La ruptura de una de las rutas marítimas más transitadas del mundo expuso la vulnerabilidad de la economía china, dependiente de las exportaciones, a los problemas de suministro y los shocks de la demanda externa.

Fuente: con informacón de Reuters

SUIZA (18/1/2024).- En un discurso pronunciado el martes en el Foro Económico Mundial de Davos, el primer ministro Li Qiang enfatizó la necesidad de mantener las cadenas de suministro globales «estables y fluidas», sin referirse específicamente al Mar Rojo.

Vincent Clerc, consejero delegado de Maersk, dijo el miércoles que la interrupción del transporte marítimo mundial causada por los ataques a buques en el mar Rojo probablemente durará al menos unos meses.

Maersk y otras grandes navieras han ordenado a cientos de buques comerciales que se mantengan alejados del mar Rojo, enviando los buques por la ruta más larga alrededor de África en respuesta a los ataques a la navegación por parte de la milicia hutí.

«Para nosotros esto significará tiempos de tránsito más largos y probablemente interrupciones en la cadena de suministro durante unos meses como mínimo, esperemos que más cortos, pero también podría ser más largo porque es muy impredecible cómo se está desarrollando esta situación», dijo Clerc, hablando en el Foro de Mercados Globales de Reuters en Davos.

Las tarifas de los fletes se han más que duplicado desde principios de diciembre, según el índice mundial de contenedores de la consultora marítima Drewry, mientras que fuentes de aseguradoras afirman que las primas de los seguros de riesgo de guerra para los envíos a través del mar Rojo también están subiendo.

Algunos directivos de bancos han manifestado su preocupación por la posibilidad de que la crisis genere presiones inflacionistas que acaben retrasando o anulando los recortes de los tipos de interés.

«Esto es extremadamente perturbador porque cerca del 20% del comercio mundial transita por el estrecho de Bab al-Mandab. Es una de las arterias más importantes del comercio mundial y de las cadenas mundiales de suministro, y ahora mismo está atascado», afirmó Clerc.

El martes, un granelero de bandera maltesa y propiedad griega fue alcanzado por un misil cuando navegaba en dirección norte por el mar Rojo.

El mes pasado se estableció una coalición liderada por Estados Unidos para salvaguardar el tráfico comercial en el mar Rojo.

La semana pasada, Estados Unidos y Reino Unido iniciaron ataques aéreos contra objetivos militares hutíes en Yemen en represalia por los ataques a la navegación por parte de los hutíes. El ejército estadounidense llevó a cabo nuevos ataques esta semana.

Los hutíes afirman que actúan en solidaridad con los palestinos y han amenazado con ampliar los ataques para incluir a los buques estadounidenses.