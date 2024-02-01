UNESCO manifestó su preocupación y solidaridad con los brigadistas que combaten el incendio del Parque Nacional Los Alerces

Desde la UNESCO emitieron un comunicado expresando su preocupación por los incendios forestales que afectaron más de 2500 hectáreas del Parque Nacional Los Alerces, en Chubut, Argentina. «Elogiamos a los cientos de bomberos argentinos que están trabajan para controlar el incendio y a las autoridades nacionales y locales que apoyan estos esfuerzos para salvar este prístino sitio natural del Patrimonio Mundial», manifestó Lazare Eloundou Assomo.

URUGUAY (1/2/2024).- La UNESCO expresó su pleno apoyo a los bomberos y las autoridades argentinas en relación con el incendio que se declaró en la noche del jueves 25 de enero de 2024 en la parte oriental del sitio del Patrimonio Mundial en Argentina, situado en el norte de la Patagonia.

“Elogiamos a los cientos de bomberos argentinos que están trabajan para controlar el incendio y a las autoridades nacionales y locales que apoyan estos esfuerzos para salvar este prístino sitio natural del Patrimonio Mundial. Estamos en contacto con las autoridades argentinas y dispuestos a prestarles asistencia técnica, si la necesitan, en el marco de nuestras competencias”, manifestó Lazare Eloundou Assomo, director del Patrimonio Mundial de UNESCO.

«Desde la Oficina Regional de UNESCO expresamos nuestra solidaridad y apoyo al pueblo argentino ante esta dura tragedia que afecta a un Patrimonio de toda la Humanidad», señaló, por su parte, el director de la Oficina Regional de UNESCO Montevideo, Ernesto Fernández Polcuch.

Inscrito en la Lista del Patrimonio Mundial en 2017, el Parque Nacional de Los Alerces está situado en los Andes al norte de la Patagonia y su límite occidental coincide con la frontera chilena. Sucesivas glaciaciones han moldeado el paisaje de la región creando rasgos espectaculares como morrenas, circos glaciares y lagos de aguas cristalinas.

Este lugar es vital para la protección de algunas de las últimas extensiones de bosque patagónico continuo en estado casi incontaminado y es el hábitat de varias especies de flora y fauna endémicas y en peligro.

Se informa de que el incendio forestal se propagó rápidamente, en la zona del lago Futalaufquen, en la provincia de Chubut, tanto dentro del Parque Nacional como fuera de él, y ya ha consumido aproximadamente 2500 hectáreas, del total de 188.379 hectáreas del sitio y las 207.313 hectáreas de la zona de amortiguamiento circundante.