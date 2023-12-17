Empresa forestal brasileña logra crecimientos récord de 55 M³/Ha/Año con eucalipto

Se trata de la empresa Eucatex. En 2020 se alcanzó un récord histórico de 50,9 m3/ha/año. Ahora, en 2023, a pesar de diversas adversidades como plagas y mal tiempo, el grupo celebra nuevos récords, según explica el ingeniero forestal Hernon Ferreira, director forestal de Eucatex.

Fuente: Malinovski

BRASIL (17/12/2023).- Según el Resumen Público 2023 del Plan de Manejo Forestal del Grupo Eucatex, el área total de operación de la empresa supera las 41,9 mil hectáreas. En 2022, el área destinada exclusivamente a la plantación de eucaliptos con fines industriales fue de 34,7 mil hectáreas, ubicadas en las regiones de Salto y Botucatu, en el interior de São Paulo.

Con esto, la empresa logró producir poco más de 1,8 millones de metros cúbicos de madera para sus unidades fabriles.

Históricamente, Eucatex ha logrado excelentes tasas de crecimiento con sus bosques. El año pasado (2022), el Incremento Anual Promedio (IMA) de los bosques del grupo fue de 46,1 metros cúbicos por hectárea al año.

En 2020 se alcanzó un récord histórico de 50,9 m3/ha/año. Ahora, en 2023, a pesar de diversas adversidades como plagas y mal tiempo, el grupo celebra nuevos récords, según explica el ingeniero forestal Hernon Ferreira, director forestal de Eucatex.

“Logramos desarrollar buenos clones que, combinados con un manejo adecuado, permitieron a la empresa alcanzar un Incremento Promedio Anual de 50 y hasta 55 metros cúbicos/hectárea/año, considerado por el mercado brasileño como uno de los mayores índices forestales. productividad en el país”.

Con más de 20 años de gestión en la unidad forestal de Eucatex, Hernon sostiene que ciertos resultados sólo se logran con una combinación de factores.

“Logramos grandes éxitos, con un equipo muy preparado y comprometido. Algunos profesionales llevan más de 20 años en este equipo. Y esto nos ha ayudado a lograr la formación de bosques de alta productividad. También tenemos algunas alianzas importantes, con universidades y consultoras”, afirma.