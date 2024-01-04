UPCN Misiones concretó en 2023 el pase a planta permanente de 12 agentes públicos que se desempeñan en Ecología

“El diálogo con las autoridades permitió reconocer la estabilidad laboral necesaria por la función importante de este grupo de trabajadores y sus méritos, y compartimos esta buena noticia que consideramos una justa medida del gobierno provincial”, señaló el secretario general de la Unión del Personal Civil de la Nación (UPCN), Jorge Armando Giménez.

Por Patricia Escobar

El pase a planta permanente se informo a fines del año 2023, en el Marco del Convenio oportunamente firmado entre UPCN y Autoridades del Gobierno de la Provincial.

Se concretó la estabilidad laboral para un grupo de 12 trabajadores y trabajadoras, en esta oportunidad para un sector del Ministerio de Ecología, con la sanción del Decreto N° 24.446 firmado por el entonces Gobernador Oscar Herrera Ahuad, el Ministro de Hacienda Adolfo Safrán y el entonces Ministro de Ecología y Recursos Naturales Renovables, Victor Kreimer.

“Se hizo estricta Justicia, para estos trabajadores, que reunian los requisitos y con méritos suficientes para merecer esta justa medida del Gobierno Provincial”, señaló Jorge Armando Giménez, secretario general de UPCN, a través de un comunicado de prensa del sindicato.

Adolfo Safrán (Secretario de Hacienda de Misiones y Jorge Armando Gimenez (UPCN).

“Agradecemos la permanente gestión de todos los involucrados en llevar tranquilidad laboral en la mesa del trabajador del sector ecológico de la provincia.

Seguimos trabajando para valorizar los derechos laborales y continuar por este camino de diálogo y consenso para alcanzar objetivos como el logrado”, agregó Giménez.

En una entrevista con el secretario de Medio Ambiente y Turismo del gremio, Walter Antenen, explicó que “por antigüedad, características del trabajo técnico y funciones que desempeñan, se logró el pase a planta de este grupo que se desempeña en el Ministerio de Ecología.

Los tramites de la administración pública tienen sus demoras, pero la gestión estaba en marcha en el marco de las Mesas de Diálogo que mantenemos con las autoridades provinciales”, aclaró el gremialista, frente a la decisión que comunicó en diciembre de suspender toda designación en planta permanente en el Estado Provincial hasta diciembre de 2024, por las razones de ajustes de público conocimiento frente a las medidas adoptadas por las medidas del nuevo gobierno nacional que lleva adelante el presidente Javier Milei.

“Entendemos que es una buena noticia para los trabajadores de Ecología, resultado de las gestiones de UPCN y que la queremos dar a conocer. Mientras hay tantas noticias de despido a nivel nacional, en Misiones se hace un esfuerzo dentro de lo que se puede. Esta fue una de las últimas medidas de Herrera Ahuad, para dar respuesta a una necesidad de estabilidad laboral que era necesaria para este grupo de personas, y es un gesto que valoramos”, indicó Atenen.

“Si bien tenemos compañeros en lista de espera que aún no logramos su pase, entendemos la situación crítica que se está atravesando y vamos a mantener las mesas de diálogo con las nuevas autoridades provinciales para ponernos a disposición y evaluar cómo se trabajará en adelante, esperando que las cosas mejoren al 2025. Es una realidad que las medidas de Nación y la quita de recursos con leyes como la 26.331 de Bosques Nativos y otros, afectan el trabajo en el territorio en Ecología, en el área de Control Forestal”, adelantó Atenen.

Mesas de dialogo permanente

Para UPCN, este año será clave mantener abiertas y dinámicas las Mesas de Diálogo entre el gremio y los representantes del Estado Provincial. “Esperamos pronto reunirnos con el actual ministro Martín Recamán, quien era parte del equipo de gestión anterior en Ecología y está en conocimiento de la situación de los trabajadores de Control Forestal. Nosotros estamos disposición”, dijo Atenen.

Desde UPCN continuaran luchando por la jerarquización del trabajo de los inspectores y guardabosque en Misiones, con un proyecto de Ley del Estatuto de Guardabosque que deberá ser debatido con el Ejecutivo para presentarlo este año a la Cámara de Diputados.