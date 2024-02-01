Últimas noticias

Opinión

Otras notas de opinión
AmbienteInternacionales

UNESCO manifestó su preocupación y solidaridad con los brigadistas que combaten el incendio del Parque Nacional Los Alerces

Patricia Escobar
Por Patricia Escobar
621

Desde la UNESCO emitieron un comunicado expresando su preocupación por los incendios forestales que afectaron más de 2500 hectáreas del Parque Nacional Los Alerces, en Chubut, Argentina. «Elogiamos a los cientos de bomberos argentinos que están trabajan para controlar el incendio y a las autoridades nacionales y locales que apoyan estos esfuerzos para salvar este prístino sitio natural del Patrimonio Mundial», manifestó Lazare Eloundou Assomo.

URUGUAY (1/2/2024).- La UNESCO expresó su pleno apoyo a los bomberos y las autoridades argentinas en relación con el incendio que se declaró en la noche del jueves 25 de enero de 2024 en la parte oriental del sitio del Patrimonio Mundial en Argentina, situado en el norte de la Patagonia.

“Elogiamos a los cientos de bomberos argentinos que están trabajan para controlar el incendio y a las autoridades nacionales y locales que apoyan estos esfuerzos para salvar este prístino sitio natural del Patrimonio Mundial. Estamos en contacto con las autoridades argentinas y dispuestos a prestarles asistencia técnica, si la necesitan, en el marco de nuestras competencias”, manifestó Lazare Eloundou Assomo, director del Patrimonio Mundial de UNESCO.

El directivo indicó que se encuentran en contacto con las autoridades argentinas. “Estamos dispuestos a prestarles asistencia técnica, si la necesitan, en el marco de nuestras competencias», fue el mensaje de Eloundou Assomo.

«Desde la Oficina Regional de UNESCO expresamos nuestra solidaridad y apoyo al pueblo argentino ante esta dura tragedia que afecta a un Patrimonio de toda la Humanidad», señaló, por su parte, el director de la Oficina Regional de UNESCO Montevideo, Ernesto Fernández Polcuch.

Inscrito en la Lista del Patrimonio Mundial en 2017, el Parque Nacional de Los Alerces está situado en los Andes al norte de la Patagonia y su límite occidental coincide con la frontera chilena. Sucesivas glaciaciones han moldeado el paisaje de la región creando rasgos espectaculares como morrenas, circos glaciares y lagos de aguas cristalinas.

Este lugar es vital para la protección de algunas de las últimas extensiones de bosque patagónico continuo en estado casi incontaminado y es el hábitat de varias especies de flora y fauna endémicas y en peligro.

Se informa de que el incendio forestal se propagó rápidamente, en la zona del lago Futalaufquen, en la provincia de Chubut, tanto dentro del Parque Nacional como fuera de él, y ya ha consumido aproximadamente 2500 hectáreas, del total de 188.379 hectáreas del sitio y las 207.313 hectáreas de la zona de amortiguamiento circundante.

 

Artículo anterior
InFoPro Misiones | Precios de productos forestales vigentes en febrero de 2024
Artículo siguiente
Terrazas verdes y más árboles en los barrios, entre las estrategias que contribuyen para la construcción de ciudades más frescas
Patricia Escobar
Patricia Escobar

Artículos relacionados

Fuente de información forestal, foresto-industrial y ambiental de Argentina y América Latina

Contacto

Director: Marcelo Almada 
Contacto: gerencia@argentinaforestal.com 

Grupo Misiones Online.Com SA 
Tel: +54 (0376) 4425800 

Editora/periodista : Patricia Escobar 
Contacto: redaccion@argentinaforestal.com 
Cel: (+54)9 376 15 4 131636

Categorías

AF JovenAF Mujeres ForestalesAgenda ForestalAmbienteAves del MundoBiodiversidadCambio ClimáticoConservaciónConstruir con MaderaContenido PatrocinadoCosta RicaDestacadasEducaciónEnergías RenovablesGalería de videosGuia ForestalInstitucionalesLegislación y proyectosManejo de FuegoMemorias&ReconocimientosOpiniónParques NacionalesPrecios de Productos ForestalesPueblos OriginariosReservas Naturales PrivadasSaludSur ForestalTecnologías
Valor Ambiental

redaccion@argentinaforestal.com | ventas@argentinaforestal.com | lectores@argentinaforestal.com | gerencia@argentinaforestal.com
Dirección | Troazzi S/N - Posadas - Misiones