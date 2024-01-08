Más madera | Baños amplios y luminosos con el efecto moderno que da la mezcla de acabados y terminaciones sencillas en la deco interior

Con ideas originales y elegantes, la madera aporta a dar al baño un toque moderno y con estilo donde la naturaleza está presente: formas, materiales y accesorios que harán del espacio un templo. Combinando la madera con mármol, papel pintado, muebles con diseños sencillos o toques en diferentes materiales sostenibles son tendencias en la decoración de interiores. No te pierdas estas creativas opciones de ambientación.

Fuente: Con información del portal español Interiores

ESPAÑA (8/1/2024).- A la hora de decorar un baño moderno, no solo debes tener en cuenta la comodidad, también la estética es fundamental. Mármoles, papeles pintados, efectos en dorado, apliques únicos, detalles en negro y mucho estilo son clave para conseguirlo. Pero también muebles suspendidos, inodoros con la cisterna empotrada o muebles con varias funciones. La revista española Interiores reunió algunos baños modernos para difundir algunas ideas, e inspirar con ellas a llevar más madera a tu casa. ¡Son impresionantes!

1. Muebles con palillería

Uno de los recursos más en tendencia son las paredes de palillería de madera. Pero lo mejor es que esta tendencia se ha extendido también a los frentes de los muebles y en el baño ¡queda genial! Más aún cuando se combina con un lavabo de mármol que le suma ese punto sofisticado y detalles en negro, como la grifería de caño alto, los espejos redondos y los tiradores que se encargan de contribuir a ese estilo tan moderno.

2. Papel pintado y madera

El baño es una estancia perfecta para quitarse el miedo a instalar papel pintado. Es muy adecuado para darle un aspecto más moderno y mucho más vistoso a las paredes, siempre que cuente con los acompañantes adecuados. En este caso, se ha escogido un papel pintado de inspiración geométrica que evoca a los años 70 sin restar modernidad gracias a la combinación con los muebles a medida de lineas limpias.

3. Un toque natural en el mismo revestimiento

Emplear un solo revestimiento en tu baño hará que parezca más amplio, pero también más luminoso. En este caso, el mismo mármol se ha empleado tanto para paredes como para suelos. Pero lo que aporta el toque más moderno es la bañera y lavabos de formas ovaladas en un delicado blanco.

4. Mármol y madera

Ya hemos hablado del mármol. Pero si, además, lo combinas con una madera oscura con un acabado nogal –muy de moda– conseguirás un baño moderno y muy actual. Con estos acabados, te recomendamos que el resto de revestimientos sean de un color claro, suave y luminoso.

5. Mezcla de acabados

No hay ningún sitio que diga que la mezcla de acabados no puede ser la clave para conseguir un estilo moderno en el baño. Aquí el color topo y la madera de los muebles, el cristal y los discretos detalles en dorado se unen para conseguir ese efecto actual. Y todo también gracias a las líneas rectas y sencillas que caracterizan el mobiliario.

El estilo minimalista está íntimamente relacionado con el moderno. Y este baño es un buen ejemplo de ello. Ambas tendencias presumen de abusar con estilo de las líneas rectas y de emplear colores neutros.

6. Más amplio y luminoso

Los muebles y piezas suspendidas conseguirás dotar de mucha amplitud a cualquier baño, además de llevar un aspecto muy moderno. Pero es que, además, en esta propuesta, se ha reducido el ruido visual al mínimo, con la cisterna empotrada en la pared.

7. El gusta por el estilo minimal

El estilo minimalista está íntimamente relacionado con el moderno. Y este baño es un buen ejemplo de ello. Ambas tendencias presumen de abusar con estilo de las líneas rectas y de emplear colores neutros.

8. Contraste de formas

Si quieres un baño moderno con un aspecto dinámico, mezcla las líneas rectas con las curvas con equilibrio. Mira esta propuesta: los estantes suspendidos a modo de mueble de lavabo de líneas rectas, contrastan con el lavamanos y el espejo de líneas curvas.