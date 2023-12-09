Disponibilidad de madera y abastecimiento, el debate que se prioriza en el sector forestal para la planificación de las PyMEs industriales

Sigue el debate por determinar la real oferta disponible en el mercado forestal de la materia prima para el abastecimiento futuro de las PyMEs madereras de la región. “Se identifica en el inventario forestal nacional la existencia de plantaciones sobremaduras, pero la realidad es que si el precio del mercado no es rentable o esas plantaciones ya tienen dueño, no se corta. Desde AMAYADAP planteamos encarar junto con la Dirección Nacional de Producción Forestal, en tratar de identificar a quienes pertenecen esas hectáreas para determinar su disponibilidad real”, explicó el empresario Daniel Durán.

MISIONES (9/12/2023).- El liderazgo de la foresto-industria argentina se encuentra en la zona Norte de la provincia de Misiones, mientras que en proceso de crecimiento sostenido le sigue la zona Centro y Sur, formando parte de la cuenca con la provincia de Corrientes.

La vecina provincia correntina promueve un escenario de inversión para la instalación de grandes industrias que requieren con urgencia para que se aprovechen el patrimonio forestal generado en las últimas décadas de cerca de 550 mil hectáreas y los residuos forestales que generan los PyMEs aserraderos que procesan madera sólida. En esa línea, este fin de año, en Corrientes se pone en marcha el mega aserradero Acon Timber que pertenece al grupo inversor austriaco HS Timber Group y está ubicado en la Estancia San Alonso, sobre la Ruta Nacional Nº 120, en el kilometro 3, en la zona rural de Gobernador Virasoro. Será el más grande del país y el más moderno en Latinoamérica por su tecnología.

Se estima un consumo de 650 mil toneladas por año, lo que refleja el efecto multiplicador que tendrá en la economía local, la importancia de dar valor agregado al consumo de materia prima local, de generar empleo y divisas al país.

Este escenario de nuevos proyectos de inversión extranjera, sumado a nuevos actores nacionales como Central Puerto que apuesta por el negocio de base forestal y en menos de un año adquirió 160 mil hectáreas forestadas entre los activos de Masisa Forestal Argentina y el fondo de inversión de Empresas Verdes Argentinas (EVASA); y la creciente exportación de rollizos de madera sin procesar que se destina a China e India desde Entre Ríos, cambió el escenario de competencia por la materia prima en el mercado forestal de la región.

El desarrollo forestal con gran potencial de expansión en la región, a su vez, genera preocupación en el sector de la Industria respecto a la disponibilidad actual y futura de la materia prima disponible para los PyMES madereros que dependen del abastecimiento de terceros, ya que en paralelo, hay un marcado decrecimiento de nuevas plantaciones entre los pequeños productores en los últimos años en el marco de la Ley Nac. 25.080 de promoción forestal.

Es así que desde 2022 se debate en el sector forestó-industrial argentino, a través de las cámaras empresarias nucleadas en la Federación Argentina de la Industria de la Madera y Afines (FAIMA) sobre la “falta” de madera de calidad, la “sobreoferta” de biomasa forestal o las restricciones con las que se encuentra la industria pequeña y mediana en el mercado en la “disponibilidad real” de la materia prima de calidad, más allá de la discusión del precio, que también abrió otro debate entre productores e industriales, quienes se quejan porque “en la Mesopotamia Argentina se pagan los precios más bajos del mundo por los rollos de madera. La madera en pie puede estar, pero si no es rentable vender, no se corta”, explican respecto al negocio..

La información estadística del consumo y la oferta, en forma dinámica, transparente, y precisa comenzó a ser un reclamo del sector privado a la Dirección Nacional de Desarrollo Foresto-industrial (DNDFI) de la Secretaria de Agricultura de la Nación y, también, a las áreas forestales de las provincias de la Mesopotamia.

En el último semestre del año, Luis Olmo, director nacional de Foresto-industria, a partir de la información generada en el Área SIG del organismo, simuló distintos escenarios de plantaciones y cosechas ante posibles aumentos de la demanda en regiones forestales de la Mesopotamia, y compartió su análisis en diferentes jornadas con gráficos que concluyen en definitiva, que “la industria debe quedarse tranquila, hay madera para los próximos 21 años”, dijo en Concordia (Entre Ríos) en el marco de la Mesa Nacional de Construcción, y después volvió a exponer en Posadas, ante empresarios socios de la APICOFOM, y repitió su análisis en un seminario virtual organizado recientemente por AFoA (Ver Noticia Relacionada) sobre “estimación de la oferta disponible de madera”.

Pero para los productores y empresarios misioneros, fue complejo de entender estas simulaciones y siguieron las dudas porque “se vive el problema de falta de madera en algunas zonas, y preocupa la planificación futura”.

Por ello esta semana el funcionario nacional viajó a la ciudad de Eldorado, para presentar su análisis y proyección ante los empresarios de la AMAYADAP (Asociación de Madereros, Aserraderos y Afines del Alto Paraná), y escuchar sus inquietudes.

Oferta, disponibilidad y abastecimiento de madera

En una entrevista con ArgentinaForestal.com el empresario Daniel Durán, ingeniero forestal y propietario de la empresa de servicios de transporte, cosecha y plantación Selva SRL, compartió sus conclusiones tras la exposición del ingeniero Olmo, a quien plantearon como una de las principales inquietudes entre los socios de AMAYADAP “si la superficie que estima existen, están disponibles para las PyMES más chicas o están en manos de las medianas /grandes industrias del norte centro de la provincia”.

AF: ¿Consideran que el análisis del Ing. Olmo es viable? ¿Aclara el panorama futuro? ¿Hay plantaciones en crecimiento que estarán disponibles al mercado?

DD: La verdad es que la visita de Olmo generó una gran expectativa y fue una excelente presentación con datos que nadie conocía y que el sector estaba necesitando.

Me pareció muy bueno las nuevas herramientas informáticas en detección satelital que utilizan en la Dirección Nacional para realizar los inventarios forestales, que son claves para proyectar escenarios a mediano y largo plazo en los procesos de producción. Eso da una seguridad en la información y es la herramienta imprescindible que tenemos que tener los privados para poder planificar, sobre todo en una actividad a tan largo plazo como es la forestal.

Olmo aclaró mucho en su charla el panorama de la disponibilidad de materia prima para los próximos años para las PYMES madereras del norte de la provincia básicamente, ya que fue lo que solicitamos desde AMAYADAP para su presentación.

“Todo el sector quería saber si habría disponibilidad de rollos para el futuro, y creo que en este trabajo del ing. Olmo se mostró que -en principio- no habría faltante para los próximos 20 años».- Daniel Duran

Ahora, disponibilidad y abastecimiento no es lo mismo. La madera está en pie, pero si el precio para el productor es muy bajo, no se corta y no está disponible. Y probablemente es lo que está pasando en algunos casos, por eso en el inventario figuran mucha superficie de edad sobremadura.

Por otro lado, hay que ver también en manos de quién está esa superficie disponible, dado que muchas de esas hectáreas pertenecen a algunas industrias.

Lo que desde la AMAYADAP encararemos juntamente con la Dirección de Producción Forestal es tratar de identificar a quienes pertenecen esas hectáreas. Aclaro también que en la presentación no se tuvo en cuenta las plantaciones de Arauco ya que no es madera disponible, al menos en cantidad, para las PYMES industriales.

AF: Hay incluso estudios de factibilidad de inversiones en la Mesopotamia por la oferta forestal para atraer grandes industrias en base a la generación de residuos…

DD: Si. Hay algunos proyectos en estudio y otros próximos a instalarse, eso es una necesidad imperiosa que tiene el sector que encarar para poder utilizar todos los subproductos del árbol que no tienen destino como madera sólida.

Años atrás las industrias celulósicas consumían estos subproductos, pero ahora hay sobrantes por todos lados y lamentablemente se está dejando tirado en el suelo alrededor del 30% del árbol en las diferentes intervenciones (raleos).

Esta situación genera que se disminuya muchísimo la rentabilidad de la inversión forestal. Independientemente que, además, es peligroso dejar tanto material tirado en campo por los peligros de incendios. También encarece las tareas de preparación del suelo para la próxima rotación.

Considero que tenemos que buscar en Misiones una alternativa para consumir material triturable además de la generación de energía -que viene muy lento y que tampoco consumen demasiado material-, como una fábrica de OSB por ejemplo, que no es una inversión tan grande para la provincia. Probablemente en una cooperación conjunta pública/privada pueda concretarse.

«Hoy sobran rollos de madera en Misiones, pero declinan las nuevas plantaciones»

AF: ¿Cuál es la realidad que viven en la actualidad los productores e industriales de AMAYADAP, respecto al abastecimiento de rollos? ¿Siguen dependiendo en parte del abastecimiento de rollos de Corrientes?

DD: Los rollos de Corrientes no están llegando más a la Zona Norte, ya que aquí hay suficiente madera. Por otro lado, el flete a tanta distancia encarece mucho el producto, y el estudio de Luis Olmos muestra esta realidad. Rollos para las industrias sobran hoy día!

AF: Hay madera en el mercado, ¿pero se está plantando?

DD: Creo se está plantando muy poco y en el inventario satelital muestra que las superficies de menos de 6 años están en franca declinación en manos de los productores.

En el norte de la provincia los únicos departamentos en que no disminuye mucho en edades tempranas están localizados donde Arauco tiene sus plantaciones; eso es preocupante para el futuro, y las tendencias son difíciles de revertir.

Hoy el productor se vuelca a la yerba, al silvopastoril y a la agricultura. Realmente, si tuviese una industria estaría preocupado por el futuro, no inmediato, pero estaría pensando en adquirir tierras para reforestar y autoabastecerme en un porcentaje de mi consumo o al menos asociarme con los proveedores de materia prima de alguna manera.

AF: ¿Los productores forestales trabajaron en forma rentable este año?

DD: Para nada. Después de tantos años de espera cuando cortamos estamos empatando con lo que costó plantar, por eso se dejó de hacerlo. Si estuviéramos más cerca de los puertos nos volcaríamos a la producción agrícola ¡Y decí que se puso la limitante de 5 hectáreas anuales a la plantación de yerba!.

AF: ¿Tienen información del impacto (o no) en la zona ante el nuevo mega aserradero Acon Timber? ¿Les preocupa?

DD: Como productor y vendedor de rollizos a las industrias me encanta que una industria de esa magnitud se instale en el país… ¡Siempre que exporte toda su producción!

De lo contrario, sucederá como con Arauco que hizo bajar los precios de la madera aserrada cuando vendió/vende en el mercado interno, a pesar de que decía que solo exportarían! ¡Si Acon Timber sale a vender en el mercado interno…mi Dios!

Aserradero Acon Timber, Virasoro, Corrientes.

AF: ¿Cuál es su conclusión o resumen, tras la exposición y análisis del ingeniero Olmo? ¿Faltará madera, sobra madera? ¿Qué puede esperar el productor?

DD: El escenario a futuro es que hay madera, por ende los precios para el productor no subirán mucho, salvo que explote la demanda con la exportación.

Pero no creo que se pueda llegar a los precios de hace 10 o 20 años atrás cuando pensábamos en la jubilación anticipada.

«Hoy estamos en valores resultantes de monte en pie de tala rasa por ha de ± USD 1.500 de rentabilidad, cuando en épocas pasadas eran USD 5.000, y en algunos casos hasta USD 10.000 según ubicación, edad y calidad del rodal».

AF: ¿Se puede seguir forestando en la Argentina pensando en la Ley 25.080 como herramienta?

DD: Creo que sí, pero con algunas variantes, por ejemplo que el subsidio para el productor se otorgue en la primera plantación. Después, si la inversión fue rentable, no tendría que existir un segundo subsidio, pero….¡Estamos en Argentina!

Creo que tendríamos que volver a la desgravación impositiva como alternativa para algunos, porque siempre el Estado paga mal y tarde.

Si hubiera fondos, en este momento lo destinaría para incentivar y desarrollar más la industria y que aumente el consumo, y no para plantar algo que no es rentable, porque es lo mismo que hacer la cola al banco para cobrar planes.

AF: En Misiones hay regulación de precios mínimos del InFoPro. ¿Responde a los márgenes que necesita el productor?

DD: Difícil de contestar eso. Puede funcionar en un mercado equilibrado donde hay una demanda estable de materia prima, y que los precios no sean obligatorios.

Considero que lo importante es difundir valores/precios para que el productor que está en la chacra sepa a qué precio puede vender, de manera que no le venda a la industria que está más cerca porque es más cómodo.

Hoy en día la industria paga menos de lo que dice el Instituto y lo soluciona pidiendo una nota de crédito al proveedor. Esto ya pasó años atrás con los yerbateros; los precios se regulan por oferta y demanda, por eso si hay tanta disponibilidad de madera va a ser difícil que el InFoPro determine cifras reales y que se cumplan.

En lo personal, haría más hincapié en difundir por las radios, etcétera, cuáles son los precios referenciales al que habría que vender la materia prima, pero no obligatorios.

AF: ¿Los industriales aseveran que falta madera para las industrias?

DD: Algunos que pagan precios bajos y plazos largos probablemente tengan problemas, hay otros que pagan mejor y tienen abastecimiento suficiente.

Ahora en la provincia llueve muchísimo, pero es un problema coyuntural y los caminos están un desastre por falta de mantenimiento.

Me parece que “apretar” tanto al proveedor de rollos es tener la visión cortoplacista, porque una hectárea de plantación tarda 15/20 años en crecer, y una máquina en el término de un año ya la tenés instalada y funcionando.

La plantación una vez que la cortaste, vendés la tierra y se terminó el negocio, pero el aserradero no termina nunca. ¿Y si no se tiene materia prima a quién se va a vender?

AF: Y respecto a la actualidad..¿cuáles son los costos de energía, combustible, salarios, etcétera, que se están enfrentando?

DD: El problema en esto es el bajo precio a que se vende la materia prima, entonces los combustibles y los salarios pesan mucho en la ecuación económica; lo que pasa es que los Argentinos nos empobrecimos enormemente por culpa de los malos políticos (ellos no se empobrecieron). En realidad, los combustibles y salarios internacionalmente están regalados.

AF: El año 2023 cierra con mega inflación e incertidumbre con el cambio de gobierno..¿Cuáles son las perspectivas para el 2024?

¡Buenísimas si se libera el dólar! ¡Tenemos muchas expectativas con el nuevo gobierno! Que puedan bajar el gasto público, sindical, corrupción, impuestos distorsivos, inflación, etc., etc. ¡Los que se van hicieron todo absolutamente mal, es increíble!

