información climática impulsados por IA que mantienen a los agricultores al tanto de los cambios en los patrones meteorológicos, y tecnología blockchain y Web3 para billeteras digitales que permiten a la población rural recibir y realizar pagos digitales con facilidad.

Las soluciones presentadas en el mercado de innovaciones pretenden generar un amplio cambio sistémico que, en última instancia, ayude a los pequeños agricultores a aumentar su producción y mejorar sus medios de vida, al tiempo que refuerzan su resiliencia frente a perturbaciones como el cambio climático, los conflictos y la inestabilidad económica.

Estos cambios pueden tener repercusiones de amplio alcance, ya que los pequeños agricultores producen un tercio de los alimentos del mundo, y hasta el 70% en algunos países en desarrollo.

El FIDA viene a la vanguardia de la adopción de la IA en los proyectos de desarrollo rural. Mediante el uso de soluciones de IA de Microsoft, el organismo especializado de la ONU construyó Omnidata, una plataforma analítica centralizada que conecta datos, cuadros de mando, visualizaciones y análisis impulsados por el aprendizaje automático y la IA para abordar las necesidades de los pequeños agricultores a través de inversiones específicas.

También el FIDA y el Grupo del Banco Interamericano de Desarrollo (Grupo del BID) anunciaron que están explorando una colaboración para desarrollar billeteras digitales universales adaptadas a las necesidades de los pequeños agricultores.

El objetivo es llevar la iniciativa a una escala mundial, para acelerar la inclusión y la resiliencia de la población rural y los grupos vulnerables.

La igualdad de género, esencial para acabar con el hambre y la pobreza

Durante el Consejo de Gobernadores, el FIDA premió, entre las iniciativas que financia, a los proyectos más exitosos a la hora de impulsar la igualdad de género y el empoderamiento de la mujer. La ceremonia de entrega de los Premios del FIDA sobre cuestiones de género mostraron las mejores prácticas desarrolladas en Bolivia, Camboya, Ghana, Madagascar y Montenegro, y destacaron el compromiso del FIDA de impulsar un cambio positivo en las comunidades y economías rurales.

En la premiación, Roberto Bonifacio del Programa Pro Camelidos, apoyado por el FIDA en Bolivia, recibió el reconocimiento y destacó que el fortalecimiento de capacidades de las mujeres rurales en temas productivos y de liderazgo ha hecho que su economía mejore y hoy sean valoradas por su comunidad.

El programa Pro Camelidos ha generado un impacto positivo para 25 mil familias ganaderas del altiplano boliviano.

Los Premios del FIDA sobre cuestiones de género se fundamentan en la creencia de que abordar las causas fundamentales de la desigualdad de género es crucial para reducir el hambre y la pobreza. Reducir la brecha de género en la productividad agrícola y la brecha salarial en el empleo agrícola podrían reducir potencialmente la inseguridad alimentaria mundial en unos 2 puntos porcentuales, y así mejorar la nutrición, los medios de vida y contribuir a la sostenibilidad de los sistemas alimentarios.

Serbia se convierte en Estado Miembro del FIDA; los Estados Miembros aprueban la adhesión de Lituania

En uno de los puntos del orden del día, los miembros del Consejo de Gobernadores dieron la bienvenida a Serbia como Estado Miembro. Lituania también ha sido confirmada hoy como nuevo Estado miembro del FIDA, si bien su adhesión se hará efectiva en cuanto deposite su instrumento de adhesión ante el Secretario-General de las Naciones Unidas.