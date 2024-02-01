Últimas noticias

InFoPro Misiones | Precios de productos forestales vigentes en febrero de 2024

Tras la publicación de los datos del IPIM por el INDEC, y bajo el acuerdo unánime del directorio del Instituto Forestal Provincial (InFoPro), informaron que rige la actualización de los precios de la materia prima forestal para el mes de febrero de 2024, que evidenció un incremento de un 54,0 porciento con respecto al mes anterior. Los valores son precios en pesos (sin IVA) por tonelada de chip leña puesto sobre camión, por tonelada de rollos aserrables y laminables puesto en camión, y precios de chip pulpable, puesto en fábrica.

 

 

