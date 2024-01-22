Daniel Innerarity en la CEPAL | El filósofo analizó las nuevas tecnologías digitales, la Inteligencia Artificial y los peligros que pueden representar para la democracia

El destacado filósofo y ensayista español fue el octavo expositor en participar en el Ciclo de Conferencias Magistrales organizado para conmemorar el 75° aniversario de la CEPAL de las Naciones Unidas. En su conferencia titulada “El futuro de la democracia en una sociedad digital”, destacó que la humanidad vive un momento de profundo desconcierto ante un conjunto de tecnologías (Inteligencia Artificial) que parecen muy prometedoras desde el punto de vista democrático, pero al mismo tiempo muy amenazantes para el propio sistema democrático.

CHILE (22/1/2024).- “¿La democracia va a acabar arruinada con la intromisión del conjunto de nuevas tecnologías? No creo… Esto va a acabar bien”, afirmó Daniel Innerarity, catedrático de filosofía política y social e investigador de la Fundación Vasca para la Ciencia (Ikerbasque) en la Universidad del País Vasco, durante una conferencia magistral dictada en la sede principal de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) en Santiago, Chile.

“Las máquinas y los humanos pensamos de manera muy distinta. Estamos sobrevaluando la inteligencia de las máquinas e infravalorando nuestra inteligencia. Pero, sobre todo, estamos pensando que las dos están en la misma dirección y se dedican a las mismas cosas. Que los robots vayan a desarrollar en el futuro determinadas tareas, no significa que nosotros nos vamos a quedar sin trabajo, sin nada que hacer”, afirmó Innerarity, quien fue recibido por el secretario ejecutivo de la CEPAL, José Manuel Salazar-Xirinachs.

Innerarity, director del Instituto de Gobernanza Democrática y titular de la Cátedra Inteligencia Artificial y Democracia del Instituto Universitario Europeo en Florencia, participó en el Ciclo de Conferencias Magistrales organizado para conmemorar el 75º aniversario de la CEPAL. Ofreció una presentación titulada “El futuro de la democracia en una sociedad digital”, la octava de la serie iniciada en julio de 2023 y programada hasta marzo de 2024.

“Hemos estado pensando que el ecosistema humanos-máquinas son dos realidades demasiado similares. La inteligencia humana y la inteligencia artificial son dos inteligencias de naturaleza diferente. No se trata de hacer competir la una con la otra, sino de generar un ecosistema en el que nos beneficiemos los unos de los otros”, destacó.

Durante su presentación, Innerarity reconoció que existe una crisis de la democracia, porque no está funcionando bien la ‘correa de transmisión’ entre la ciudadanía, la representación pública y las instituciones.

Advirtió que el gran tema, desde el punto de vista político, tecnológico y legal, es cómo protegemos las decisiones futuras.

“Vivimos en sociedades abiertas, dinámicas, abiertas al cambio. Pero las tecnologías digitales están diseñadas para alimentarse de datos del pasado”, señaló.

Asimismo, subrayó que una cuestión política, ambigua, discutible y controvertida no puede ser abordada por un algoritmo.

“Las máquinas toman buenas decisiones cuando se trata de problemas para los cuales hay muchos datos, el input y el output están claros, las soluciones son binarias y hay un contexto de estabilidad generalizada. Si tienes eso, que decida una máquina. Si no tienes eso, si lo que tienes es pocos datos, no se sabe muy bien cuál es el objetivo, hay incertidumbre, los problemas son ambiguos, lo tenemos que hacer los humanos”, afirmó.

Durante su intervención de bienvenida, el secretario ejecutivo de la CEPAL destacó que con la conferencia magistral del filósofo da continuidad al ciclo de conferencias con el que celebra su historia y sus logros y, a través del cual, estimula la reflexión para aumentar sus capacidades de contribuir más y mejor con los esfuerzos y aspiraciones de los países de la región.

“Qué mejor que comenzar este año 2024 con Daniel Innerarity, prolífico autor y pensador sobre los retos de la política, la democracia, la revolución digital y la Inteligencia Artificial y la interacción de todo esto con nuestra pregunta fundamental en la CEPAL sobre cómo construir un futuro más productivo, inclusivo y sostenible y, el foco de la conferencia de hoy, un futuro más democrático y una mayor capacidad de los sistemas políticos para generar prosperidad”, destacó Salazar-Xirinachs.

“Para la CEPAL, institución cuya misión principal es desarrollar narrativas de diagnóstico y de recomendaciones para el cambio económico y social, basadas en una mezcla de teorías y evidencia sólida y persuasiva, las preguntas sobre el papel del conocimiento en transformar la economía y la sociedad son absolutamente fundamentales”, señaló el alto funcionario de las Naciones Unidas.

Daniel innerarity es el octavo conferencista en participar en el ciclo organizado para celebrar el septuagésimo quinto aniversario de la CEPAL, fundada en 1948 como una de las cinco comisiones regionales de las Naciones Unidas.

Hasta marzo de 2024, otros pensadores prominentes se darán cita en la sede de la Comisión en Santiago para presentar sus visiones e ideas sobre los retos del mundo y de la región.